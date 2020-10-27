Сибирская золотая лихорадка: Крупнейшее в мире месторождение осваивают спустя десятилетия

Добыча золотосодержащей руды экскаваторным способом на золоторудном месторождении "Боковое" ООО "Алданзолото". Пос. Нижний Куранах, Якутия. РИА Новости, Руслан Кривобок

Мировые цены на золото подскочили на десятки процентов. Это сделало рентабельным освоение крупнейшего в мире месторождения, расположенного в сибирской тайге. Золотодобывающая компания "Полюс" рассчитывает на огромную выгоду и при этом обещает как можно меньше вредить экологии.

Об этом пишет Focus.

Из-за роста цен на золото российский горнодобывающий концерн решился приступить к освоению крупнейшего месторождения золота в мире. Компания намерена добывать благородный металл в безлюдной Сибири. Об этом месторождении известно уже многие десятилетия.

Пять холмов бурого цвета в центре бескрайней российской тайги — пока это все, что можно увидеть в Сухом Логе. Месторождение в Иркутской области среди осенних красок сибирского леса пока еще коммерчески не освоено. Но скоро все изменится.

Золотодобывающая компания "Полюс" представила результаты экспертизы. Ресурсы Сухого Лога оцениваются в 40 миллионов унций золота. Тем самым компания "Полюс" теперь официально контролирует крупнейшие запасы золота в мире.

То, что в недрах рядом с небольшим городом Бодайбо, в 350 км к северо-востоку от озера Байкал и 900 км к северо-востоку от столицы региона Иркутска, есть золото, известно уже давно. Советские геологи обнаружили месторождение в 1961 году и начали изучать его еще в 1970-х годы. Но только сейчас произведены точные замеры, и должно начаться освоение.

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Австралийская компания потерпела неудачу в 1990-е

Связано это в том числе с расположением месторождения. В глубине леса добыча обходится дорого. Помимо шахты, необходимо построить дороги и поселки для рабочих. По оценке крупнейшей золотодобывающей компании "Полюс", которая в 2017 году приобрела права на проведение разведочных работ, освоение Сухого Лога может обойтись в 2,3 миллиарда евро. До конца года концерн планирует завершить оценку эффективности инвестиционного проекта и затем приступить в следующем году к строительным работам.

Но прежде чем в Сибири действительно начнут добывать золото, может пройти еще немало времени. Во-первых, "Полюс", вероятно, получит многочисленные экологические предписания. Во-вторых, такой мегапроект должен будет пройти ряд политических процедур, прежде чем получит все разрешения. С этим в 1990-е годы столкнулась австралийская золотодобывающая компания Star Mining, которая планировала вести добычу в рамках совместного предприятия с российским концерном "Лензолото". Рассмотрение проекта дошло до стадии обсуждения в комитете по вопросам безопасности российского парламента, где коммунисты проголосовали против выдачи разрешения "сомнительной австралийской компании".

Цена на золото в этом году выросла на 26%

"Полюс" рассчитывает, что через несколько лет в Сухом Логе можно будет добывать 1,6 миллионов унций золота в год. Правда, запасы хотя и большие, но не очень сконцентрированные, что осложняет дело. Руда в тайге имеет низкое содержание золота, что в свою очередь повышает затраты на добычу. Это одна из причин, почему месторождение так долго не осваивалось.

Но при текущей цене на золото сомнений в рентабельности мало: только в этом году цена в евро выросла почти на 20%, а в долларах — даже на 26%. За прошедшие пять лет рост в евро составил 57%. При нынешней цене "Полюс" может добывать в Сухом Логе золото на 2,6 миллиардов евро в год.

Это будет намного более прибыльно, чем добыча в других крупнейших месторождениях золота в мире. Сибирское месторождение с ресурсом в 40 миллионов унций обгонит по объему огромный золотой рудник Грасберг в Индонезии, в котором, как предполагается, еще есть ресурсы на 32 миллиона унций, а также золотодобывающую шахту Саус-Дип в Южной Африке объемом около 32 миллионов унций. При полной мощности добыча в Сухом Логе будет составлять около четверти всей годовой российской добычи золота, а оборот компании "Полюс" вырастет на 70%. В отличие от спорного индонезийского рудника Грасберг концерн планирует придерживаться максимально жестких экологических норм. Шахта в индонезийской провинции Папуа считается одним из главных "экологических грешников" в мире.

Кристоф Закманн

Перевод: ИноСМИ