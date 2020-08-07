Шуфрич про атаку власти на "112 Украина": Для власти свобода слова - пустое место

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Оригинал на странице пресс-службы Нестора Шуфрича в Facebook

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич о попытке рейдерского захвата телеканала "112 Украина" со стороны СБУ: "Вчерашней попыткой захватить 112 канал, используя государственную АРМА, Зеленский и его команда продемонстрировали, что принципы свободы слова, уважение к журналистской деятельности, принципы независимости журналистов для них пустое слово. Вместо того, чтобы находить аргументы для дискуссий, на открытой для всех площадке с популярными телеведущими и оппонентами в студиях канала 112, власть решила, что проще забрать возможность у журналистов доносить информацию, чем доводить правоту своих аргументов.

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Стремительно падающий рейтинг, страх ответственности перед людьми становится важнее любых демократических ценностей, гарантом которых, кстати, и должен быть Президент Украины. За последний год Украина несколько поднялась в рейтинге свободы слова, но уверен, что вчерашние действия будут оценены и снова отбросят Украину на позорные лидерские позиции среди стран, где подавляются свобода слова и права журналистов.

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Не могу не напомнить, что 9 месяцев назад была создана специальная следственная комиссия по расследованию якобы противоправных действий на телеканалах ZIK, NEWSONE и 112. Хочу отметить, что никаких доказательств в подтверждении обвинений найдено не было. Вчерашнее событие, работа следственной комиссии, многочисленные санкции сформированной еще при Порошенко Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания, попытка принятия закона про медиа - все это звенья одной цепи, подавления свободы слова и уничтожения независимой журналистики.

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Как политик с большим опытом, хочу сказать ЗЕ-команде, которая чуть более года назад еще сама пришла к власти из медиапространства. Войну с журналистами еще не выиграл ни один политик в мире, а проигравшие ушли в историческое небытие навсегда".