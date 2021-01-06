Шесть продуктов, которые укрепят иммунитет и замедлят старение

Из открытых источников

Пользователь популярной китайской соцсети рассказывает о шести продуктах, помогающих укрепить иммунную систему, и пользу которых сложно переоценить. Например, два банана в день восполняют суточную норму витамина В6.

Об этом пишет WeChat.

Иммунитет – это способность организма избавляться от чужеродных тел и поддерживать стабильность внутренней среды. Люди с низким иммунитетом не могут противостоять вторжению вирусов, поэтому и часто болеют. Таким образом, главным способом профилактики заболеваний является укрепление иммунитета. Это можно сделать, включив в свой рацион продукты, благотворно влияющие на иммунную систему организма.

Какие продукты повышают иммунитет?

1. Помидоры

Помидоры богаты каротином, который является антиоксидантом, схожим с бета-каротином. Это вещество укрепляет иммунную систему организма. По данным научных исследований, с точки зрения повышения иммунитета каротин в сто раз превосходит витамин Е.

2. Бананы

Витамин В6, содержащийся в бананах, благотворно влияет на иммунную систему, а также способен предотвращать рак кожи и мочевого пузыря. Кроме того, витамин В6 применяется для профилактики образования камней в почках и при лечении бессонницы. Норма витамина В6 составляет всего 2 мг в день, что эквивалентно двум бананам.

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3. Репейник

Репейник усиливает синтез коллагена и повышает жизнеспособность клеток в организме. Кроме того, он стимулирует рост клеток, повышает уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови, что важно для укрепления иммунитета и профилактики онкологических заболеваний.

4. Прополис

Прополис оказывает увлажняющее действие на кожу, способствует росту мышечной массы, обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Он также применяется при лечении ротовых язв, ожогов, трещин на коже и других заболеваний. Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы.

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5. Грибы

Грибы способствуют образованию и повышению жизнеспособности лейкоцитов, усиливая их способность защищаться от угроз, поступающих извне, и, тем самым, укрепляя иммунитет. Поэтому для того, чтобы повысить сопротивляемость организма различным заболеваниям, следует регулярно употреблять грибы.

6. Папайя

Папайя очень полезна как в свежем, так и в сушеном виде. Кроме того, она широко используется в кулинарии. Этот фрукт не только укрепляет иммунитет, но и оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, расслабляет мышцы и стимулирует кровообращение, повышает эластичность кровеносных сосудов, снимает отеки, а также обладает омолаживающим и обезболивающим эффектом.

Перевод: ИноСМИ