Шайтанов долго сидеть не будет, или Почему нет никакой разницы, завербован или нет генерал СБУ

Затримання контррозвідкою СБУ генерал-майора цієї служби Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ Росії Фото из открытых источников

Украинская система относительно дел топ-коррупционеров и завербованных агентов ФСБ работает в двух направлениях: эффектный выхлоп для публики и обеспечение билетами фигурантов.

Об этом пишет Игорь Лесев на своей странице в Facebook.

Спасибо Зе за изобретенную машину времени

Как удачно все совпало. Петр Порошенко через год стал вторым по популярности политиком в Украине после Зеленского. Всего-то через год после унизительной порки. А у нас пошли чудесные истории о разоблаченных агентах ФСБ и крупных коррупционерах.

Зе понадобился всего год, чтобы стать на проверенную дрезину Петра Алексеевича. Годишечко. И сделано за этот год столько же, сколько и при Порошенко образца 2018-19 годов. Т.е. ни-че-го. Ветер перемен принес тот же самый так хорошо узнаваемый смрад из минувшей пятилетки.

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Вот возьмем очередного "агента ФСБ". Понятия не имею, вербовали или нет этого генерала СБУ. Контора закрытая и предлагает нам все воспринимать на веру. Вот если Шайтанов был против штурма Славянска, тогда он, естественно, завербован. Нам же всегда есть с чем сравнить. Например, с Иловайском. Уж те, кто принимал решения там, они же оказались правы.

Но все же хотелось бы в этих историях какой-то последовательности. Доведения по сюжету до пункта "Б" хоть в одной истории с агентами ФСБ. Вот что там по Савченко и Рубану? Там же какие смачные шли истории. Госпереворот, покушение на первых лиц государства, взрыв купола Верховной Рады и закидывание нардепов гранатами… Но до чего удалось довести дело и где сейчас фигуранты?

Или что там с более мелкими историями? Отсидевшими по году без решения суда журналистами, которые, по версии СБУ, работали на страну-агрессора. Коцаба, Муравицкий, Василец. Если суды не доказали их вину, что произошло с теми сотрудниками СБУ, которые фабриковали их дела? Они уволены? Против них ведутся какие-то расследования?

Или история с Поворозником. Взяточка, посредник с поличным, обыски… Ну очень трогательная история, которая может взволновать только заезжего интуриста. Но интуристов у нас нет. Коронавирус. И памяти у нас нет, потому что ее как у рыбки гуппи. Что там с пленками Ермака? Нет же коррупционной составляющей? А с перепиской Медяника? А с историей раздачи бабла от Тищенко? Ой, а с взяткой Грымчака? Он же лично брал деньги. И чем же закончилось его как бы очевидное дело? Или Микитась? Чуть переволновался в закрытом помещении, заставили раздеться. Но теперь с чистой совестью на свободе возвращает отобранное.

Система у нас работает в двух направлениях. Эффектный выхлоп для публики и обилечивание фигурантов. Всё. И до пункта Б никто не едет.

Поэтому нет никакой разницы, завербован или нет генерал СБУ. Потому что сидеть долго он не будет. Хотя бы потому, что у нас в тюрьме генералы не сидят. Или кто-то знает обратные примеры? И уж точно не будет сидеть Поворозник. С чего бы? Из-за какой-то пошлой взятки? Никто не сидит, а Поворозник будет? Ну заплатит. Ну с жирного места сбили, особенно накануне местных. Но кто ж у нас крупного коррупционера посадит? Не смешите Свинарчуков.

А вот Зе молодец. Еще один год жизни страны в утиль. Человек изобрел машину времени. Порошенко основной конкурент. На Донбассе обещаем мир. Весной будут посадки. Авакову спасибо за сотрудничество, но в декабре может быть попытка госпереворота, поэтому надо его еще на год продлить. Ну и давайте еще один город построим на Черном море. Чего два раза зазря гонять копирайтеров?

Игорь Лесев