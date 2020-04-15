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Шайтанов долго сидеть не будет, или Почему нет никакой разницы, завербован или нет генерал СБУ

Игорь Лесев
Игорь Лесев

Украинский журналист, публицист, блогер, аспирант философского факультета КНУ им. Шевченко

Затримання контррозвідкою СБУ генерал-майора цієї служби Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ Росії Фото из открытых источников

Украинская система относительно дел топ-коррупционеров и завербованных агентов ФСБ работает в двух направлениях: эффектный выхлоп для публики и обеспечение билетами фигурантов.

Об этом пишет Игорь Лесев на своей странице в Facebook.

Спасибо Зе за изобретенную машину времени

Как удачно все совпало. Петр Порошенко через год стал вторым по популярности политиком в Украине после Зеленского. Всего-то через год после унизительной порки. А у нас пошли чудесные истории о разоблаченных агентах ФСБ и крупных коррупционерах.

Зе понадобился всего год, чтобы стать на проверенную дрезину Петра Алексеевича. Годишечко. И сделано за этот год столько же, сколько и при Порошенко образца 2018-19 годов. Т.е. ни-че-го. Ветер перемен принес тот же самый так хорошо узнаваемый смрад из минувшей пятилетки.

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Вот возьмем очередного "агента ФСБ". Понятия не имею, вербовали или нет этого генерала СБУ. Контора закрытая и предлагает нам все воспринимать на веру. Вот если Шайтанов был против штурма Славянска, тогда он, естественно, завербован. Нам же всегда есть с чем сравнить. Например, с Иловайском. Уж те, кто принимал решения там, они же оказались правы.

Но все же хотелось бы в этих историях какой-то последовательности. Доведения по сюжету до пункта "Б" хоть в одной истории с агентами ФСБ. Вот что там по Савченко и Рубану? Там же какие смачные шли истории. Госпереворот, покушение на первых лиц государства, взрыв купола Верховной Рады и закидывание нардепов гранатами… Но до чего удалось довести дело и где сейчас фигуранты?

Или что там с более мелкими историями? Отсидевшими по году без решения суда журналистами, которые, по версии СБУ, работали на страну-агрессора. Коцаба, Муравицкий, Василец. Если суды не доказали их вину, что произошло с теми сотрудниками СБУ, которые фабриковали их дела? Они уволены? Против них ведутся какие-то расследования?

Или история с Поворозником. Взяточка, посредник с поличным, обыски… Ну очень трогательная история, которая может взволновать только заезжего интуриста. Но интуристов у нас нет. Коронавирус. И памяти у нас нет, потому что ее как у рыбки гуппи. Что там с пленками Ермака? Нет же коррупционной составляющей? А с перепиской Медяника? А с историей раздачи бабла от Тищенко? Ой, а с взяткой Грымчака? Он же лично брал деньги. И чем же закончилось его как бы очевидное дело? Или Микитась? Чуть переволновался в закрытом помещении, заставили раздеться. Но теперь с чистой совестью на свободе возвращает отобранное.

Система у нас работает в двух направлениях. Эффектный выхлоп для публики и обилечивание фигурантов. Всё. И до пункта Б никто не едет.

Поэтому нет никакой разницы, завербован или нет генерал СБУ. Потому что сидеть долго он не будет. Хотя бы потому, что у нас в тюрьме генералы не сидят. Или кто-то знает обратные примеры? И уж точно не будет сидеть Поворозник. С чего бы? Из-за какой-то пошлой взятки? Никто не сидит, а Поворозник будет? Ну заплатит. Ну с жирного места сбили, особенно накануне местных. Но кто ж у нас крупного коррупционера посадит? Не смешите Свинарчуков.

А вот Зе молодец. Еще один год жизни страны в утиль. Человек изобрел машину времени. Порошенко основной конкурент. На Донбассе обещаем мир. Весной будут посадки. Авакову спасибо за сотрудничество, но в декабре может быть попытка госпереворота, поэтому надо его еще на год продлить. Ну и давайте еще один город построим на Черном море. Чего два раза зазря гонять копирайтеров?

Игорь Лесев

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