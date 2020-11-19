Шарий: Почему уже столько лет тема Медведчука в деле Стуса всплывает именно перед выборами?

Анатолий Шарий 112.ua

Не так давно суд запретил распространение и печать книги, в которой был ряд спорных утверждений касательно Виктора Медведчука. "Дело Медведчука против Стуса": Как случилось, что в Украине начали запрещать книги". Я тут должен сказать УНИАНу (Коломойского), что в Украине книги запрещать стали не сейчас, их и раньше запрещали. И, к примеру, книги Олеся Бузины вы на полках магазинов не найдете, несмотря на то, что Зеленский сменил Порошенко.

"Медведчук второй раз убивает Василя Стуса" - это пишет неполноценный Бутусов. "Стус придет за тобой" - в Николаеве выкрикивали протестующие. И даже "Нацкорпус" (0,2%) возбудился: "Медведчук виновен в смерти Стуса" - утверждают они. И началось волнение. Соцсети лютуют, лютовали, лютовали, а прошли выборы – и перестали лютовать.

История Стуса и Медведчука, или Медведчука в суде над Стусом, не нова. Плюс я должен сказать, что в отношении г-на Медведчука постоянно подтягивают некий фактаж, достаточно "свежий" и достаточно "интересный". В УП: "У Медведчука два года судимости. В 2002 году обнаружили". Сообщается, что информацию взяли не в судебных или правоохранительных органах, а в неких других инстанциях, где сохранились документы. Правда, во втором абзаце говорится, что приговор Медведчуку был отменен. А из прокуратуры СССР пришел ответ, что дело прекращено за отсутствием состава преступления. Как всегда: говорят "А", но не говорят "Б". Также сообщают, что отец Медведчука был предателем, но его почему-то не расстреляли, а судили. Но при этом не сообщают о справке о реабилитации, которая свидетельствует о том, что Владимир Нестерович Медведчук был реабилитирован.

"Убийца Стуса хочет стать депутатом" - это новость от 2012 года. Впоследствии дело Стуса сравнили с делом Олега Сенцова и тоже приплели туда Медведчука – это уже "Радио "Свобода". Давайте вместе с вами ознакомимся с этими материалами. Вот "Роль Медведчука в деле Стуса". Я должен заметить, что из 18 минут Медведчуку посвящены две. "Вступ Медведчука до Київського університету виглядає достатньо дивним. Його батько, Володимир Нестерович Медведчук, в роки німецької окупації, 1942-1943 роки, співпрацював з нацистами". Это то, о чем я вам и говорил. И они здесь без всяких уточнений, ну потому, что это же "историческая правда", продолжают свое повествование. Вбросили и пошли дальше. "Суд засудив Віктора Медведчука до двох років позбавлення волі. З університету його відрахували. Однак вже за кілька місяців покарання значно пом’якшили".

Когда говорят: "Значно пом’якшили", то это значит, что не нашли состав преступления. Но почему ему "пом’якшили покарання"? Он начал сотрудничать с КГБ - "на думку біографів, це сталося завдяки його згоді співпрацювати з КДБ". Потому что КГБ просто не мог смириться с тем фактом, что у них в руках еще нет такого суперценного 20-летнего сотрудника, как студент Медведчук. "Я відмовляюся від адвоката Медведчука і взагалі від будь-якого радянського адвоката. Я вимагаю адвоката з міжнародної правової організації", - приводят слова Стуса, которые он заявил в суде.

Но, наверно, советский суд не позволил, чтобы его защищал какой-то европейский адвокат, а с другой стороны, я не нашел нигде свидетельства о том, чтоб какие-то европейские адвокаты готовы были предоставить ему правовую помощь. Дальше они еще сообщают, какова роль Медведчука в этом деле: "Хоча Стус заявив, що не визнає себе винним, його адвокат, Віктор Медведчук, прийняв сторону обвинувачення. Це чорним по білому записано в документах процесу". Именно он сказал в квалификации: "Согласен". По сути, это все, что вменяется в вину Медведчуку.

Вот "отличный" анализ двух адвокатов: "Захисник Медведчук, фактично, став прихильником сторони обвинувачення". Это вывод сделали два адвоката, которые внимательно все разобрали. Конечно же, скорее всего, они тогда еще не родились, когда происходил этот процесс, но сейчас один из них, Тытыкало, стал депутатом от "Европейской солидарности" по Киевской области. Но суть не в этом.

Итак, вина 26-летнего адвоката Медведчука в политическом процессе в СССР доказана, потому что он сказал, что с формулировкой обвинения согласен. Читаем материал "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса?", написанный в той же самой УП тем же самым Кипиани в 2012 году. Здесь сообщается: "И снова риторический вопрос – мог адвокат (любой?!) спасти подзащитных Стуса и Литвина? Нет, потому что их судьба решалась не в зале суда, не в Василькове и даже не в Киеве.

Сохранились архивные документы, свидетельствующие о том, что репрессии в отношении членов Московской, Украинской, Литовской, Грузинской и Армянской Хельсинкских групп начались после соответствующей санкции ЦК КПСС". Какие тогда предъявы? В чем они заключаются? Даже если бы Плевако пришел туда бы, в этот суд, то опростоволосился бы. Потому что защитить человека, на которого была наложена такая санкция, уже не мог никто.

Все другие колесики советской тоталитарной системы лишь обеспечивали реализацию московско-цековских решений. Менты и гебисты фальсифицировали дела. Черноволу и Горбалю приписали попытки изнасилования, Ярославу Лесиву – наркотики, а Олесю Берднику подбросили валюту и порнографию. А Олесь Бердник – это отец Мирославы Бердник, которая при Порошенко прекрасно села, но когда за нее выступили еврейские организации, ее освободили. Это Мирослава Бердник, которая сейчас пишет об этом режиме и которая ходит под статьей.

Вот Павло Павлычко, который писал книги "Кривавих каїнів печать" - про преступления буржуазных националистов и бандеровцев. Если вы вдруг желаете приобрести книгу этого героя, к которому никто никаких претензий не имеет, то можете приобрести.

"Кстати, Стус прекрасно понимал, что дело не в конкретном исполнителе, поэтому неоднократно отказывался от услуг адвоката вообще" - "Настоящее время". Это же "Голос Америки". "Что мог сделать адвокат в политическом процессе 1980-х гг.? Диссидент Юрий Бадзьо, осужденный в то же время, когда судили Василия Стуса, вспоминает, что в те годы адвокат мог немного, в лучшем случае – добиться смягчения приговора.

Автор книги Вахтанг Кипиани в разговоре с корреспондентом "Настоящего Времени" рассказал, что были случаи, правда, немногочисленные, когда адвокаты диссидентов качественно защищали…". По-моему, таких случаев было два. И в обоих этих случаях люди, которые начали что-то там рассказывать в суде, сами получили сроки, небольшие, несколько месяцев.

Что именно суд посчитал некорректным в книге, какие высказывания? "Распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук", "Вите, который воспитывался в семье политического репрессированного (говорят, "шуцман" – шуцман - сотрудник полиции охраны Третьего рейха)". Высказывания "великолепные". Это то же самое, что сказать: "Автор книги Кипиани… написал следующую книгу".

Вот Юрий Бадзьо, один из осужденных в то время: "Власти предложили своего адвоката, и я не делал из этого проблемы. Защищали нас по другой логике: найти в нашем поведении положительное и это противопоставить уже обвинению и самой идее преступления. Понимаете, все эти процессы были лишены состязательности с властью, прокуратурой и прокурорами". То бишь, невозможно было состязаться тогда в процессах.

Почему же тогда в вину 26-летнему Медведчуку ставят то, что он не состязался в этом процессе? "Я требую, чтобы в судебное заседание имели доступ представители зарубежной и советской прессы, а также те лица, которые хотят присутствовать в судебном заседании", - заявил Стус. Вполне справедливое требование. Какой же была реакция адвоката Медведчука? Медведчук заявил: "Полагаюсь на рассмотрение суда". Он не сказал: "Нет, прошу вас, подзащитный, сядьте. Я клеймлю вас как буржуазного националиста". Он сказал: "На рассмотрение суда" – то же самое, что сейчас говорят в тысячах процессов.

Кстати, во всем этом есть нестыковка: весь процесс записан на украинском языке. Это немножко не ложится в канву борьбы с украинским языком. А вот Стус как раз просил ему предоставить переводчика с русского языка, потому что делал вид, что он его не понимает. "Итак, подытоживая, мы можно сделать два основных вывода: 1. Медведчук, будучи адвокатом и защищая Стуса, не использовал все средства и способы с целью выяснения обстоятельств дела, в оправдание обвиняемого, не предоставил последнему надлежащей юридической помощи.

Признавая вину своего подзащитного Стуса, Медведчук нарушил свой профессиональный долг. В конце концов, такие действия адвоката Медведчука создали почву и способствовали принятию неправомерного судебного решения". А если бы Медведчук сказал: "Я осуждаю ваш тоталитарный суд", то, скорее всего, осуждения Стуса не было. Кто эти гении, которые пришли к такому выводу? И здесь мы встречаем того же самого Романа Тытыкало.

Что говорит сын Стуса? В 2012 году Дмитрий Стус, "Сын за отца": "- В свете нынешних настроений в стране приходилось слышать, что Медведчук должен ответить за Стуса. Какова ваша позиция по этому поводу? - Простите, если уж так ставите вопрос, то прежде всего за Стуса должны ответить Союз писателей, Институт литературы, многие из коллег-поэтов, а уже потом Медведчук".

Позже, уже в 2020 году, прямо в самый канун выборов Дмитрий Стус говорил следующее: "На имени отца спекулируют политические силы перед выборами. Честно говоря, комментировать не хочется никак. Как только приближаются выборы, сразу политики, которые не имеют никаких реальных успехов, но очень хотят носить жупел "патриота", поднимают дело Медведчука. Это продолжается уже много лет и происходит по типовому советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинение. Через несколько дней выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы". С этим можно не согласиться, но у меня тоже возникает вопрос: почему эта история уже сорок лет всплывает аккурат перед выборами.

Давайте посмотрим, а судьи кто? Итак: "Велич особистості. Невідомі історії про відомих українців" – Ирина Фарион о Василе Стусе. Через три года после безвременной кончины Василя Стуса Ирина Фарион написала заявление с просьбой принять ее в ряды КПСС. Это был не 1980 год, и Медведчук никогда не состоял в КПСС, а Фарион состояла. Газета "Факты": у них множество материалов вышло по этой теме. Главный редактор этого издания Швец, который награжден орденом "За заслуги" Петром Порошенко. А в 1980 годах этот Швец на страницах киевской прессы громил "националистическую шваль" и рассказывал об идеологических диверсиях против советского народа: "Настораживает другое. Откуда у некоторых молодых людей, таких как друзья Матвийчука, которые работают инженерами, продавцами, электромонтерами с довольно скромными окладами, вдруг появляются импортные фотоаппараты стоимостью 3-3,5 тыс. рублей? Да еще и с набором дорогих видеокассет сомнительного содержания: "Парад преступников", "Милости просим в кровавый город", "Людоед", "Тварь"". И, заклеймив этих работяг, которые посмели смотреть видеокассеты, он рассказывает, что это разработанные на Западе идеологические диверсии против советского строя. Так же он клеймил и диссидентов в то самое время, когда этих диссидентов судили. И последнее, как анекдот: "Иск Медведчука удовлетворила судья, посещающая оккупированные территории. До переезда в Киев она работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области". По словам активистки, это может свидетельствовать о связи судьи с оккупационными силами РФ.

Я искал множество обсуждений этого суда и нигде не нашел фамилии судей. Ими никто никогда не занимался. Такое впечатление, что это 26-летний адвокат Медведчук осудил Стуса, а судьи ни при чем. Прошло 40 лет, но можно предположить, что эти люди живы. Можно было поинтересоваться, чем они занимались 30 лет независимости Украины, но никто этого не сделал, потому что цель одна – политическая. И все это дело подтягивают исключительно с политической целью.

Анатолий Шарий