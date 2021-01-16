Сфера услуг полностью переходит на украинский: Обязанности персонала и штрафные санкции

Митинг активистов с требованием принять закон о языке парламентом Украины, 25 апреля 2019 года EPA-EFE

Первая рабочая суббота года началась с нововведений, которые мы не то чтобы ждали, однако о них много говорили, – в силу вступили отдельные положения языкового закона.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Ну, вы помните, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Согласно языковому закону, он должен стать и основным языком в сфере услуг. Но не все заведения, которых это касается, до сих пор знают о принятом в 2019 году языковом законе, а точнее – о статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая с сегодняшнего дня вступила в силу.

Итак...

...с 16 января 2021 года все заведения обслуживания в Украине обязаны предоставлять услуги и информацию на государственном языке.

Часть 1 статьи 30. Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

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Часть 2 статьи 30. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица - предприниматели, другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (кроме случаев, установленных частью третьей настоящей статьи), осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Часть 3 статьи 30. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

И еще 5 частей этой статьи, основное из которых – обязанность предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке, а информация может дублироваться на других языках.

Исключение есть! В законе прописан один-единственный возможный случай, когда персональное обслуживание может осуществляться на другом языке – если сам клиент об этом попросит.

‼️ Когда человек приходит, например, в заведение питания и обращается на украинском, а ему не отвечают, то это нарушение закона. Если клиент сам инициирует использование другого языка, персонал может отвечать на том языке, на котором человеку комфортно общаться.

Теперь о штрафах

Сразу подчеркиваем: уголовная ответственность за нарушение статьи 30 не предусмотрена, только административная.

КУоАП дополнен статьей 188-52 и в соответствии с ее частями 4 и 5:

Нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о порядке применения государственного языка - влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Повторное в течение года совершение нарушения из числа указанных в частях первой - четвертой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, - влечет за собой наложение штрафа от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11900 грн).

‼️ Возможность штрафовать нарушителей власть может получить только в 2022 году!