"Северный поток-2": В Германии создали "зеленый" фонд, чтобы достроить газопровод в обход санкций

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" Фото из открытых источников

Одну из федеральных земель Германии обвиняют в создании "зеленого" фонда с участием российского капитала, чтобы обойти санкции США, препятствующие завершению строительства спорного трубопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет The Telegraph.

Земля Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке Германии в начале этого месяца учредила Фонд защиты климата и окружающей среды, заявив его целью "дальнейшее развитие экологических проектов в регионе Балтийского моря".

Один из таких проектов, по заверению местных властей, будет способствовать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2", строительство которого осложнили санкции США.

И, похоже, что именно завершение строительства газопровода будет основной целью фонда.

Схема газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" gazprom.ru

Благодаря первому взносу в 20 миллионов евро российская государственная компания "Газпром" сможет выбрать его председателя по собственному усмотрению.

Губернатор земли социал-демократка Мануэла Швезиг в попытке оправдать участие фонда в газовом проекте заявила: "Мы всегда придерживались мнения, что трубопровод через Балтийское море способствует защите климата".

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В воскресном интервью государственному телеканалу ARD Швезиг заявила, что фонд "не будет ни строить трубопровод, ни управлять им", но признала, что отчасти его задача — "помогать там, где немецким компаниям угрожают санкции США".

В конце 2019 года на компании — участницы проекта — наложил штрафы Сенат США из опасений, что трубопровод, по которому газ хлынет в Германию напрямую из российского порта Выборг, обеспечит нежелательный контроль Москвы над европейскими энергопоставками.

Из-за санкций из проекта вышла швейцарская компания Allseas, хотя недостроенными остаются лишь 150 км.

Сейчас к прокладке последнего участка трубопровода готовятся российские суда. И фонд, по всей вероятности, возьмет на себя логистические работы на территории Германии. Ранее эту задачу выполняла небольшая немецкая гавань, но американские сенаторы пригрозили ей прошлым летом "сокрушительными правовыми и экономическими санкциями".

Согласно юридической оценке экологической организации "Немецкая экологическая помощь" (German Environmental Help), фонду американские санкции не грозят, поскольку государственных организаций они не касаются.

Но при этом в организации отметили, что если основная цель фонда — получение прибыли, это станет нарушением немецкого закона о благотворительности.

Политики же выразили обеспокоенность по поводу влияния России.

"Устав на 99% посвящен защите климата и окружающей среды, но при этом 99% средств поступает от компании Nord Stream 2 AG, которая принадлежит "Газпрому", — заявил Александр Граф Ламбсдорфф из оппозиционной партии "Свободные демократы" в радиоинтервью.

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Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не изменит политику своего предшественника, который подталкивал Берлин к отмене строительства "Северного потока-2".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден "по-прежнему считает "Северный поток-2" невыгодной для Европы сделкой".

В понедельник у Байдена состоялся первый телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, но, судя по опубликованным обеими сторонами стенограммам, вопрос о "Северном потоке-2" не обсуждался.

На этой же неделе Байден разговаривал и с президентом России Владимиром Путиным, но "Северный поток-2" в их разговоре также не упоминался.

Меркель пообещала завершить проект, намекнув, что будет готова к разговору лишь в том случае, если США "выложат на стол" импорт энергоносителей из России.

Но давление в Германии с требованием изменить курс усилилось после ареста лидера оппозиции Алексея Навального наряду с желанием перезагрузить отношения с Вашингтоном после четырех напряженных лет.

Европейский парламент принял на прошлой неделе резолюцию с требованием немедленно прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2" из-за ареста Алексея Навального.

Йорг Лёйкен

Перевод: ИноСМИ