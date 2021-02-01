Серьезный кризис в Юго-Восточной Азии: В Мьянме военный переворот

В Мьянме власть захватили военные twitter.com/PearsonElaine

На рассвете на улицы столицы вышли солдаты, блокировали основные телеканалы, отключили телефонную связь, ограничили интернет-соединение.

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

В течение часа в своих домах были арестованы президент Вин Мьин, члены правительства и государственный советник (что-то типа премьер-министра), лидер правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи (та самая, что лауреат Нобелевской премии мира, падший кумир всех либералов-демократов).

В стране на 1 год введён режим ЧП. В соответствии с Конституцией 2008 года, на это время власть в государстве переходит в руки генералов. Временным президентом назначен вице-президент Мьин Шве.

Фактическим лидером Мьянмы становится начальник Генштаба Вооружённых сил, генерал Мин Аунг Хлайн.

К ситуации подводили на протяжении последнего года.

Власть в Мьянме с 2015 года разделена между гражданским правительством "Национальной лиги за демократию" и военными, которые по Конституции имеют квоту на 25% мест в парламенте и контроль над тремя министерствами - МВД, Минобороны и Минпогранслужбы. Сперва всё было более-менее, но затем между ними испортились отношения.

В ноябре в Мьянме прошли парламентские выборы, на которых 83% получила правящая "Национальная лига за демократию". Но результаты не были признаны военными, которые обвинили Аун Сан Су Чжи в фальсификациях и требовали пересмотра голосов. Даже подали в суд на правящую партию и главу ЦИК.

Сегодня новый состав парламента должен был собраться на первую сессию. Накануне военные не исключили своего вмешательства, что и произошло ночью.

А теперь немного регионально-глобального контекста.

Мьянма - важнейшая часть геостратегий Индии и Китая в Юго-Восточной Азии.

Через Мьянму проходит Китайско-Мьянманский экономический коридор (CMEC), который должен связать беднейшую китайскую провинцию Юньнань с Индийским океаном, позволяя КНР диверсифицировать импорт энергоносителей с Ближнего Востока и заново связать Юньнань с северной Мьянмой, создавая экономические и социальные возможности для местного населения.

Китайско-мьянманский экономический коридор (CMEC) Фото из открытых источников

В период с 2014 по 2020 год Китай "влил" в местную экономику $ 21 млрд инвестиций. Всё в рамках различных проектов по инициативе "Один Пояс, Один Путь".

Отношения между Мьянмой и Китаем были непростыми и напряжёнными. Но в последние годы они начали меняться в лучшую сторону. КНР перестала поддерживать коммунистическое подполье в северной Мьянме и перешла к тактике миротворца, а местные политики охотнее обсуждали реализацию инфраструктурных проектов Китая. Пекин закрепил своё влияние в Мьянме сильным визитом Си Цзиньпина в январе 2020 года.

Для Индии Мьянма - это их восточный геополитический фланг. Проект CMEC в случае успешной реализации замкнёт Индию с востока, точно так же, как это может сделать проект CPEC (Китайско-Пакистанский экономический коридор) с запада. К тому же, Мьянма граничит с индийским штатом Аруначал-Прадеш, который является предметом территориального спора между КНР и Индией в связи с оккупацией Южного Тибета.

Активность Китая на бирманском направлении очень беспокоит Индию. С целью сдерживания Китая и постоянного наблюдения за этим направлением, чтобы не допустить своего окружения, Дели серьёзно вложился в строительство военно-морских объектов на Никобарских и Андаманских островах южнее берегов Мьянмы.

Так что Мьянма - это сегодня арена геоэкономического противостояния КНР и Индии, вне зависимости от того, связан ли с этим непосредственно переворот.

А для США - это первый серьёзный кризис в Юго-Восточной Азии для администрации Джо Байдена. С учётом их стратегического курса на сдерживание Китая самое время действовать. Скорее всего, в связке с Индией.

Правда, Аун Сан Су Чжи совсем уже не та, что была раньше. И образ потускнел, и репутация испортилась. Но других игроков, создающих хотя бы видимость борьбы либерально-демократического мира против авторитарного интернационала, нет.

Илия Куса