Сердечные приступы и раковые опухоли: Станут ли люди умирать чаще после вакцинации от COVID-19?

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Станут ли люди болеть и умирать чаще после вакцинации от COVID-19? По мнению автора американского издания, есть реальная опасность того, что сердечные приступы, раковые опухоли и смерти от других причин припишут вакцине.

Об этом пишет Science.

В гонке вакцин приближается эндшпиль: одобрение надзорных органов и фактическое распространение/внедрение среди населения. Данные по вакцинам "Пфайзер/Бионтех" (Pfizer/BioNTech) и "Модерна" (Moderna) по-прежнему смотрятся неплохо (вот, например, новый отчет о продолжительности иммунного ответа от вакцины "Модерна"), а данные от "Джей энд Джей" (J&J) и "Новавакс" (Novavax) еще не опубликованы. Вакцина же от "Эй-Зед/Оксфорд" (AZ/Oxford) представляет собой загадку из-за неважного оповещения о клинической работе (которая сама по себе омрачена рядом фундаментальных проблем).

Теперь нам предстоит убедить людей привиться. Опросы по-прежнему показывают, что таких, кто говорит "чур, вы первые", много. Я склонен полагать, что чем доступнее будет вакцина, тем больше людей выстроятся в очередь, — но это еще предстоит выяснить. Тем не менее я хотел бы отметить один момент, о котором нельзя забывать.

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Боб Уотчер (Bob Watcher) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско на днях высказался у себя в Твиттере на тему вакцинации и сделал ряд метких наблюдений. Мы говорим о лечении огромных групп населения, а значит, увидим типичные показатели смертности и заболеваемости, как это всегда бывает в больших выборках. Например, если вы возьмете 10 миллионов человек и просто помашете над ними рукой, то в следующие два месяца вы увидите порядка 4 000 сердечных приступов. 4 000 ударов. 9 000 новых случаев рака. Наконец, порядка 14 000 из этих десяти миллионов скончаются от естественных причин. Никто и глазом не моргнет. Люди вообще болеют и умирают.

Но если вы возьмете те же десять миллионов и вместо этого привьете их новой вакциной, есть реальная опасность того, что эти сердечные приступы, раковые опухоли и смерти припишут вакцине. Я хочу сказать, что при достаточно большой популяции у вас в буквальном смысле слова будут случаи, когда кто-то умрет на следующий же день после вакцинации (а некоторые умрут безо всякой вакцины). Но убедить друзей и родственников умершего, что никакой связи нет, будет непросто. Post hoc ergo propter hoc ("После — значит по причине") — одно из величайших заблуждений человеческой логики, и в ближайшее время мы от него не избавимся. Особенно это касается вакцин. Лучшее, что мы можем сделать, как мне кажется, — это попытаться предупредить об этом заранее. Объясните людям, что так и будет, потому что в этом мире вообще постоянно болеют и умирают. Ключевой момент здесь такой: стали ли люди болеть и умирать чаще после вакцинации.

В отношении первых вакцин ("Модерна" и "Пфайзер/БионТех") никаких сигналов предосторожности не прозвучало. По сути мы ждем прямо противоположного эффекта на заболеваемость и смертность. Показатели избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса сейчас просто ужасающие (более 300 000 человек в одной только Америке). И я не сомневаюсь, что массовая вакцинация — самый действенный способ из имеющихся, чтобы вернуться к нормальной жизни.

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Однако это будет тем труднее, тем больше будет кричащих заголовках о тех, кого после прививки разбил сердечный приступ. Так что будьте готовы.

Дерек Лоу получил степень бакалавра в колледже Хендрикса и докторскую степень по органической химии в Университете Дьюка. С 1989 года работал в нескольких крупных фармацевтических компаниях над проектами по созданию лекарств против шизофрении, болезни Альцгеймера, диабета, остеопороза и других заболеваний.

Дерек Лоу

Перевод: ИноСМИ