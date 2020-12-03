Сепаратизм на Закарпатье: Обыски СБУ в "Обществе венгерской культуры" и угрозы Будапешта

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В СБУ говорят об обысках в венгерском благотворительном фонде из-за угрозы государственному суверенитету. В Будапеште возмущены и обвиняют Украину в эскалации.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Не прошло и месяца, как Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в ход местных выборов на Закарпатье и запретила въезд двум венгерским чиновникам, как между двумя странами разгорелся очередной скандал. Поводом к этому стали обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде и в помещении главы этой организации и главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича.

Эти события вызвали жесткую реакцию со стороны Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в дестабилизации отношений, пообещал пожаловаться на действия украинских властей в НАТО и призвал ОБСЕ направить наблюдательную миссию на Закарпатье.

Почему СБУ провела обыски на Закарпатье

В Службе безопасности Украины 30 ноября пояснили, что ее сотрудники проверяли информацию "о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины". Речь идет о "фейковом" распространении действия законов Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные украинские регионы.

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В ведомстве заверили, что во время обысков обнаружили печатные материалы, популяризирующие создания этнической автономии на Закарпатье и "Великой Венгрии", которая включает в себя территории соседних государств, где проживают венгерские меньшинства. Следствие также проверяет возможное содействие иностранному государству "со стороны украинских публичных деятелей - в частности, совершения действий с признаками государственной измены".

Венгерский гимн и видео с угрозами

Ситуацию осложняет то, что вместе с новостью об обысках СБУ в социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы недавно избранные депутаты Сюртивского сельского совета ужгородского района поют гимн Венгрии сразу после принятия депутатской присяги, которая состоялась 21 ноября.

При этом в СБУ обратили внимание и на это событие - 1 декабря в ведомстве сообщили, что проверяют информацию о возможном правонарушении со стороны депутатов. С соответствующей просьбой в ведомство, а также в прокуратуру обратились народные депутаты из правящей фракции "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко.

Также ряд СМИ обнародовал видео, на котором неизвестный в маске с красно-черным флагом и символикой националистической организации "Правый сектор" угрожал венгерским украинцам и советовал им "внимательно следить за своими мыслями про автономность".

На эту ситуацию уже отреагировали в министерстве внутренних дел Украины. Глава ведомства Арсен Аваков назвал тех, кто угрожает украинцам венгерского происхождения, провокаторами и врагами государства и заявил о жестком преследовании таких экстремистов. По словам министра, правоохранители открыли уголовное производство из-за разжигания национальной розни. Он добавил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, "даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны".

Реакция Будапешта

В СБУ так и не сказали, в каком именно фонде проводили обыски. Однако в Обществе венгерской культуры Закарпатья подтвердили, что речь идет о следственных действиях в их офисе в Ужгороде и в квартире главы организации Василия Брензовича. Также в Обществе венгерской культуры Закарпатья уже заявили, что операция СБУ была осуществлена на "сфабрикованных политических обвинениях", которые в организации категорически отвергают.

Сийярто, в свою очередь, пообещал, что Будапешт будет "отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах". По его словам, он поднял тему "оскорблений в адрес венгерской общины" на заседании НАТО, состоявшееся 1 декабря, а также обсудил с главой МИД Албании, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, свою просьбу направить наблюдательную миссию организации на Закарпатье. Сийярто заявил, что наблюдатели ОБСЕ "будут проинформированы о случившемся", и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Позиция МИД Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил в защиту действий Службы безопасности Украины во время встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто. Он назвал "беспочвенной спекуляцией" обвинения в запугивании венгров в Закарпатской области и заверил, что следственные действия украинских правоохранителей происходят в отношении отдельных граждан Украины, а не венгерского национального меньшинства.

"В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - заявил министр, призвав венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное эмоциональное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

Кулеба также назвал недопустимой ситуацию, когда украинские местные депутаты на инаугурационном заседании поют гимн иностранного государства.

Обыскали в Закарпатье, а попали в Будапешт

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский отмечает в разговоре с DW, что ситуация имеет много общего с обострением отношений между Украиной и Венгрией в конце 2017 года, когда был принят закон об образовании. Тогда Сийярто также обещал давить на Украину через ОБСЕ, НАТО и ЕС и даже угрожал пересмотром Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И тогда, по словам эксперта, также много фактов указывали на попытки внешних игроков усилить этот конфликт с помощью провокационных видео и других шагов. "Именно тогда сразу произошел поджог венгерского центра в Ужгороде, следы которого привели в итоге в Россию", - вспоминает Тужанский.

В то же время, отмечает эксперт, на этот раз ситуация является уникальной не только потому, что она ложится на предыдущую историю глубокого кризиса в двусторонних отношениях Украины и Венгрии. Брензович, по словам Тужанского, является чрезвычайно близким к венгерскому лидеру Виктору Орбану человеком, а Общество венгерской культуры Закарпатья фактически создано для распределения средств правительства Венгрии для поддержки венгерского меньшинства в Украине. "Таким образом, когда СБУ подозревает этих людей в подрывной деятельности, она фактически обвиняет в этом власти Венгрии. В таком контексте крайне важно иметь железобетонные доказательства", - говорит эксперт, по мнению которого, украинские силовики пока таких доказательств не предоставили.

"Поэтому, с одной стороны, действительно выглядит, что мы возвращаемся к острой фазе в украинско-венгерских отношениях, но есть большой риск того, что ситуация на этот раз зайдет ощутимо дальше", - предупреждает Тужанский.

Александр Голубов