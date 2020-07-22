Самый большой самолет в мире, созданный в рамках космической программы СССР в годы холодной войны

Крылатый тандем - грузовой самолет АН 225 "Мрия" с многоразовым космическим кораблем "Буран" - совершает перелет с космодрома "Байконур" в столицу Украины Киев. В дальнейшем им предстоит отправиться на авиакосмический салон в Ле-Бурже (Франция). 19.05.1989 РИА Новости/Игорь Костин

Этот самолет создали с целью доставки шаттла "Буран" на космодром Байконур. Первый взлет "Бурана" и Ан-225 состоялся в конце 1988 года, за год до падения Берлинской стены, ставшего предвестником распада СССР. Затем программу закрыли. Самолет вернули к жизни в 2001 году, он установил тогда 124 мировых рекорда.

Об этом пишет CNN.

Во время первого полета на моторном самолете, совершенного в 1903 году братьями Райт над продуваемым всеми ветрами пляжем в Китти-Хок, Северная Каролина, было преодолено расстояние в 36,5 метров. Этот исторический полет вполне можно было бы совершить в грузовом отсеке самолета Ан-225 "Мрия", самого большого самолета, находящегося в эксплуатации.

Этот послушный небесный гигант, на котором установлены шесть турбореактивных двухконтурных двигателей, и размах крыльев которого почти равен длине футбольного поля, имеет большие размеры грузового отсека и большую грузоподъемность, чем любой другой самолет. В мире авиации он уникален.

Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.

"Во время взлета и посадки он выглядит величественно, и из-за его огромных размеров кажется, что он медленно плывет в воздухе, — говорит Илья Гринберг, специалист по советской авиационной технике и профессор инженерного факультета Университета штата Буффало. — Его можно легко сфотографировать любой камерой, и с любого ракурса он выглядит очень впечатляюще. Я считаю, что это настоящее чудо техники".

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В последнее время самолет используется для перевозки рекордных по объему и весу грузов в рамках оказания гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 — в основном средств индивидуальной защиты. Но его первоначальная миссия была совсем иной: Ан-225, появившийся в годы холодной войны, был сконструирован в рамках космической программы СССР.

Летающая мечта

В апреле 1981 года, когда Космический центр Кеннеди НАСА во Флориде запустил на орбиту первый космический шаттл, в освоении космоса началась новая эра. Особенностью конструкции был большой грузовой отсек шаттла — на этом настоял Пентагон, который использовал шаттл для выполнения ряда секретных полетов по доставке военных спутников на орбиту. СССР воспринимал функциональные возможности шаттла как угрозу и хотел иметь в своем арсенале корабль-носитель, который мог бы делать то же самое.

В результате появился "Буран", советский многоразовый транспортный корабль, удивительно похожий на свой американский аналог, вплоть до черного и белого цветов, в которые он был выкрашен.

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Но независимо от того, был ли он точной копией или просто летательным аппаратом, сконструированным в соответствии с законами аэродинамики, с "Бураном" (и его ракетой "Энергия") возникла логистическая проблема. Речь шла о том, как доставить космический аппарат с завода, расположенного недалеко от Москвы, на космодром Байконур, находившийся в двух тысячах километрах на юге современного Казахстана, с которого осуществляли взлеты советские космические корабли.

Вместо того, чтобы через реки и горы строить новую скоростную автомобильную дорогу, советские инженеры обратились в Киевское конструкторское бюро имени О. К. Антонова с просьбой создать новый транспортный самолет, способный поднять в воздух шаттл с ракетой. Он также должен был использоваться для доставки "Бурана" обратно на Байконур в случае его приземления на запасных аэродромах.

КБ имени Антонова построило его на базе существовавшей модели Ан-124 "Руслан", который сам по себе уже был очень большим самолетом, превосходящим по размерам "Боинг" 747-400.

Для увеличения грузоподъемности в два раза были значительно увеличены общие габариты самолета. Видимые доработки заключались в следующем: были установлены два дополнительных двигателя, в результате чего их общее число увеличилось до шести, было увеличено количество стоек основного шасси, а значит, было увеличено (до 32) и количество колес. Кроме того, для обеспечения возможности транспортировки "Бурана" однокилевое хвостовое оперение было заменено на двухкилевое.

Получившийся в результате гигант (настолько большой, что во время торжественной церемонии сдачи в эксплуатации не помещался в ангар) получил название Ан-225 "Мрия".

"Mriya — это украинское слово, означающее "мечта". Это был первый советский самолет, которому дали украинское название", — рассказывает Гринберг.

Конструкторское бюро имени Антонова работало быстро, и самолет был построен всего за три с половиной года. Но его конструкторы все равно не успевали за специалистами, строившими "Буран", поэтому было принято промежуточное решение: для перевозки космического корабля в разобранном виде было приспособлено несколько старых бомбардировщиков 3М-Т.

Когда Ан-225 был, наконец, готов, оказалось, что он отстал от исторических событий: первый взлет "Бурана" и Ан-225 состоялся в конце 1988 года, за год до падения Берлинской стены, ставшего предвестником распада СССР.

После того, как советский шаттл совершил всего один официальный полет, программу "Буран" закрыли, и Ан-225 в конечном итоге выполнил всего около десятка испытательных полетов.

Ан-225 с установленным на нем "Бураном", появившиеся на Парижском авиасалоне в 1989 году, оказались в центре внимания, но выполнить свою основную задачу самолету Ан-225 так и не довелось. Нелепое предложение превратить его в летающий отель с номерами "люкс", бассейнами и площадью для размещения полутора тысяч гостей так и не воплотилось в реальность, и Ан-225 оказался в ангаре, где его разобрали на части, которые ржавели семь лет.

Новая жизнь

В 2001 году Ан-225 был приведен в порядок, основательно модернизирован за счет современного оборудования и вновь принят в эксплуатацию.

В том же году он, по данным компании "Антонов", установил 124 мировых рекорда, в том числе по грузоподъемности, высоте полета с грузом и подъему рекордного груза на высоту.

"Это произошло в день трагических событий 11 сентября 2001 года, и поэтому все эти рекорды остались незамеченными, — говорит Гринберг. — В тот день контрольным грузом служили пять боевых танков, каждый весом 50 тонн. При этом в грузовой отсек они заехали сами".

Самолет "воскресили" потому, что "Антоновские авиалинии", подразделение компании "Антонов", парк которых составляет около десятка тяжелых транспортных самолетов, получали заказы на доставку грузов, по весу превышающих грузоподъемность самолета Ан-124, который называют "младшим братом" Ан-225.

"Мы сразу же поняли, что растет спрос на перевозку негабаритных или сверхтяжелых грузов", — говорит Виталий Шост, заместитель директора компании "Антоновские авиалинии". По его словам, Ан-225 способен взять на борт до 950 кубометров груза. При этом вместимость грузовых отсеков Ан-124 и "Боинга" 747 составляет соответственно 750 и 650 кубометров.

При таких габаритах грузового отсека и грузоподъемности Ан-225 мог бы перевезти до 16 грузовых контейнеров или 80 семейных легковых автомобилей. Грузовой отсек имеет также титановый пол, обеспечивающий дополнительную прочность, и собственный погрузочный комплекс для эффективной погрузки груза. В 2001 году при транспортировке пяти боевых танков была достигнута максимальная грузоподъемность — 250 тонн. Рекорд по подъему в воздух самого тяжелого моногруза Ан-225 достиг в 2009 году, когда перевозил из Германии в Армению генератор весом 187 тонн.

Самолет установил и другие рекорды, такие как самый длинномерный в истории перевозок груз — две ветротурбины длиной 42 метра каждая, которые он доставил из Китая в Данию. Ан-225 вошел в Книгу рекордов Гиннесса, подняв на высоту более 10 тысяч метров художественную галерею из 500 работ 120 украинских художников.

Среди грузов, которые перевозит Ан-225, — гидротурбины, ядерное топливо, строительная техника, легкие самолеты и поезда на магнитной подвеске. Самым распространенным грузом являются электрогенераторы.

В апреле 2020 года Ан-225 установил еще один рекорд, доставив из китайского города Тяньцзинь в столицу Польши Варшаву (с остановкой на дозаправку в Казахстане) 100 тонн грузов — используемые для борьбы с COVID-19 средства индивидуальной защиты, медикаменты и тест-системы. По данным компании "Антонов", посадка в Польше транслировалась в прямом эфире на аудиторию численностью 80 тысяч человек.

"Мы не ожидали, что самолет будет участвовать в перевозках такого рода, поскольку для Ан-225 средства индивидуальной защиты, упакованные в коробки, не являются типичным грузом, но из-за отсутствия транспортной доступности наши клиенты захотели использовать наш самолет, — говорит Шост. — За два с половиной месяца мы выполнили 10 рейсов из Китая в разные точки мира".

Второй самолет

Ан-225 летает довольно редко. Из-за высоких затрат на обеспечение полетов (он расходует более 20 тонн топлива в час, что по сегодняшним ценам, говорит Шост, стоит 6700 долларов) он выполняет только самые сложные и ответственные рейсы.

"В прошлом году самолет выполнил около 20 рейсов. В 2020 году у нас уже есть 10 рейсов, и до конца года мы рассчитываем сделать еще 10", — уточняет Шост.

Это означает, что Ан-225, единственный самолет такого рода, легко справляется с существующим спросом. Несмотря на то, что у компании "Антонова" на складе есть все необходимые узлы и комплектующие для строительства второго такого самолета, в ближайшее время руководство делать это не планирует. Китай как-то изъявил желание закупить части и построить самолет, но поскольку организовать их транспортировку за границу сложно, этот план так и не осуществился.

Правда, из-за того, что Ан-225 является единственным в своем роде, он кажется еще более загадочным.

"Этот самолет — наша краса и гордость, визитная карточка компании "Антонов" и самой Украины, — говорит Шост. — Я впервые увидел его, когда был школьником, и он произвел на меня такое впечатление, что я не мог поверить, что он действительно может летать. Теперь я убедился, что умеет".

Компания "Антонов" постоянно модернизирует Ан-225, чтобы не отставать от международных летных правил и требований, и, по словам руководства, этот самолет будет летать еще как минимум 25 лет. Это хорошая новость для энтузиастов авиации и споттеров, которые толпами приходят на него посмотреть, как только он появляется.

"Мне кажется, что Ан-225 занимает 10 мест из 10 в списке самолетов, которые мечтают увидеть споттеры", — говорит Кейси Гру (Casey Groulx), канадский споттер, который сфотографировал Ан-225 в конце мая, когда тот приземлился в Торонто, доставив гуманитарный груз для борьбы с распространением COVID-19.

"Это была самая настоящая мечта, которая сбылась, так как я всегда хотел увидеть этот необыкновенный самолет. Там было много других споттеров. Это было совершенно особенное чувство, которое испытываешь, поняв, что увидел самый большой самолет в мире".

Джакопо Приско

Перевод: ИноСМИ