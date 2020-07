Самое кровавое сражение Второй мировой войны: Ужасы Сталинградской битвы

Фонтан "Детский хоровод" на вокзальной площади после окончания Сталинградской битвы Waralbum.ru

Во время Второй мировой войны Сталинградская битва, по мнению американского эксперта, по-прежнему является самым жестоким и кровавым сражением в мире. По приблизительным оценкам в этой битве погибли около двух миллионов немецких и советских солдат, а также мирных жителей.

Об этом пишет The National Interest.

С июля 2012 года мир с ужасом наблюдает, как некогда красивый и оживленный сирийский город Алеппо превращается в поле непрекращающейся битвы. По имеющимся данным, за годы гражданской войны число погибших в Алеппо и во всех остальных регионах Сирии, составило около 300 тысяч человек.

По данным одного из исследований, во время войны в Ираке, которую вела коалиция во главе с США с 2003 по 2011 годы, непосредственно в результате боевых действий или косвенно погибло 405 тысяч иракцев. А в 2001-2015 годы в результате войны в Афганистане погиб еще 91 тысяча 991 человек. В общей сложности в трех странах за 15-летний период число погибших составило 796 тысяч 991 человек.

Каким бы ошеломляюще огромным ни было число погибших в этих войнах, оно не выдерживает никакого сравнения с числом погибших во время Сталинградской битвы, которая по-прежнему является самым жестоким и кровавым сражением в мире. По приблизительным оценкам в этой битве за шесть месяцев погибло немыслимое количество людей — 1,9 миллиона немецких и советских солдат, а также мирных жителей.

В июне 1941 года Гитлер отдал приказ о внезапном вторжении в Советский Союз. На протяжении большей части следующего года немецкая армия теснила советские войска, оккупировав при этом тысячи квадратных километров территории СССР.

В августе 1942 года немецкая 6-я армия продвинулась до берегов Волги, оказавшись в непосредственной близости к промышленному центру страны. В случае успеха гитлеровцы могли отрезать путь к Волге и потенциально лишить Москву возможности продолжать боевые действия. Для этого им надо было взять еще один город — Сталинград.

До войны население Сталинграда составляло 400 тысяч человек. Здесь располагался ключевой речной порт, а также многочисленные военные и гражданские предприятия, имевшие большое значение. Поскольку город носил имя вождя СССР Иосифа Сталина, Гитлер был особо заинтересован во взятии города, считая это личным ударом по советскому лидеру. А Сталин считал очень важной задачей удержать Сталинград и не дать Гитлеру возможности захватить город, носящий его имя.

Сталинград имел большое значение в военном отношении, но, учитывая, насколько он был важен для Сталина и Гитлера с психологической точки зрения, его роль возросла, и он, возможно, считался даже более значимым, чем Москва, столица страны. Цена, которую обе армии были готовы заплатить за то, чтобы взять этот город, превосходила расходы, целесообразные с военной точки зрения. И это стремление можно было считать не иначе как одержимостью.

На первом этапы битвы за Сталинград немцы быстро добились значительного успеха. Гитлеровцы атаковали город и его защитников, задействовав авиацию, танки, артиллерию, минометы и другие тяжелые вооружения, практически не встречая сопротивления. К началу сентября 1942 года немцы продолжали продвигаться вперед, но темпы наступления значительно снизились.

В результате чудовищной массовой бомбардировки здания города были превращены в сплошные руины. Советское командование начало разрабатывать оборонительную тактику, используя разрушенные здания, которые, как это ни парадоксально, служили защитникам города укрытиями.

Однако к ноябрю в результате решительного наступления немецкие войска потеснили линию обороны советских войск и вышли к Волге. К тому времени потери сторон составляли сотни тысяч человек, и ожесточенность боев с обеих сторон линии фронта была за гранью человечности.

Для сражающихся таких понятий как добро и зло, мораль и честь больше не существовало. Битва за Сталинград превратилась в буквальном смысле в животную борьбу за выживание.

В голливудском фильме "Враг у ворот" (Enemy at the Gates, 2001) показана дуэль между немецким и русским снайперами. Для обеих сторон снайперы стали одним из самых страшных противников. Поскольку они могли стрелять с большого расстояния, солдаты никогда не чувствовали себя в безопасности и часто попадали под пули снайперов даже в тех местах, которые они считали безопасными.

Один русский снайпер, Анатолий Чехов, рассказывал о том времени, когда он впервые в жизни застрелил человека: "Я чувствовал себя ужасно. Я убил человека". Но через некоторое время, узнав о том, как немцы убили многих его соотечественников, в интервью во время боя Чехов сказал: "Я начал стрелять по ним, не испытывая жалости. Я стал жестоким и диким, я убиваю их. Я их ненавижу".

Чтобы вы получили хотя бы малейшее представление о том, каким адом была Сталинградская битва, предлагаем вам несколько историй, рассказанных людьми из обеих стран и отражающих их точки зрения.

В своей замечательной книге "Сталинград: как Красная армия устояла под натиском Германии" (Stalingrad: How the Red Army Survived the German Onslaught) Майкл Джонс (Michael Jones) подробно описывает, как 14 сентября 1942 года немцы прорвались через город к Волге, не дойдя до своей цели всего 200 метров. Советы были на грани поражения.

Поскольку Люфтваффе имели в воздухе абсолютное превосходство, переброска подкреплений или пополнения запасов через Волгу в дневное время была почти самоубийством. Но поскольку командир 13-й гвардейской дивизии был уверен, что до наступления темноты русские защитники, занимавшие позиции на берегу, не продержатся, он приказал своей дивизии переправиться, считая, что на карту поставлен исход битвы, а возможно, и войны.

Генерал Александр Родимцев посадил свои войска на баржи и вместе с ними начал переправляться через реку. По свидетельствам очевидцев, лодка генерала еще не успела доплыть до противоположного берега, когда в нее попала немецкая бомба. Большинство тех, кто находился на борту, погибли, но командир дивизии чудом остался жив. Большинству его солдат повезло меньше.

Альберт Бурковский, один из немногих советских защитников, еще державшихся на берегу со стороны города, рассказывал о том, как к ним приближались войска 13-й гвардейской дивизии: "Мы лежали на земле. Все было в огне. Лодки бомбили и обстреливали. Я увидел, как прямо у меня на глазах идет ко дну большая баржа, полная солдат — в шинелях, с гранатами, саперными лопатками, патронами и пулеметами".

Похожую ужасную сцену описал другой защитник Сталинграда, Иван Шилаев. "Вспыхнуло пламя, паром окутал черный дым, послышался взрыв, и сразу за этим — протяжный резкий звук, судно маневрировало, потом на верхних палубах вспыхнул огненный столб. От сильного взрыва по реке пошли волны. Когда все закончилось, и дым рассеялся, в том месте, где только что было судно, ничего не было, только волны. От того, что мы увидели, у нас кровь застыла в жилах".

Как отметил Майкл Джонс, советские войска не смогли бы удерживать линию фронта. "Немцы заняли высокий берег реки и обрушили на наступавших русских сокрушительный огневой удар, — писал он. — Казалось, что они не смогут переправиться. Но у них получилось. В ожесточенном рукопашном бою солдаты Родимцева отбили у немцев главное здание и обеспечили переправу через реку".

Этот бой показан во фрагменте из российского фильма "Сталинград", вышедшего в 2013 году. Вид со стороны, где находились немецкие войска, был еще ужаснее.

В интервью историческому порталу WW2History.com выживший немецкий солдат Гельмут Вальц (Helmut Walz) рассказал, что во время уличных боев в Сталинграде вся обстановка была настолько чудовищной, что от пережитого ужаса, он лишился всего человеческого. Во время штурма одного из зданий, занятого русскими, Вальц оказался в самом жарком участке и столкнулся лицом к лицу с вражеским солдатом.

Он рассказывает, как, вскинув автомат, чтобы выстрелить, внезапно "увидел перед глазами звездочки. Я посмотрел направо, провел левой рукой по лицу, и почувствовал, как из-под руки хлынула кровь, а изо рта вылетели зубы".

Он подумал: "Вот и все, конец". И ждал, что, русский солдат его прикончит. Но тут ему на помощь подбежал один из его товарищей и "размозжил голову русскому, который в меня стрелял. Несмотря на стальную каску, которая на нем была, он ударил его прямо в лицо. Раздался такой треск, что я до сих пор его слышу".

Но на этом ужасы для него в тот день не закончились. Пока товарищ перевязывал Вальцу раны, он поднял голову и попытался предупредить товарища, что у того за спиной стоит еще один русский солдат. Но было уже слишком поздно.

Раздались выстрелы, и мимо него пролетела каска, которую сорвало с головы товарища. "Потом я посмотрел на него и увидел, что его ранило в голову, и голова у него раскололась. Тогда я впервые увидел человеческие мозги. С левой стороны и с правой стороны были части мозга, а в середине была вода. Не кровь, а вода. Он смотрел на меня, стоял на земле с этой своей раной".

За полгода, пока продолжалась Сталинградская битва, случаи, подобные тем, что произошли с бойцами 13-й гвардейской дивизии и Гельмутом Вальцем, повторялись тысячу раз.

За 21 год службы в армии я участвовал в боевых действиях высокой интенсивности, а также в противоповстанческих операциях против партизан. Но, честно сказать, я не могу понять, не могу даже по-настоящему представить себе, каким адом была, наверное, Сталинградская битва. Страшно подумать, какими безжалостными и жестокими могут стать люди, лишенные всего человеческого.

Кровавая Сталинградская битва завершилась в феврале 1943 года, когда командующий 6-й армией Вермахта генерал Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus) сдался советским войскам вместе с оставшимися 90 тысячами солдат своей армии.

После того, как Красная Армия остановила нацистов на Волге, она в течение следующих двух лет будет безжалостно гнать немцев. Завершающей фазой ее победного шествия станет падение Берлина, смерть Адольфа Гитлера и окончание войны.

Из 90 тысяч немцев, попавших в советский плен, выжили и смогли вновь увидеть родину менее шести тысяч, да и те вернулись в Германию лишь в середине 1950-х годов.

Какими бы ужасными и бесчеловечными, на наш взгляд, ни были войны на Ближнем Востоке в последние пять лет (а они были ужасными, особенно для бедных мирных жителей, оказавшихся меж двух огней), эти войны являются лишь тенью прошлых войн.

Пусть эти тени больше не возвращаются.

Дэниел Дэвис

Перевод: ИноСМИ