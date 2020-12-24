Рождественские сюрпризы Трампа: Помилование одиозных соратников, новые санкции и вето на военный бюджет

Дональд Трамп и Пол Манафорт AP Photo

Уходящий президент США Дональд Трамп издал указ о помиловании и смягчении сроков 29 людям, включая своих близких соратников, фигурантов так называемого российского досье (о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года) и даже военных преступников.

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Прощальные подарки Дональда Трампа под Рождество. Досталось прям всем.

В частности, на свободу выйдут бывший глава предвыборного штаба Трампа (а нам известный как политтехнолог Януковича) Пол Манафорт, адвокат Алекс ван дер Зваан (зять российского олигарха Германа Хана), идеолог Трампа Роджер Стоун и политтехнолог Джордж Пападопулос. Все они были осуждены в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы, в основном по статьям "давление на свидетелей", "ложь под присягой" и "налоговые махинации".

Помилованы ещё:

Кристофер Коллинз - бывший конгрессмен от Республиканской партии, которого за финансовые махинации посадили на 2 года во Флориде.

Чарльз Кушнер - отец зятя Трампа Джареда Кушнера, крупный застройщик, осуждённый в 2005 году за уклонение от уплаты налогов, давление на свидетелей и незаконные пожертвования в избирательную кампанию и выпущенный из тюрьмы в 2006-м.

Двое бывших сотрудников Погранслужбы, которые в 2006 году убили мигранта на границе и попытались скрыть преступление.

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И на десерт: смягчили сроки четырём бывшим военнослужащим, наёмникам одиозной частной военной компании Blackwater (да-да, та самая, что близкого друга Трампа Эрика Принса, и которая сейчас Academi), которых в 2014 году осудили за массовое убийство гражданских лиц в Ираке в 2007 году. Они расстреляли толпу, убив 14 человек, включая 2 детей в Багдаде. Главный - Николас Слэттен - сел пожизненно, а остальные трое получили по 30 лет тюрьмы.

Но на этом рождественские сюрпризы не окончились. Уходящий президент ещё успел ввести новые пачки санкций против Китая, России, Ирана и Сирии, запихнуть кучу плюшек Израилю в новый закон о помощи людям из-за коронавируса, утвердить продажу вооружений Саудовской Аравии в рамках пакета на $ 8 млрд + наложить вето на военный бюджет США на 2021 год.

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Я напомню, что в этот бюджет ($ 934 млрд) запакованы военная помощь Украине в размере $ 250 млн (в основном на закупку американского же снаряжения) и расширенные санкции против "Северного потока-2", вдобавок к $ 69 млрд на борьбу с "Исламским государством", $ 105 млрд ветеранам, $ 20 млрд на ядерный арсенал, $ 44 млрд Госдепу и $ 630 млрд на потребности Пентагона.

Трамп ветировал бюджет, потому что ему не нравилось, что в нём не прописаны:

ответственность социальных сетей за публикации пользователей через отмену статьи 230 (даёт о себе знать постэлекторальная травма после его схватки с Twitter);

возможности вывода американских войск из Германии;

возможность переименования военных баз США в честь военачальников Конфедерации времён гражданской войны 1861-1865 гг.

Конгресс, конечно, может преодолеть президентское вето. Голосов вроде как хватает. Вето президента вызвало негативную реакцию и среди республиканцев, которые голосовали за бюджет. На них и будут надеяться демократы на голосовании в Сенате, который пока ещё контролируется Республиканской партией.

Илия Куса