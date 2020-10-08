Розенбаум: Украинская делегация виновна в срыве перемирия на Донбассе

Здание, в котором проходят заседания ТКГ в Минске Фото из открытых источников

Сергей Розенбаум. Украинская делегация виновна в срыве перемирия на Донбассе. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт и блогер Приводим текст его сообщения дословно:

Этот тезис не новый, я его озвучивал ранее – еще 8 сентября, накануне ситуации в поселки Шумы, где официальный Киев сначала согласился, а потом просто слил совместное инспектирование. Данную точку зрения подтверждает интересная аналитика , которую сегодня опубликовал блогер Кирилл Киквидзе. Напомню, что представители "ДНР" начали фиксировать в отдельных точках пункта дополнительное обустройство украинской стороной своих позиций. Однако Украина сперва наотрез отказывалась проводить совместную инспекцию, а затем за 30 минут до ее начала озвучила новые требования, в частности – о наличии у представителя СЦКК "ДНР" отрицательного теста на коронавирус. Ни аналогичные проверки на территории "ДНР", ни детализация механизма дальнейших совместных инспекций украинскую сторону не интересовали. Цитата из аналитики Киквидзе:

"После двухчасовой дискуссии украинцы всё-таки дали согласие на проведение силами СЦКК в действующем составе с участием представителя Координатора ТКГ совместной "одноразовой" инспекции в Шумах в районе, где фиксировались нарушения, 10 сентября 2020 г., в 14:00. Представители Донецка подтвердили, что аналогичные совместные инспекции в рамках СЦКК в действующем составе они готовы принять и на своей территории по запросу Украины. Согласно достигнутым ещё 22 июля 2020 г. договоренностям, СЦКК Донецка направил украинской стороне технические детали (координаты) конкретных точек, где фиксировались нарушения. Однако за 30 минут до начала инспекции представители СЦКК Украины озвучили новые требования для ее осуществления: наличие у представителя СЦКК "ДНР" отрицательного теста на коронавирус, паспорта Российской Федерации либо Украины, а также отсутствие у него каких-либо шевронов и знаков отличия "ДНР". Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие в указанных "ДНР" координатах, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы. В итоге совместная инспекция была сорвана.

Несмотря на это, для устранения любых препятствий к выполнению согласованной договоренности и недопущения эскалации конфликта, к заседанию ТКГ 16 сентября 2020 г. представители Донецка и Луганска заранее и письменно представили на согласование все параметры проведения совместной инспекции, предложив Украине определить и зафиксировать письменно любые выполнимые дополнительные требования для проведения такой инспекции.

Однако в ответ украинская делегация заявила, что раз инспекция была одноразовым действием и не состоялась – соответствующая договоренность аннулирована. Полномочный представитель Украины в ТКГ Л. М. Кравчук добавил, что Украину "не интересует" возможность проведения таких проверок на стороне "ДНР" и "ЛНР". Затем представители Украины в очередной раз потребовали верификации со стороны СММ, заявили, что координационный механизм так и не был согласован, и нуждается в доработке.

В связи с чрезвычайной важностью данного вопроса для жизней людей по обе стороны линии соприкосновения, представители Донецка и Луганска внесли к заседанию ТКГ 30 сентября 2020 г. письменное предложение об обновленном пакете Мер по усилению режима прекращения огня с детализированными параметрами координационного механизма (взаимодействие всеми возможными способами, в том числе путем совместных инспекций, в целях практического недопущения нарушений). В контрпредложениях украинцы настаивали на ограничении взаимодействия телефонной связью, а всю остальную проверку упрямо "взваливали" на СММ ОБСЕ. Во время переговоров украинские представители дополнительно утверждали, что СЦКК в действующем составе включает в себя представителей Украины и России.

Таким образом, по политическим мотивам, чтобы не допустить никакого упоминания о взаимодействии с неподконтрольными территориями, Украина окончательно разрушила согласованные 22 июля 2020 г". Конец цитаты.