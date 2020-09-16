Розенбаум: Украина нарушила соглашение о прекращении огня от 22 июля. Надо начинать все с нуля

Ситуация с перемирием на Донбассе зависла в воздухе. Сегодня на заседании рабочей группы по безопасности ТКГ украинская делегация по сути саботировала согласованные ранее меры усиления режима прекращения огня. А это грозит непредвиденными последствиями – вплоть до возобновления боевых действий. Видимо, у президента Зеленского отсутствует политическая воля к миру.

Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Видимо, такая позиция украинской делегации была продиктована "сверху" – из Офиса президента – после скандала с активностью подразделений из состава Объединенных сил около фортификационных сооружений в районе населенного пункта Шумы.

Ситуация в этом районе неоднократно становилась предметом обсуждения в ТКГ, но Украина игнорировала эту проблему. А в ответ руководство непризнанной "ДНР" обвинило Киев в невыполнении взятых на себя обязательств и срыве перемирия. В итоге Киев согласился допустить совместную с представителями "ДНР" инспекцию в Шумы. Но под давлением радикалов Офис президента дал заднюю – инспекцию отменили буквально за полчаса до ее начала.

Некоторые надежды возлагались на переговоры политсоветников в Берлине. Однако заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" заявил, что "прорыва достигнуто не было".

Сегодня рабочая группа по безопасности также не пришла к консенсусу. Украина отказалась подтверждать согласованный 22 июля координационный механизм реагирования на нарушения перемирия, который бы включал совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции.

Такими действиями Украина превратила сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения. В "ДНР" предложили повторно согласовать меры по усилению режима прекращения огня, но ответа Киева пока нет.

Скорее всего, украинские власти просто бояться реакции националистов, иначе логику такого решения не объяснить. Офис Зеленского перед выборами сделал ставку на перемирие и пытается изо всех сил продлить его до 25 октября. Но не предпринимая никаких шагов, этого добиться будет сложно. А предпринять что-то президент не рискует из-за реакции улицы, которая была весьма бурной после заявления о совместной инспекции в Шумах. Получается, вроде как желание есть, но политической воли нет. А если нет политической воли, никакого прогресса ждать не приходится. Будет интересно посмотреть, как Зеленский будет выходить из такой растяжки.

Сергей Розенбаум