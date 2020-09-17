Розенбаум: Протокол заседания ТКГ подтвердил официально, что перемирие от 22 июля на Донбассе под угрозой

Facebook Serge Rozenbaum

Протокол заседания Трехсторонней контактной группы подтвердил официально, что перемирие от 22 июля на Донбассе под угрозой. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер Сергей Розенбаум.

Приводим текст его сообщения дословно:

Официальный Протокол заседания рабочей группы по безопасности ТКГ подтвердил мои вчерашние опасения. Согласно документу, Украина отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия, а такое решение может привести к возобновлению боевых действий на Донбассе.