Розенбаум: Протокол заседания ТКГ подтвердил официально, что перемирие от 22 июля на Донбассе под угрозой
Протокол заседания Трехсторонней контактной группы подтвердил официально, что перемирие от 22 июля на Донбассе под угрозой. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер Сергей Розенбаум.
Приводим текст его сообщения дословно:
Официальный Протокол заседания рабочей группы по безопасности ТКГ подтвердил мои вчерашние опасения. Согласно документу, Украина отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия, а такое решение может привести к возобновлению боевых действий на Донбассе.
Неужели у президента Зеленского хватило смелости снова поставить мир в Украине под угрозу?
Иначе зачем украинская сторона отказалась от согласованных 22 июля договоренностей?
Из-за отсутствия политической воли команды Зеленского новый пакет мер по усилению режима прекращения огня придется согласовывать на очередном заседании Рабочей группы 30 сентября. Но где гарантии, что до этого времени ситуация на Донбассе не обострится и не начнется эскалация конфликта? Очень хотелось бы услышать ответ от президента.
Сергей Розенбаум