Розенбаум: Кого Медведчук может освободить из ОРДЛО?

Мне стало известно, кто эти люди.

Как известно ОРДЛО предложили в одностороннем порядке освободить ряд граждан Украины и передать их Киеву при посредничестве Виктора Медведчука.

Это четыре женщины, которые удерживаются под стражей в Донецке и Луганске, кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины.

Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10.