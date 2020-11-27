Россия вооружает свои самые современные ударные вертолеты крылатыми ракетами большой дальности?

Вертолет Ка-52М РИА Новости

Россия заявила о модернизации своего самого современного ударного вертолета. Но включает ли эта модернизация установку на Ка-52 крылатых ракет?

Об этом пишет Forbes.

Российские ВВС недавно провели первый испытательный полет вертолета Ка-52М, являющегося модернизированной версией девятитонного двухместного Ка-52 "Аллигатор".

"Новый вертолет Ка-52М имеет модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который повысит точность прицеливания при ведении стрельбы из пушки, — сообщило в августе информационное агентство ТАСС. — Усовершенствованный вертолет также получил новую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой и крылатые ракеты повышенной дальности".

"Вертолет можно эксплуатировать при любой температуре, в том числе в условиях Арктики, — заявило агентство. — Его шасси оснащено колесами повышенной грузоподъемности и износостойкости, он имеет осветительное оборудование на светодиодах и новую внутреннюю компоновку кабины".

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Что любопытно, в предыдущей статье на эту тему, вышедшей в июне, агентство ТАСС сообщало, что Ка-52М оснащается крылатыми ракетами, названными в характерной для русских манере "Изделием 305", которые имеют дальность 100 километров. По определению крылатая ракета — это такая ракета, которая непрерывно летит в атмосфере, в отличие от баллистической ракеты, выходящей в космос, а потом возвращающейся в атмосферу.

Но ведя речь о крылатой ракете, мы сразу представляем себе систему с дальностью в несколько сотен, а то и тысяч километров, которая часто может оснащаться ядерным боезарядом. Американская крылатая ракета "Томагавк", например, имеет дальность около 2400 км. А российский президент Владимир Путин утверждает, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета 3М22 "Циркон" обладает дальностью 1000 км, хотя западные аналитики считают, что на самом деле она значительно меньше.

Но длина "Циркона" - около 10 метров, что слишком много для 15-метрового ударного вертолета. Однако "Изделие 305" действительно имеет дальность 100 километров, и это намного больше, чем у противотанковых ракет типа американской "Хеллфайр" (дальность 11 км), которыми обычно вооружают ударные вертолеты.

Ми-28НМ сам по себе является модернизированной версией Ми-28. Оригинальный Ми-28, пришедший на смену вертолету времен холодной войны Ми-24, - это машина начала 1980-х годов. Ми-28Н дебютировал в 1990-е годы, а модель НМ является его последней версией. Максимальная скорость девятитонного Ми-28НМ — 300 км/ч, дальность полета - 450 км. По сообщению газеты "Известия", вес бортового вооружения может достигать 2300 кг. К нему относятся 30-мм пушка, противотанковые ракеты 9М120 "Атака" и контейнеры с ракетным вооружением.

В прошлом году "Известия" похвастали, что Ка-52 оснастят РЛС, установленной на роторе несущего винта. Ее можно будет поднимать над ротором для увеличения дальности обнаружения. Правда, в США это делают уже с конца 1990-х годов. У вертолета AH-64D "Апач лонгбоу" имеется радар, смонтированный на верхушке ротора (вертикальный вал, к которому крепятся лопасти).

Что интересно, Россия начинает отказываться от коротких и объемных вертолетных конструкций времен холодной войны, таких как знаменитый Ми-24, который прославился своей прочностью и живучестью, но не маневренностью. У Ка-52 и Ми-28 более изящные очертания, и они больше напоминают западные ударные вертолеты, такие как американский AH-64 "Апач".

Майкл Пек

Перевод: ИноСМИ