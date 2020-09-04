Россия разрабатывает истребитель-невидимку шестого поколения?

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 Фото из открытых источников

Российский истребитель шестого поколения может быть создан компаниями "Сухой" и "МиГ". Такой истребитель сможет развить лучшие характеристики МиГ-21, самого распространенного сверхзвукового реактивного самолета в истории, а также очень функционального МиГ-35 и Су-57.

Об этом пишет The National Interest.

О разработке истребителей следующего поколения объявила не только Москва. США, Китай, Великобритания, Италия, Швеция, Япония, Германия, Испания, Тайвань и Франция – все они достигли определенного прогресса в создании истребителей будущего.

Хотя еще не все проблемы с производством истребителя-невидимки Су-57 решены, Москва, по сообщениям, уже нацелена на истребитель шестого поколения, который, возможно, будет разработан под совместным брендом "МиГ-Сухой". Такой истребитель сможет развить лучшие характеристики МиГ-21, самого распространенного сверхзвукового реактивного самолета в истории, а также очень функционального МиГ-35 и Су-57.

"Возможно, так и будет — истребитель производства "МиГ-Сухой". Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить", — сообщил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

На скорую разработку истребителя шестого поколения Россия намекает не впервые. В марте 2016 года тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил, работа над боевым самолетом шестого поколения уже началась. Рогозин тогда подчеркнул, что ОКБ "Сухого" даже представило предварительный проект "на создание истребителя шестого поколения".

Хотя поставки Су-57 задерживаются — отчасти из-за проблем с разработкой — истребитель пятого поколения по-прежнему предназначен на замену МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС. Остается неясным, как Су-57 зарекомендует себя против американского F-35 Lightning II компании Lockheed Martin, который стал господствующим многоцелевым истребителем в мире. Возможности F-35 по дальности обнаружения, геолокации, идентификации и системного реагирования позволяют самолету точно фиксировать и уничтожать самые современные угрозы в мире, включая все уровни новейшей российской системы ЗРК С-300.

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Вместо того, чтобы идти ва-банк с Су-57, Москва может переключить внимание на истребитель шестого поколения, который, как полагают специалисты, сможет выполнять боевые задачи без участия человека и использовать для поражения цели искусственный интеллект вместе с радиофотонным радаром. Такой истребитель, вероятно, будет развивать гиперзвуковую скорость, вылетать в околоземное пространство и применять оружие, основанное на новых физических принципах.

Экс-главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России будут переходить на технику шестого поколения — в том числе ударные беспилотники — плавно и постепенно, лишь убедившись в надежности самолетов предыдущего поколения.

Наряду с Китаем Россия продолжает изучать способы перспективного применения машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) в оружейных платформах — Пентагон же счел этот шаг опасным, поскольку не факт, что ИИ сможет адекватно отличать гражданских лиц от военных целей.

Выпуск истребителей следующего поколения анонсировала не только Москва. США, Китай, Великобритания, Италия, Швеция, Япония, Германия, Испания, Тайвань и Франция — все они достигли определенного прогресса в создании истребителей будущего. Общая черта, проявившаяся уже на данном этапе — более модульная конструкция, которая позволит самолету решать различные задачи, в то время как рой дронов или аналогичных мини-самолетов обеспечит истребителю защиту и разведку.

Однако прежде чем о самолетах следующего поколения можно будет говорить всерьез, пройдет минимум лет десять, если не больше.

Питер Сучу

Перевод: ИноСМИ