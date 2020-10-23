Россия передала Донбассу помощь для борьбы с COVID-19 на сотни миллионов гривен. А Украина ввела блокаду

В ОРДЛО ситуация с коронавирусом приблизилась к критической Фото из открытых источников

Россия передала Донбассу лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы. Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде. Россия передала Донбассу ИВЛ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры. Украина не выплачивает пенсии украинцам на Донбассе. Россия передала Донбассу помощи на 150 млн грн. Украина же заблокировала КПВВ и не впускает украинцев из Донбасса.

Об этом пишет Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

Абсурд? Еще какой. Официальный Киев заявляет, что Донбасс – это украинская территория, там живут наши люди, украинцы. Это на словах. На деле же Украина бросила этих людей. Бросила в буквальном смысле – никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказала. Это при том, что борьба с заразой вроде как интернациональная и не видит границ.

Будет показательно, если российская вакцина появится на Донбассе, а в остальной Украине нет, потому что власть Зеленского от нее отказалась. Будут ждать еще год или два, пока Европа сделает свою. А вы, люди дорогие, умирайте, пока чиновники будут ждать. Так посольство США приказало.

Цинично, не правда ли? Россия предлагает украинцам помощь, и при этом ее называют агрессором. А как тогда должны называть Украину жители Донбасса? Пока официальный Киев будет вести такую политику, никогда он не добьется возвращения Донбасса в Украину. Если он вообще хочет этого возврата. Действия украинских политиков говорят ярче их слов. Сдача территорий налицо. Кто-то за это должен ответить.

Сергей Розенбаум