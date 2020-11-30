Россия открыла для себя производство водорода из природного газа

Глобальный рынок водорода ожидает резкий рост Фото з відкритих джерел

Россия намерена взяться за производство водорода из природного газа. Эксперты считают, что водородному рынку в ближайшем будущем предстоит резкий рост, и российские компании спешат занять выгодные позиции. Для поставок планируется использовать "Северный поток — 2".

Об этом пишет Handelsblatt.

По мнению Москвы, глобальный рынок водорода ожидает резкий рост. До конца года российское руководство планирует сформулировать стратегию развития данной отрасли.

Москва выступает за производство водорода из природного газа. "Миру надо давать ту энергию, которой он может воспользоваться, то есть доступную, экологически чистую и конкурентоспособную", — отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в среду в ходе немецко-российского отраслевого форума.

Политик рассказал о планах развития водородной отрасли в России. В их основе лежит производство водорода при помощи метана, основного компонента природного газа.

Российское руководство рассчитывает, что глобальный рынок водорода резко расширится. Даже по консервативным оценкам министерства финансов, к 2050 году потребление вырастет на 50% — до 150-160 миллионов тонн в год. Некоторые полагают, что и до этого рынок будет стремительно расти.

При помощи данного метода, по словам Сорокина, можно при относительно низких расходах производить новый энергоноситель по себестоимости в 1,5-2 доллара за килограмм. Это соответствует лишь одной четверти или даже одной пятой части расходов на производство водорода из возобновляемых источников энергии.

Держать позиции

До конца года российское правительство планирует сформулировать стратегию по развитию водородного сектора. Страна планирует отстаивать свои позиции в качестве глобального энергетического экспортера. По словам Сорокина, здесь речь идет о возможном экспорте десятков миллионов тонн водорода как на Запад, так и на Восток.

В качестве транспортной инфраструктуры рассматривается трубопровод "Северный поток — 2". По оценкам "Газпрома", до 70% его мощностей можно заполнить водородом.

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Но для этого России вначале нужно произвести необходимый объем водорода. Помимо "Газпрома", соответствующие проекты планируют запустить государственный холдинг "Росатом" и концерн "Новатэк".

Тем временем в сибирском Томске планируется создать первый российский консорциум по развитию водородных технологий. Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет, который подал документы на создание исследовательского кластера. По словам проректора ТПУ Артема Боева, промышленность заинтересована в этом центре.

Андрэ Баллин

Перевод: ИноСМИ