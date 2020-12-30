Россия будет воевать быстро и автоматизированно: А что Украина?

Новейший российский танк Т-14 "Армата" Фото из открытых источников

Россия хочет создать крупнейший в мире программный военный комплекс и автоматизировать процессы управления, осуществляя непрерывное управление военными формированиями. А что Украина?

Об этом пишет Defense Express.

В России утверждают, что перспективная автоматизированная система управления войсками тактического звена (АСУВ ТЗ), которая создается в рамках опытно-конструкторской работы "Созвездие-2015", по своей функциональности не будет уступать зарубежным аналогам, а за рядом характеристик превзойдет их. Звучит, конечно, слишком пафосно. Но врага не стоит недооценивать.

В армии РФ продолжают реализовать проекты, направленные на улучшение управления войсками в тактическом звене - до бригады включительно.

На недавнем совещании в Национальном центре управления обороной РФ было заявлено о прогрессе в рамках опытно-конструкторской работы "Созвездие-2015". Утверждалось, что "применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность".

Взаимодействие компонентов АСУ ТЗ на поле боя по версии конструкторов российского "Созвездия" Фото из открытых источников

Задача по созданию единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене для армии РФ была поставлена в 2000 году. На сегодняшний день получены результаты по нескольким проектам.

Это, в частности, АСУ "Акация-М" (поставлена на вооружение в 2019 году), а также проекты "Созвездие-М2" (управления тактическим звеном) и "Андромеда-Д" (оперативно-тактическое звено).

Унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам бригадного уровня ВС РФ на стоянке и в движении Фото из открытых источников

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Главным предприятием по разработке и созданию автоматизированных систем управления стал концерн "Созвездие", входящий в холдинг "Росэлектроника" корпорации "Ростех". 18 ноября 2020 года генеральным директором "Созвездия" был назначен доктор технических наук Михаил Артемов.

Как отмечают в России, АСУВ тактического звена позволит создать крупнейший в мире программный военный комплекс и автоматизировать процессы управления, осуществляя непрерывное управление военными формированиями.

Как отмечают в России, в рамках АСУП тактического звена будет создан крупнейший в мире программный военный комплекс Фото из открытых источников

Система объединяет в едином информационном пространстве разведку, наведение и управление. Комплексное управление войсками осуществляется с использованием систем навигации, спутниковых и беспилотных систем наблюдения. Оснащение войск бортовыми компьютерами дает возможность обмениваться информацией с каждой единицей боевой техники. За счет оптимального распределения информации обеспечивается наибольшая огневая мощь.

АСУВ тактического звена за 60 секунд определяет собственное расположение и местоположение машин подчиненных подразделений.

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Средства разведки собирают данные для оценки ситуации программными средствами АСУ ТЗ Фото из открытых источников

Сбор данных обстановки и нанесение на карту происходит за 10 минут, в течение 5 минут осуществляется постановка боевых задач подчиненным командирам.

Столько же времени уходит на разработку боевого донесения, затем не более часа требуется на принятие решения о начале боя и оформление его на электронной карте местности.

Сбор данных обстановки и нанесение на карту происходит за 10 минут, в течение 5 минут осуществляется постановка боевых задач подчиненным командирам Фото из открытых источников

Такие оптимистические тезисы высказывались на недавнем совещании в Национальном центре управления обороной РФ и распространены российскими СМИ. (Вместе с тем известно, что все далеко не так радужно с "Созвездием").

Но даже за пропагандистской составляющей в "победных" сообщениях вроде "наши разработки за рядом характеристик превзойдут зарубежные аналоги" следует признать определенный прогресс армии РФ в развитии и оснащении боевых частей конкретными системами АСУ ТЗ.

А что же в Украине, вблизи границ которой противник развернул части, уже вроде бы оснащенные автоматизированными системами ТЗ?

Следует констатировать следующее. Пока в Вооруженных силах Украины нет ни одной бригады или даже батальона, где бы собственные системы управления войсками были представлены в виде завершенных и целостных серийных образцов.

В который раз все ограничивается заявлениями, совещаниями, демонстрациями, учениями и бесконечными проверками.

При этом стоит напомнить, что в 2019 году Генеральный штаб ВСУ совместно с компаниями-разработчиками уже обнародовал результаты работ по созданию и взятию на вооружение ВСУ базовых автоматизированных систем управления различного уровня.

АСУ становится силой, когда она используется войсками в повседневном ритме Фото из открытых источников

В частности, речь шла об АСУ стратегического руководства и оперативного управления ("колокол"), АСУ тактического звена сухопутных войск ("простор"), АСУ управления авиацией и ПВО ("Ореанда").

В 2019 году заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Родион Тимошенко заявлял, что для полной автоматизации управления ВСУ с учетом перехода на цифровые технологии и средства связи при надлежащем финансировании достаточно три-четыре года.

Оснащение каждого отдельного бойца современными боевыми гаджетами из цифрового мира — это также элемент модернизации и эффективного управления. Это реализуется в АСУ ТЗ "Пространство" Фото из открытых источников

Но кажется, что эти прогнозы оказались слишком оптимистичными. Особенно учитывая итоги 2020 года, который в области автоматизации управления войсками и оружием завершился ли не с нулевым прогрессом.

Вместе с тем, командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский в интервью для Defense Express утверждал следующее:

"Что касается тактического звена непосредственно Сухопутных войск – нами ведутся работы в рамках исследовательской работы "Пространство" (отработка Автоматизированной системы тактического звена управления реализует одесское предприятие ООО "Телекарт-Прибор", - прим. ред.).

Элементы этой системы были проверены во время батальонных учений с боевой стрельбой на 235-м межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений в конце ноября э. г. они показали, что есть определенные проблемы.

В то же время они показали и то, что другой альтернативы этому нет... Система управления войсками тактического уровня нам крайне нужна. И нужна, как воздух.

Уровень бригада-батальон. Командно-штабная машина, оснащенная АСУ "колокол" и информационной системой Hermes Фото из открытых источников

Нами также сейчас сосредоточено внимание и на проведении другой исследовательско-конструкторской работы, что касается создания программно-аппаратного комплекса АСУ оперативно-тактического звена управления – АСУ "Колокол".

В целом, оценивая опыт и практику других стран, включительно с последними боевыми конфликтами - это Сирия и Нагорный Карабах, - Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский по поводу эффективности новых разработок в области автоматизации утверждал:

"Это сейчас необходимо и нам – свести информацию, получаемую с помощью всех видов разведки, осуществить ее обобщения и выдавать уже общую картину командирам для принятия необходимых решений. Нам необходима эта система, нам необходимо автоматизировать все Сухопутные войска и боевые части – в первую очередь".

Итак, раз надо перейти от слов к делам...