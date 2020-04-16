Рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов: Мои вопросы президенту Украины - куда идёт страна?

Олег Карамазов Главком

Фрагмент интервью Олега Карамазова для YouTube-канала "Эхо Киева"

Те люди, которые следят за тем, что я говорю или делаю, обратили внимание, что в течение последнего года-полутора некая компания людей, в которую входит Сева Новгородцев, я, Юра Молчанов, огромное количество, в зависимости от проекта, собирается и обсуждает какую-то тему. На прошлую Пасху с нами был Блаженнейший митрополит Онуфрий, с Севой мы путешествовали по Западной Украине по нашим монастырям. Это непостоянный проект, но с какой-то периодичностью, либо к дате, либо к событию, мы это делаем.

Обратился к нам один канал, тема "Коронавирус". Я обратился к своей подруге, это один из лучших на сегодняшний день финансистов, политологов в Лондоне, Ира Мартин, которая родилась в Киеве. Сейчас консервативная партия, серьезная дама. Я говорю: Ир, поговорим, расскажешь мне о том, что в Лондоне. Потому что она звонит и рассказывает, как там все сметают с полок, какая паника, что происходит. Откликнулись на это предложение другие каналы. Мы 7 числа, совпало, что это было Благовещение, посидели несколько часов в эфире, это было прямое включение в скайпе. И как-то к концу программы я задумался, ведущий мне говорит: о чем, Олег Викторович, вы думаете, не могли бы поделиться? Я говорю, вот мы сегодня столько опять обсуждали всего, даже мои коллеги, с которыми мы вели эту программу, не знали, что прозвучит вопрос, и я этого не знал, откуда-то изнутри из меня вылетело – у меня очень много вопросов к президенту.

Не всем это будет понятно, может быть, еще потому, что я, по-моему, первый раз в жизни сходил на выборы, когда избирали Зеленского. Мне так не нравился тот режим, который был до него, что когда я увидел, что человек, которого я знаю, знаком с ним, я, конечно, не верил в его победу, но я пошел назло всем. Нас хоть будет 5 человек в стране, но мы проголосуем за Володю. Поэтому у меня вырвалось это – я бы хотел задать ему вопросы.

Сейчас у всех свободного времени много, поэтому у людей времени много, мы звоним друг другу, люди, которые давно не созванивались, и мне судьба подарила, это огромное мое счастье, огромное количество людей, которые очень многого достигли в этой жизни в Украине, в других странах. И мы когда говорим с украинскими моими дорогими друзьями, подругами, то, конечно, переживаем за то, что происходит в стране. А я не могу понять логики власти, потому что эти люди реально, а в отличие от меня, пусть я человек из рок-группы, в прошлом инженер-механик по беспилотным летальным аппаратам, но есть же люди, которые герои Украины, возглавляют мощнейшие передовые клиники, производственники, я дружу с главным конструктором завода Антонова Сережей, огромное количество народу – и они не задействованы. Они сидят дома, они никому не нужны, и у них тоже вопросы. Они точно так, как и я, проголосовали за Владимира Александровича. За перемены, конечно. Перемен требуют наши сердца. Мы устали жить в этом болоте, и пришел молодой, красивый умный человек, мы за ним пошли.

И это, что из меня вырвалось - "Давайте зададим вопрос президенту". Это было точно не подготовлено, это была импровизация. В живой музыке, в которой я проиграл 30 лет с "Братьями Карамазовыми", это привычная история, когда ты на сцене или перед аудиторией, ты можешь что-то спросить, сказать – это живьем. Это ж не под фонограмму, как рыбка. Это прозвучало, и это тут же было подхвачено СМИ. Мне в личку понаписывали много всего, поэтому буквально вчера к вечеру мои друзья, близкие, мой сын сделали, потому что я в этом не разбираюсь, в Фейсбуке страничку.

И мы посмотрим, если это людям действительно нужно и важно, то я думаю о том, что эта страница будет наполнена огромным количеством вопросов людей. Если общество забило на все, это тоже маркер в своем роде, мы увидим. Я ж не буду бегать по улицам: ребят, задавайте вопросы Владимиру Александровичу, давайте Зеленскому зададим вопросы.

Мы увидим, насколько люди еще надеются, надеются ли на что-то, или они уже настолько спокойно доживают свой век, что никому уже ничего не нужно. Это произошло в Благовещение 7 числа, я надеюсь, что диалог состоится. Я оптимист.

Олег Карамазов