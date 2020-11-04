Реванш теневиков: Почему легальный бизнес против отмены "РРО для всех"

Кассовый аппарат. Фото: mynizhyn.com

Страсти вокруг законодательных норм, согласно которым с 1 января 2021 года значительно расширяется круг предпринимателей-упрощенцев, которые обязаны вести свою деятельность с использованием PPO (регистраторов расчетных операций), не утихают. Что примечательно, значительная часть представителей бизнеса выступает против отмены новых норм. В минувший вторник, 3 ноября, около тысячи физических лиц-предпринимателей вышли на акцию протеста под Верховной Радой. Они призывали народных депутатов не голосовать за законопроекты № 3853-1 и № 3853-2, которые предполагают отмену грядущих изменений и наделяют ФЛП правом работать без РРО. Представители малого легального бизнеса протестовали с лозунгом "Детенизация – это цивилизация!". По их словам, поддерживая законопроекты об отмене обязательной фиксации операций, которые проводятся упрощенцами с помощью РРО, депутаты поддерживают коррупционеров и теневиков, наносящих Украине финансовый и репутационный ущерб. В акции протеста приняли участие ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация налогоплательщиков Украины, Украинская федерация индустрии безопасности.

Практика широкого применения РРО с 1 января 2021 года предусмотрена нормами Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс в отношении детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" от 20 сентября 2019 года № 129-IX, который был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Одним из его соавторов стал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Законопроект поддержал Минфин. По словам Гетманцева, отказ от реформирования может привести к дальнейшему ослаблению Украины, разгулу коррупции и, как результат, прозябанию национальной экономики.

"Единственный способ идти по пути цивилизованного развития и вывода экономики из "тени" (я считаю, что "тень" является краеугольной проблемой для страны), - это отказ от популизма, политического деления на власть и оппозицию. Нужен честный, открытый разговор, единственным интересом в котором будет интерес страны и каждого украинца. Сегодня наш потребитель беззащитен, потому что без фискального чека он не может после покупки найти продавца. Только фискальный чек обеспечивает гарантированную и легко проверяемую идентификацию продавца (например, реальность продавца в ЕГРПОУ, факт выдачи чека в базе чеков ГНС). Это многократно усложняет возможность уклонения от выполнения гарантийных обязательств и критически повышает риск операций с нелегальным товаром", - резюмировал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Расширение практики использования кассовых аппаратов является одним из условий выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Евросоюза, что было закреплено текстом Меморандума.

Ориентировочные недопоступления в бюджет за счет реализации "упрощенцами" товаров и услуг с занижением выручки оценивается в 130-156 млрд грн в год. Единственный надежный способ для пресечения этих схем - внедрение РРО и поощрение покупателей получать фискальный чек.

Отметим, с 1 августа для регистрации расчетных операций могут использоваться не только традиционные кассовые аппараты, но и их аналоги, работающие с чеками, как бумажными, так и электронными. Для этого предприниматели могут применять компьютеры, смартфоны или планшеты, оснащенные специальными программами. ФЛП могут использовать наравне с бумажными электронные чеки, хранить данные в облачных регистраторах, применять бесплатные сервисы РРО, в том числе и разработанные ГФС.

РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФЛП, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий, рассказала участник митинга под Радой, предприниматель первой группы Ирина Соколова.

"Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране – коррупцией, которая "крышует" теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом "упрощенца", - паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей", - сказала Соколова.

"На протяжении 30 лет политики создают иллюзию борьбы за экономическую справедливость вместо того, чтобы брать ответственность и реализовывать порой непопулярные, но необходимые для цивилизованного развития бизнеса и страны вещи. Мы - за перекрытие незаконных схем, которыми пользуется крупный бизнес для уклонения от налогов, и мы требуем контроля государства за финансовыми оборотами "схемщиков". "Упрощенка" должна быть модифицирована, она должна стимулировать развитие честного малого бизнеса и не должна служить средством процветания схем по минимизации налогов крупным бизнесом", - считает "ФОПовец" Игорь Голиков.

Игорь Смолов