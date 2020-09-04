Реинтеграция Донбасса: Доклад международной кризисной группы ICG

Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское РИА Новости/Сергей Аверин

Для реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса Киев должен облегчить выплаты пенсий местным жителям и снять торговую блокаду, считают эксперты аналитического центра ICG.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В рамках стратегии по реинтеграции Донбасса официальный Киев может и должен ставить своей целью уменьшение страданий гражданского населения и объединение разделенного региона в интегрированную экономику, которая будет удовлетворять потребности людей по обе стороны линии разграничения. Такую рекомендацию содержит доклад "Мир в Украине: цена войны на Донбассе", обнародованный неправительственной организацией Международная кризисная группа (ICG) в четверг, 3 сентября.

В документе приведена оценка экономических последствий конфликта на Донбассе и предложены способы их решения. Вопросы международного сотрудничества для разрешения конфликта, а также темы безопасности были предметами предыдущих докладов центра.

Облегчить получение пенсий

По мнению экспертов ICG, воплощение этой цели можно начать с трех "небольших, но конкретных шагов". Прежде всего украинская власть должна решить проблему с получением пенсий для своих граждан, проживающих в так называемых "ЛНР/ДНР". Для этого эксперты советуют Киеву начать сотрудничество со Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями, "чтобы разработать пути расширения доступа к пенсиям через линию разграничения и погашения задолженности пенсионерам, которые оказались исключенными из системы пенсионного обеспечения".

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В докладе ICG указывается также на опасения людей, которые проживают на неподконтрольных украинскому правительству территориях и работают в органах власти самопровозглашенных "республик", в отношении судебных преследований в будущем. Киев должен заверить этих людей, что такого риска не существует, "поскольку механизм правосудия переходного периода будет сосредоточен на преследовании лиц, виновных в грубых нарушениях прав человека".

Между разочарованием и страхом

По оценкам экспертов ICG, экономическая ситуация по обе стороны линии разграничения довольно сложная. И местные жители уже привыкли к новой повседневности, которая является чем-то средним "между разочарованием и страхом". На подконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой областей местную экономику подпитывают присутствие иностранных организаций и "туристы-пенсионеры", которые ежемесячно, как того требует Киев, пересекают линию разграничения, чтобы получить пенсию.

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Однако общие экономические тенденции в регионе не являются хорошими, констатируется в докладе. В регионе снизился уровень промышленного производства, царит безработица, а наплыв временно перемещенных лиц "стал тяжелым бременем для инфраструктуры" и порождает недовольство. Кроме этого, с 2017 года украинская власть наложила запрет на перемещение через линию разграничения любых товаров, кроме тех, которые имеют гуманитарное назначение.

Кто будет платить за восстановление Донбасса

В связи с этим аналитики ICG советуют Киеву постепенно снимать эти торговые ограничения и думать над тем, как стимулировать мелкую торговлю между сторонами по разные стороны линии разграничения. "Киеву также стоит рассмотреть, хотя и очень осторожно, возможность заключения с фактическими администрациями договоренности о возвращении под контроль украинских владельцев промышленных активов, захваченных сепаратистской властью", - предлагают эксперты. Украинское правительство уже сейчас должно задумываться, как будет выглядеть "реинтегрированная, постконфликтная региональная экономика" Донбасса и "кто будет платить за ее восстановление". В ICG предполагают, что в поисках финансовых партнеров для модернизации Донбасса Киеву должна способствовать и Москва.

Об ICG

ICG - это аналитический центр с главным офисом в Брюсселе. В нем работают около 120 сотрудников во многих странах, в частности, в Киеве и Москве. Группу основали в 1995 году из-за того, что международное сообщество не смогло предотвратить трагические события в Боснии, Сомали и Руанде. Часть средств на создание организации предоставил американский бизнесмен Джордж Сорос. Более 40 процентов своего финансирования ICG получает от правительств более десяти стран, среди которых Швеция, Австралия, Люксембург, Германия, а также от Еврокомиссии.

Виктория Власенко