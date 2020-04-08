Рецессия – результат провальной работы правительства и монобольшинства

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"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Это ни на что не похоже", – заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Всемирная организация труда также прогнозирует последствия многократно более тяжёлые, чем те, что принёс глобальный финансовый кризис 12 лет назад. По их прогнозам, если в 2008–2009 годах по всему миру сократилось около 22 миллионов рабочих мест, то в последующие три месяца мы можем потерять эквивалент 195 миллионов рабочих мест в мире. На сегодня карантинные меры уже затронули 2,7 миллиардов работающих людей или 81% рабочей силы всего мира. В одной только Европе под угрозой почти 8% или 12 миллионов рабочих мест.

Несмотря на тот факт, что экономика Украины в незначительной степени интегрирована в глобальную макроэкономическую архитектуру (ввиду её незначительности/емкости), в отличие от подавляющего большинства стран мира, пожалуй, только наша страна подошла к пандемии с глубокой рецессией и колоссальным невыполнением бюджета. А значит, перспектива обвала национальной экономики из-за пандемии COVID-19 куда более существенна, нежели у многих других стран мира. В недавнем Большом интервью четырем ведущим информационным телеканалам Украины председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил – "действующая украинская власть очень слаба как внутри страны, так и перед МВФ".

А значит, рецессия в Украине – результат крайне неэффективной работы двух правительств, мнонобольшинства в парламенте и ЗЕ-команды (19+) в целом. Именно интеллектуальная стагнация нынешней власти, как и их неспособность слышать экономические предложения других политических партий привели к тем негативным экономическим и социальным последствиям, настигшим страну во второй половине 2019 и начале 2020 годов. И главное – экономика Украины погрузилась в глубокую рецессию задолго до пандемии COVID-19 и имеет исключительно внутреннюю экономическую природу.

Каковы реальные резервы Украины и запас прочности? С чем наша страна реально заходит в новый кризис? Приведу всего несколько примеров.

Первое – невыполнение бюджета. По данным Государственной казначейской службы Украины в январе 2020 года общий фонд государственного бюджета был выполнен лишь на 75,5% (-24,5%) к плану, в феврале-20 – на 93,7% (-6,3%), в марте-20 – на 89,3% (-10,7%). С приходом новой команды во второй половине 2019 года ситуация с выполнением бюджета также была не лучше. По итогам сентября-19 общий фонд госбюджета недовыполнен на 10,6% от плана, в октрябре-19 – на 10,9%, в ноябре-19 – на 7,1%. Всего по итогам 2019 года в стране были существенно сокращены многие бюджетные программы. А значит, предложенная властью экономическая модель на практике доказала свою недееспособность и несостоятельность.

С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн. Всего, по предварительным оценкам Кабмина, Фонд борьбы с COVID-19 должен составить 97,1 млрд грн. Исходя из этого, власть уже пересмотрела прогноз ключевых макропоказателей и предложила секвестр бюджета, который приведет к существенному уменьшению доходной части бюджета до 979,7 млрд грн, увеличению дефицита до более чем 202,1 млрд грн, сокращению расходов на субсидии до 39,3 млрд грн, а также увеличению дефицита пенсионного фонда до 192,3 млрд грн (данные по бюджету не являются итоговыми и могут уточняться до момента окончательного утверждения).

Второе – падение ВВП. По данным Государственной службы статистики Украины темпы роста ВВП Украины в третьем и четвертом квартале прошлого года замедлились с 4,7% (во втором квартале) до 3,9% и 1,5% соответственно, или 3,2% по итогам года. По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ВВП страны в январе-феврале 2020 года сократился на 0,2%, тогда как по итогам января падение составляло 0,5%. И это до объявления в Украине каких-либо карантинных мер. В Офисе Президента Украины предположили, что падение ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% в 2020 году. Более того, в "Dragon Capital" прогнозируют падение ВВП Украины до 9%. И это при том, что по нашим расчётам ВВП Украины по итогам 2019 года составил 65,6% от 1990 года.

Третье – падение реального сектора экономики. Анализ Союза украинских предпринимателей (СУП) показал, что только 51% бизнеса, которые входят в состав СУП, способен выдержать месяц карантина и более и при этом не обанкротиться. Каждый четвёртый бизнес может выдержать 2–3 месяца работы в условиях карантина, 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес (в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес). По их данным, треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90–100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. По оценке Торгово-промышленной палаты Украины, введение карантинных норм привело к остановке работы 600–700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Отдельно стоит акцентировать внимание на падении промышленного производства в Украине, по данным Госстата, в 2019 году на 1,8%, в январе-20 – на 4,7%, в феврале-20 – на 4,1%. По данным Федерации работодателей Украины, по итогам 2019 года индекс промышленной продукции Украины составил лишь 80,5% от уровня 2013 года и 76,7% от уровне 2011 года. Именно сокращение внутреннего потребительского спроса (за исключением отдельных категорий) неизбежно приводит к сокращению производства товаров/услуг и экономической активности в целом, что углубляет и без того тяжелее экономическое положение в стране.

Четвертое – инвестиционный кризис. Учитывая негативные тенденции на мировых рынках, Украине с высокой долей вероятности не следует ожидать в обозримом будущем существенного притока иностранного капитала в национальную экономику. Анализ тенденций поступления прямых иностранных инвестиций в 2019 году показал, что их объем сократился по сравнению с предыдущим годом с $2,9 млрд до $2,53 млрд. В сравнении с докризисным 2013 годом поступления ПИИ в экономику Украины сократились на 54% или более чем в 2 раза. Отдельного внимания заслуживают денежные переводы трудовых мигрантов в Украину, которые по итогам 2019 года, по данным НБУ, составили $12 млрд. А если учитывать тот факт, что многие из них вынуждено вернулись в Украину, в 2020 году нашу страну ожидает серьезный дефицит платежного баланса и углубление негативных тенденций в финансово-экономической сфере.

В МВФ совместно с ВБ разрабатывают комплекс мер с выделением $1 трлн, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии. Более 90 стран уже обратились за помощью к фонду. По словам Президента Украины, ожидается, что наше государство также сможет получить кредитный транш в несколько миллиардов долларов от МВФ. Однако, обязательное требование международных кредиторов по введению оборота земель с/г назначения и легитимации действий НБУ по ликвидации 105 банков на пути очередного транша – скорее не желание помочь экономике и гражданам Украины, а намеренный шаг по формированию институциональной среды, направленной на дальнейшую колонизацию и сырьевое участие нашей страны в глобальной экономической архитектуре.

К примеру, в США Д. Трамп подписал закон о помощи экономике на $2,2 трлн, который предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1,2 тыс. американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставит €750 млрд для противодействия вызовам для Еврозоны, обусловленным пандемией коронавируса. Ранее Европарламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией нового коронавируса. В частности, предусматривается выделение €37 млрд европейским экономикам для поддержки их систем здравоохранения и помощи бизнесу, пострадавшему от последствий распространения заболевания.

Анализ предложенной программы назначенного в недавнем времени правительства, нового проекта бюджета, неотложных законопроектов в повестке парламента о полупроводниках, изменениях географических названий, металлоломе, игорном бизнесе и др., показал, что команда ЗЕро в очередной раз предложила Украине пустой в макроэкономическом аспекте комплекс мер. При этом, властью игнорируются законодательные инициативы Фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" по государственному регулированию цен, бюджету, тарифной политике, налоговых и таможенных изменениях, социальной защите граждан.

В этих условиях, с целью борьбы с распространением эпидемии, для защиты граждан и помощи национальной экономике "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила реальный план решительных антикризисных мер, направленных на обеспечение наполнения доходной части бюджета, принятие неотложных мер для защиты экономики и поддержки бизнеса, обеспечение социальной защиты граждан и преодоления бедности, а главное – создание задела прочности на будущее, проведение структурных экономических реформ, модернизации инфраструктуры, внедрению инновационных технологий и перехода к новому технологическому укладу.

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сформулировал первоочередные стратегические приоритеты развития Украины (новый экономический курс), а именно снятие экономической блокады с Донбасса, восстановление торговых экономических отношений с Россией и странами СНГ, отказ от санкций, к которым Украина присоединилась и которые были введены ЕС по отношению к России. Именно эти меры наряду со Специальными экономическими зонами, налоговой реформой, стимулированием инновационно-технологической модернизации, являются безальтернативными с экономической точки зрения для реального сектора экономики и граждан Украины. В противном случае нашу страну ждут повсеместное закрытие предприятий, рост безработицы, задолженности по заработным платам, кризис неплатежей за коммунальные услуги, невыплата пенсий, пособий и др.

Александр Колтунович