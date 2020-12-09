Реакция землян на внезапное открытие внеземной жизни: Что нужно сделать и учесть

Бывший глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что американцы и Галактическая Федерация построили подземную базу на Марсе depositphotos.com

Бывший глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что инопланетяне уже вступили в контакт с США и построили подземную базу на Марсе. Как земляне отреагируют на реальную встречу с представителями внеземной жизни?

Об этом пишет Валентин Гаденов на своей странице в Facebook.

В связи с последними утечками о UAP (Неопознанный Воздушный Феномен), которых, по всей видимости, станет всё больше и больше в ближайшее время, думаю начать писать новую лекцию-размышление на тему о реакции землян на, возможно, внезапные новости об открытии внеземной жизни, и что следует предпринять и учесть, своеобразная "подготовка к контакту", так сказать.

Тема очень интересная и заслуживающая всё больше внимания в связи с последними событиями, поэтому лучше подготовиться, хотя бы ментально, чем просто игнорировать.

Может, это и есть моя миссия, кто знает.

Итак, реакция будет зависеть от характеристик обнаруженной внеземной жизни, развития открытия, контекста и содержания возможного инопланетного сообщения, обработки человеческой информации, сформированной биологией, культурой и психологией.

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Существовавшие ранее образы инопланетян как богоподобных, демонических или искусственных будут влиять на первые впечатления, которые могут оказаться очень устойчивыми к изменениям.

Скорее всего, люди будут создавать исчерпывающие изображения, основанные на минимальном количестве информации и будут оценивать инопланетян так же, как они оценивают друг друга.

В принципе, легко представить пугающие сценарии, но обнаружение микробной жизни в нашей Солнечной системе или перехват инопланетного сообщения, с меньшей вероятностью встретят побочные реакции, такие как страх и паника, чем положительные реакции, такие как невозмутимость и восторг.

В течение примерно 50 лет физики и биологи, которые вели поиски внеземной жизни и интеллекта, приветствовали вклад учёных-бихевиористов и социологов, чтобы лучше понять психологические, социальные и культурные последствия поиска.

Многие из них признавали, что открытие может произойти в любой момент, рассматривали последствия в значительной степени как непредсказуемые и ожидали глубоких различий между культурами и людьми.

На протяжении многих лет представители всех этих дисциплин призывали к проведению исследований, чтобы подготовить человечество интеллектуально и эмоционально - к Великому Открытию.

Но сегодня картина другая, поиск внеземной жизни идёт по многим новым направлениям, в той степени, в которой методы влияют на результаты, поэтому наиболее вероятные открытия будут связаны с микробной или другой неразумной жизнью в нашей Солнечной системе или с инопланетными сообщениями от технологически развитой цивилизации, находящейся на расстоянии многих световых лет.

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В любом случае, первоначальная информация будет скудной, как сейчас, а дополнительную информацию будет получить сложно или невозможно.

Первый подтверждённый экзобиологический образец или марсианский микроб и первое аутентифицированное обнаружение внеземного разума могут быть одинаковыми случаями, лишёнными информации.

Отчасти информационно-минималистский характер таких открытий мало что сделает для того, чтобы отпугнуть сложные дискуссии на тему непосредственного глубокого воздействия инопланетной жизни на земную культуру и возможные сложные модели межзвёздных отношений.

Но какие инструменты исследования доступны для прогнозирования реакции человека на внеземную жизнь?

Как люди на самом деле отреагируют?

Какие стратегии могут помочь человечеству вступить в постконтактную эпоху?

Размышляя над такими проблемами, мы должны признать, что психологические и культурные реалии не менее важны, чем физические реальности.

Ожидаемая реакция на инопланетную жизнь очевидна не только в научных дискуссиях, но и на собраниях клубов по НЛО, конвенциях научной фантастики и бесконечном параде предполагаемых документальных фильмов, основанных на различных смесях науки, воображения и шумихи, где пришельцы заменяют правительственных агентов и тайную полицию, а некоторые люди, которые в остальном живут нормальной жизнью, одержимы НЛО и похищениями инопланетян.

Хотя учёные предпочитают избегать обсуждения летающих тарелок и других паранормальных тем, существование таких конспиративных убеждений окажет сильное влияние на реакцию людей на Великое Открытие.

И все эти надежды и страхи многих людей в процессе вызовут массу безудержных спекуляций...

Продолжение следует, завтра, наверное.

Добрый день.

Валентин Гаденов