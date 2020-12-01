RCEP и новый экономический гегемон: Договор, который кардинально меняет баланс сил в мире

Онлайн-саммит стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого Китай и еще 14 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подписали соглашение о создании "Регионального, всестороннего экономического партнерства" (RCEP), 15 ноября 2020 года Фото из открытых источников

В Азии создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. Точнее, ЗСТ+ — режим экономического взаимодействия государств региона с защитой общих политических интересов.

Об этом пишет Игар Тышкевич в своем Telegram-канале.

Речь идёт о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве, которое создали страны АСЕАН (АSEАN), а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

До последнего дня в подготовке ВРЭП участвовала Индия, однако, она отказалась подписывать финальный документ. Отдельной декларацией страны-участницы подчеркнули, что "двери для Дели" остаются открытыми. Более того, политика ВРЭП в ближайшие годы будет направлена на вовлечение Индии в данное объединение.

Тем не менее, даже без Индии, ВРЭП (RCEP) стало крупнейшей в мире зоной свободной торговли. Североамериканская ЗВТ Нафта (NAFTA), в которую входят США, Канада и Мексика, уже вторая. ЕС - третья, с большим отрывом. При окончательном оформлении ВРЭП (на полную имплементацию договоров уйдёт около 5 лет) в мире появится новый экономический гегемон. И это уже не США. Кроме того, учитывая объединение усилий Японии, Южной Кореи и Австралии, Штаты могут потерять звание и технологического лидера.

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За то, чтобы это не произошло, развернётся мощная борьба. Первый "фронт" - участие Индии и, возможно в будущем, Ирана во ВРЭП. Второй "фронт" - торможение создания новых политических механизмов нового союза. Третий - борьба за влияние на третьи государства. И тут стоит упомянуть недавние заявления Си Цзиньпина, обращённые к армии.

Глава КНР прямо заявил о более активной роли страны на внешней арене и даже призвал НОАК быть готовой к войне. Боевые действия вряд ли возможны, но Китай, обеспечив себе стабильные условия в Азии, может сконцентрировать силы и ресурсы на экспансии в западном направлении. И сегодня это не только экономика - это наука, технологии, политика и цивилизационный подход. У "европейской традиции", которая долгое время воспринималась как одно из необходимых условий успешного развития общества и государства, появится мощная альтернатива.

Вопрос: что с этого таким государствам, как Беларусь и Украина? На первый взгляд, ничего - можно и дальше любоваться глобусом своей страны. Но, если подумать, изменяется баланс сил в мире. И обе страны будут одной из зон столкновения интересов. Это может создать дополнительные точки напряжённости. Но, с другой стороны, дать уникальные возможности для роста экономики и обеспечения внешнеполитической стабильности на балансе интересов глобальных игроков.

Игар Тышкевич