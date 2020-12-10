Разделяй и властвуй: Стратегия России по установлению контроля над Черным морем

Российский фрегат проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" wikipedia.org

Какая стратегия по установлению контроля над Черным морем является оптимальной для России? Разделяй и властвуй.

Об этом пишет Forbes.

Вывод об оптимальности стратегии "разделяй и властвуй" был сделан по результатам военной игры, проведенной американским исследовательским центром РЭНД (RAND Corporation).

Недавно этот центр опубликовал результаты имитационного моделирования, проведенного в 2018 году, чтобы изучить вероятную стратегию России в черноморском регионе, а также ответные действия НАТО. Учения показали, что оптимальной стратегией для России станет тактика "разделяй и властвуй", которая поможет ей не допустить создания коалиции, способной оспорить российское господство в Черном море.

"России проще добиться своей цели по расколу региона, чем США — объединить его", — сказала мне политолог РЭНД Аника Биннендийк (Anika Binnendijk).

Черное море на протяжении столетий было пороховой бочкой, поскольку там борьбу за влияние вели Россия, Украина, Турция, Румыния и прочие страны. Но в последние годы Россия установила мощное военное присутствие в стратегически важном черноморском регионе, которое она считает собственной вотчиной. Среди прочего, Москва отняла у Украины Крым, разместила в регионе дополнительные корабли и ракеты, а также начала беспокоящие действия против натовских судов. В прошлом месяце она по тревоге подняла истребители на перехват и сопровождение американского разведывательного самолета, совершавшего полет над Черным морем.

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Однако, с точки зрения Москвы, ситуация для нее тоже складывается угрожающая. Бывшие сателлиты СССР Румыния и Болгария вступили в НАТО, а независимая Украина и Россия стали врагами. Сейчас западные эксперты призывают НАТО создать постоянную группировку сил на Черном море.

РЭНД подготовил сценарий игры, в котором разные команды выступают в роли черноморских государств и США.

Действие происходит в период между 2020 и 2025 годами. Исходная посылка заключается в том, что НАТО пытается расширить свое военно-морское присутствие в Черном море, а Румыния укрепляет военные связи с бывшей советской республикой Молдавией. Россия в ответ проводит многовекторную стратегию, агрессивно расширяя свою исключительную экономическую зону в Черном море и осуществляя информационные вбросы и кибератаки против Румынии. Напряженность доходит до максимума, когда российский штурмовик Су-24 на бреющем полете проходит над американским эсминцем и задевает корабль, в результате чего погибают несколько моряков.

Игра позволяла каждой из команд выбирать различные варианты действий и следовать им. Это экономические стимулы, попытки уговорить потенциальных друзей, кибервойны, отправка войск, учения и меры по запугиванию противника.

Так, американская команда отдала предпочтение военно-политическому давлению с целью сдерживания российского влияния. Она создала черноморскую оперативно-тактическую группу с задачей обеспечения свободы судоходства, провела дополнительные военные учения с черноморскими союзниками, а также воспользовалась конвенцией Монтре, регулирующей прохождение военных кораблей через Босфор, чтобы воспретить появление российского военно-морского флота в Средиземном море.

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Задачу США облегчило то, что Россия по условиям игры хотела всеми силами избежать войны. "Все игроки из российской команды больше всего были обеспокоены возможной неконтролируемой эскалацией, которая могла привести к военному конфликту с НАТО и США", — отмечается в докладе РЭНД.

Но проблема США заключалась в том, что России не нужно было вступать в войну для достижения своих целей. Игра показала, что Москва способна использовать стратегию кнута и пряника для развала любой антироссийской коалиции на Черном море. И есть опасение, что она может сделать это и без применения силы.

У Москвы были разные варианты действий, в том числе неявное военное давление. Оно подразумевает преследование натовских кораблей, мирно идущих по Черному морю, а также размещение дополнительных ракет в Крыму. Кремль также мог задействовать и эффективную смесь из экономических стимулов и действий в "серой зоне", таких как кибератаки, информационные войны и даже шантаж политиков с угрозой публикации дискредитирующих их материалов.

Столь богатый арсенал средств позволил России приспособить свою стратегию к аппетитам и слабостям каждой черноморской страны. Турции и Болгарии российская команда предложила ряд стимулов: туркам — встречи в верхах, совместные военные учения и разведданные по Сирии, а болгарам — дешевый газ. Обращение с другими странами было более жестким. Румыны получили информационную войну и беспокоящие действия против своих торговых судов; Украина — блокаду Азовского моря для своего рыболовецкого флота, а Грузия — военные учения на оккупированных Россией исконно грузинских территориях.

В этой игре у такого подхода по принципу "кнута и пряника" были неоднозначные результаты. Румыния, Украина и Грузия не поддались давлению России. А вот Турция и Болгария подвели: они отказались от участия в натовской флотилии на Черном море, благодаря чему Россия добилась частичной победы.

Важным выводом стал следующий: ни в коем случае нельзя преуменьшать значение Турции, надо поощрять память о ее конфликтах с Россией. "В конечном итоге исход игры зависел в основном от отношений между Россией и Турцией, — сделал свое заключение центр РЭНД. — Российские стимулы, особенно обещание продолжить и расширить сотрудничество в Сирии, а также потенциальные потери из-за отказа от существующего сотрудничества заставили турок серьезно подумать о целесообразности поддержки натовской группировки. Двусторонние действия турецкой и болгарской команд по сближению с Россией — это уже плохо. А затянувшиеся колебания Болгарии, не решавшейся публично поддержать натовскую инициативу, еще больше ослабили региональное единство. Все это по условиям игры помешало оказать согласованное и последовательное противодействие России".

Ясности ради надо сказать, что военную игру проводили западные эксперты, а посему она отражает западные взгляды на возможные действия Кремля. Тем не менее, она наглядно показывает, почему Наполеон предпочитал сражаться с коалицией, а не участвовать в ней.

"Учения наглядно показали, в какой степени целенаправленное использование Россией невоенных источников силы и влияния может устранить необходимость идти на риск открытого военного конфликта с НАТО, — отмечает в заключение РЭНД. — Игра свидетельствует о том, что России намного проще подорвать региональное единство и решимость дать единый отпор российским планам, чем коалиции — сформировать и сохранить такое единство".

Майкл Пек

Перевод: ИноСМИ