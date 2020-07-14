Расстрел за отказ преследовать отступающего врага: Дело адмирала Бинга и секрет побед Великобритании

Картина, которая изображает казнь английского адмирала Джона Бинга, 14 марта 1757 г. Nation Gallery

На этой истории воспитаны десятки поколений британских военных, это одна из тех жестоких драм, которая сделал Великобританию самой могущественной мировой державой.

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В мае 1756 года в Европе началась Семилетняя война. Франция атаковала стратегически важный остров Менорка на Средиземном море, который защищал британский гарнизоном. На выручку осажденным вышел британский флот. 20 мая 1756 года близ Менорки началось первое сражение Семилетней войны - французская эскадра Ла Галиссоньера столкнулась с британской под командованием адмирала Джона Бинга.

Бинг был авторитетным командиром. Его отец, адмирал Джордж Бинг, был командующим всем британским флотом, а сам Джон посвятил всю свою жизнь морю. С 14 лет он служил на флоте, у него не было ни семьи ни своих детей, он жил под парусами.

Бинг вступил в бой, но он столкнулся с сильным сопротивлением французов. Британские корабли понесли серьезный урон, были потери. Бинг приказал атаковать, но из-за сложной обстановки корабли не смогли точно выполнить его замысел. Французы отступали, но эскадра Бинга не смогла их преследовать. Казалось, еще один натиск, и британцы смогут прижать противника, пойти на абордаж. Но Бинг не решился преследовать французов, опасаясь различных рисков и новых потерь. Он собрал совет капитанов, и принял решение уходить на базу. Они не проиграли битву при Менорке, французская эскадра спаслась бегством, но преимущество британцев не было реализовано, враг сохранил свои силы. Если бы Бинг победил, французский десант был бы разгромлен, и Менорка спасена. Но после того, как флот Бинга бросил осажденных солдат, 29 июня британский гарнизон потерял снабжение и капитулировал.

1 июня Бингу было присвоено звание полного адмирала. Но после капитуляции Менорки британский парламент потребовал провести расследование и наказать виновных. Британское руководство арестовало только что повышенного в звании адмирала, которого повели на суд. А Бинга немедленно поменяли на нового военачальника - контр-адмирала Хоука - агрессивного, скандального, конфликтного с начальством, которого перед войной сослали командовать портом.

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Британия не хотела проигрывать в войнах. После Войны за Австрийское наследство в 1741-м году, когда один из боевых кораблей был из-за халатности командира захвачен противником, этот командир был расстрелян военным судом. А свод военных законов был дополнен прямой нормой, которая ОБЯЗЫВАЛА командиров преследовать врага до его полного разгрома. Если командир не делал все возможное для победы и не преследовал врага до его разгрома, наказание было установлено одно - смертная казнь.

Бинг оправдывался тем, что он честный воин, что он не струсил и рисковал собой, что он отдавал приказы атаковать, что враг был силен. Но специальный суд из адмиралов и капитанов британского флота проанализировал все действия и приказы Бинга в ходе сражения, и пришел к выводу - адмирал не сделал все возможное для преследования и разгрома врага. А значит - Бинг виновен. И наказание одно - смерть.

Британское военно-морское командование обратилось к королю Георгу Второму с просьбой о помиловании Бинга. Однако шла война, и король отказался помиловать своего адмирала. Аргумент был такой - если за поражение расстреливали капитанов кораблей, то помиловать проигравшего битву адмирала нельзя, наказание должно быть одно для всех. Ведь Британии нужна только победа, командиры, не способные побеждать, должны быть наказаны, чтобы это больше никогда не повторилось.

14 марта 1757 года на борту линейного корабля "Монарх" адмирал Бинг был расстрелян.

После поражения при Менорке Великобритания не проиграла в ходе Семилетней войны ни одного морского сражения. В ходе всех боев британские адмиралы атаковали до конца, и преследовали противника пока это было возможно в любых условиях.

Преемник Бинга адмирал Хоук в решающей битве в заливе Киберон разгромил полностью французский флот и устранил угрозу вторжения в Британию. Хоук атаковал, несмотря на мели и подводные камни, и потерял два корабля в результате аварий, но французский флот был уничтожен и больше не представлял никакой угрозы. Хоук установил полную блокаду всех французских баз в Северном море. Победа на море означал победу в войне. После Семилетней войны Великобритания захватила полное господство на море, и до самой Второй мировой войны британский флот полновластно правил всеми морями и океанами, уничтожая всех своих противников.

Крупнейший современный британский военно-морской историк Николас Роджер, сказал так: "Казнь Бинга ... научила офицеров тому, что даже самые могущественные друзья не могут спасти офицера, который проиграл сражение... Смерть Бинга возродила культуру решимости, которая поставила британских офицеров выше их иностранных противников".

В 2007-м году потомки адмирала Джона Бинга обратились в Министерство обороны Великобритании с требованием пересмотра смертного приговора, назвав его "позором общественного правосудия", а самого Бинга - "мучеником политического преследования". Однако Министерство обороны Великобритании отказалось пересматривать приговор, исполненный 250 лет назад.

Юрий Бутусов