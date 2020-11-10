Раскол Америки: Все только начинается

Сторонники Джо Байдена насмехаются над поклонниками Дональда Трампа McGrath/Getty

Если люди думают, что предыдущие четыре года в американской политике были склочными, то они еще ничего не видели. После того как Дональд Трамп уйдёт со сцены, многие, похоже, верят, что настанет новое светлое будущее, но на самом деле всё намного хуже.

Об этом пишет Дуглас Мюррей в своем блоге на UnHerd.

Американская поляризация предшествовала Трампу десятилетия, но в последние несколько лет она настолько усилилась, что в статье об американском трайбализме Кембриджского университета говорится, что сейчас она приближается к уровням этнического раскола таких стран, как Босния и Косово, которые известны своей политической нестабильностью. Однако, еще даже до избрания Трампа, исследование Демократов и Республиканцев показало между ними такой уровень недоверия, который существует между израильтянами и палестинцами.

Тем не менее, хотя многие люди признают факт наличия этих симптомов американской балканизации, они не осознают её причину. Дело не в том, что люди верят в разные вещи, дело в том, что они верят в разные факты - больше нет согласия в том, что произошло, а чего не происходило. Это применимо от самых значительных событий до самых обыденных, все начинается даже со слов, которые по мнению людей, либо были сказаны, либо нет.

Возьмите два утверждения о Трампе, которые больше всего злили левых последние годы: что он назвал всех мексиканцев насильниками, и что он отказался осудить белых супрематистов. Оба эти утверждения ложны. Ни одно, ни другое утверждение не отражает то, что на самом деле сказал Дональд Трамп у подножия эскалатора в Trump Tower в день, когда объявил, что выставляет свою кандидатуру на президентских выборах в июне 2015 года, или в его заявлении о событиях в Шарлоттсвилле два года спустя.

Новости по теме: Что изменится в политике США в отношении Украины при президенте Байдене

Тем не менее антитрамповское "сопротивление" четыре года с удовольствием делало эти заявления. За последние пару дней, крупные американские вещательные телекомпании, заявили в прямом эфире, на основании комментария Трампа о мексиканцах, что латиноамериканцы пострадали от предрассудков за последние годы больше, чем когда-либо в истории. Те самые латиноамериканцы, которые проголосовали за Трампа в рекордных количествах.

Между тем, предполагаемая неспособность Трампа осудить белых супрематистов стала настолько влиятельным историческим нарративом, что была поднята Камалой Харрис на вице-президентских дебатах с Майклом Пенсом. Расшифровка (то, что мы раньше называли "стенограмма") ясно показывает, что эти заявления ложь; Трамп четко осудил белых супрематистов в своём заявлении после Шарлоттсвилля. Как заметил один обозреватель, Трамп не только был президентом, который врал больше всего, Трамп был и наиболее оболганным президентом в американской истории.

И теперь человек, который собирается стать следующим президентом США объявляет, что он хочет, чтобы страна излечилась?

Эта расколотая версия реальности выходит за рамки слов. В последние несколько месяцев Америка стала свидетелем скандала потенциально огромных масштабов, который раньше взорвался бы на политической сцене и встретил бы обычный цикл обвинений и отрицаний.

В ноутбуке Хантера Байдена хранилось очень много вещей, включая фотографии того, как он курит крэк и позирует обнаженным. Но наиболее серьезным было то утверждение, что в нём хранились электронные письма, которые подтверждали не только то, что брат и сын Джо Байдена обогатились, продавая иностранным государствам доступ к Байдену, но и то, что сам Джо - "глава" - обогатился с помощью этих средств.

Можно сказать, что выбор времени для публикации этой истории был очень выгоден Республиканцам, и это правда. Такая история, всплывшая во время президентской гонки, окажет большое влияние на кампанию; и очевидно, что Республиканцы хотели оказать такой эффект. Но в конце концов этого не произошло, как будто этого вообще не было.

Конечно, американская общественность, может рассматривать, и вполне справедливо, личную жизнь Хатнера Байдна как его личное дело. Но его электронные письма содержали такую информацию, которая в любой демократической стране должна потребовать проведения соответствующего расследования, поскольку подразумевает масштабный уровень коррупции во власти.

Новости по теме: На выборах в США все пошло по самому худшему сценарию

Тем не менее американские левые сделали вид, что это либо была попытка российской дезинформации, либо это было вторжение в личную жизнь, или другим способом показали, что там не на что смотреть. С помощью социальных сетей они задушили историю.

Twitter и Facebook решили подвергнуть цензуре любое упоминание об этом коррупционном скандале. Они даже заблокировали New York Post - старейшую газету Америки - и приглушили распространение их статей на своих платформах. Таким образом, за исключением небольшой группы людей, проявивших интерес к труднодоступной истории, та часть страны, которая получает новости из Twitter и Facebook, не узнала, о чем была история о ноутбуке Байдена. Ее просто не существует в этой вселенной.

Половина страны знает, что скандал с ноутбуком Хантера Байдена поднимает вопрос касательно полученных денежных средств этим семейством. Другая половина верит, что это всецело сфабрикованная история, или, по крайней мере, делала вид, что верит в это в день выборов. Потому что, чтобы ни сделали Байдены, это стоило проигнорировать, чтобы увидеть, как Дональд Трамп покидает Белый дом.

И сейчас у нас есть огромное несогласие касательно реальности. Одна часть страны - чуть больше половины - считает, что на этих выборах победил Байден. Другая - наверное чуть меньше половины, но скорее всего большинство людей, голосовавших за республиканцев - считает, что победил Дональд Трамп. Сам Трамп, безответственно закладывая основу для последующих четырех лет своей карьеры, придерживается этого утверждения. И хотя в какой-то момент он может сказать, что уходит во имя блага своей нации - что не соответствует его характеру - он и его сторонники будут убеждены, что выборы были украдены преступной и коррумпированной системой.

Единственное противодействие, которое сейчас использует лагерь Байдена - это притворяется, что это полностью неправда, и что коррупции во время выборов в США не существует, особенно, что касается голосования по почте. И в это время, та важная золотая середина, которая говорит, что в американской системе голосования определенно существуют нарушения при голосовании, но несмотря на это, Дональд Трамп выборы проиграл, отсутствует как таковая.

И в этот момент общество вступает в критически опасный момент. Потому что, когда мы больше не разделяем одну и ту же реальность, мы больше не можем сочувствовать нашим оппонентам или идти на компромисс с ними, и в этой точке случиться может что угодно.

Новые президент и вице-президент, естественно, заявляют, что они пришли, чтобы положить этому конец. В своей первой речи, после того, как голосование пошло в его пользу, Джо Байден призвал покончить с тем, что он назвал "мрачной эрой демонизации". Избранный президент просил: "Давайте дадим друг другу шанс".

И это именно то, что он и его партия не делали последние четыре года. После выборов в 2016 году, они выдвинули фальшивое обвинение о российском сговоре. Они утверждали, что Трамп и его семья вступили в сговор с Кремлем, чтобы прийти к власти. И когда расследование показало, что эти обвинения фальшивы, они попытались сместить президента с помощью импичмента на основании телефонного разговора с президентом Украины. А теперь они говорят, что тема семьи должна быть под запретом, и призывают всех к единению? Очевидно, что Байден и Демократы хотят, чтобы "эра демонизации" и раскола закончилась лишь при условии, что это произойдет на их условиях.

Что если Республиканцы решат сделать с Байденом то же, что Демократы делали с Трампом, делигимитизируя результаты выборов, а вместе с ними и избирательный процесс? И почему бы им этого не делать? Если Демократы притворялись четыре года, что выборы 2016 года были фальсифицированными, то почему Республиканцам не стоит провести следующие четыре года, делая вид, что эти выборы тоже? Даже если они не верят в это - а многие Демократы, несомненно, ни сколько не верят своим собственным утверждениям о выборах 2016 года - то это всё лишь игра.

Новости по теме: Может ли Трамп начать гражданскую войну?

И если Демократы могли преследовать сыновей Дональда Трампа по обвинениям в сговоре с иностранным государством, почему Республиканцам в первую очередь не потребовать провести официальное расследование в отношении Джо Байдена и его семьи? И в самом деле, почему бы им не объявить (как это сделали Демократы в 2016 году), что они намерены объявить импичмент президенту Байдену, как только он вступит в должность?

Все это может быть сделано, чтобы сыграть в ту же самую игру - и это будет "честно" - в которую Демократы играли с 2016 по 2020 года. И это еще больше разорвало бы страну на части.

Проблема в том, что ни одна из сторон больше не стремится рассматривать правду с нейтральной точки зрения - и Демократы всё еще продолжают так делать. На неделе, один бывший спикер при Национальном совете обороны при Бараке Обаме осудил поздравления Бориса Джонсона, который он прислал Байдену. Назвав премьер-министра Великобритании "переобувающимся чудаком", Томми Витор сказал: "Мы никогда не забудем твои расистские высказывания про Обаму".

Но Джонсон никогда не делал расистских высказываний в адрес Обамы. Премьер-министр заметил в 2016 году, что на столь прохладное отношение Обамы к Великобритании могло повлиять его кенийское происхождение, на что никто бы не обратил внимание, если бы оно было применено, например, к американцу ирландского происхождения вроде Джо Байдена. Витор просто возвысил свою собственную интерпретацию высказывания Джонсона до уровня факта, а потом использовал её против своего политического врага. Он делает это в момент триумфа своей стороны, а отсутствие великодушия сулит плохое будущее.

Трамп уйдёт, но если кто-то думает, что эпоха разногласий закончилась, то вы действительно живёте в иной реальности. Если вам понравились последние четыре года американской политики, вы просто влюбитесь в то, что будет дальше.

Дуглас Мюррей

Перевод: Андрей Головачев