Рабство и расизм: Как они определяют стандарты красоты

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Оригинал на сайте NoonPost.

Расизм является одной из самых обсуждаемых тем в настоящее время, поскольку большинство понимают серьезность проблемы и ее последствий для отдельных лиц и обществ. Хотя чаще всего расизм проявляется по отношению к чернокожим, на самом деле есть много видов дискриминации по всему миру, в том числе в отношении людей с темной кожей (даже не черной). Поразительно, что расизм является распространенным явлением в странах арабского мира, на африканском континенте, в Индии и других регионах с темнокожим населением. Если мы сами не представляем белую расу, что толкает нас принимать и поощрять эту дискриминацию против нас самих?

История рабства

Расизм — это очень давнее явление, возникновение и распространение которого было обусловлено множеством факторов. Во-первых, это наследие многовекового рабства и торговли людьми, главной жертвой которых стал африканский континент, поэтому для многих с давних времен и по сей день черный цвет кожи ассоциируется с рабством и унижением, а белый — с властью и уважением.

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Кроме того, торговцы на невольничьих рынках способствовали возникновению колоризма — дискриминации людей с более темным оттенком кожи. Колоризм хорошо знаком многим странам. Например, так называемые "хозяева" предпочитали покупать рабов с более светлой кожей и давали им самую легкую работу, обычно в самом доме, в то время как рабы с более темной кожей отправлялись на поля или были вынуждены заниматься другим каторжным трудом. Таким образом появилась целая иерархическая система, выстроенная на различиях в цвете кожи рабов, последствия чего наблюдаются по сей день, несмотря на отмену рабства.

С другой стороны, рабовладельцы предпочитали рабов с более светлым оттенком кожи, поскольку зачастую это были люди, рожденные чернокожими рабынями от своих хозяев. Последние часто имели сексуальные отношения со своими рабынями, и хотя ребенок, появившийся на свет в результате таких связей не признавался законным наследником отца, обычно он имел другие привилегии. Иными словами, чем светлее была кожа раба, тем выше был его статус.

История феодализма

Феодализм также имел отношение к дискриминации на основе цвета кожи. Феодалы обращались с крестьянами как с рабами, поручая им самую тяжелую работу под палящим солнцем, в результате чего их кожа становилась темнее. Разумеется, их внешность отличалась от внешности сидевших дома белокожих хозяев, которым работать не приходилось.

Вероятно, расизм появился еще до возникновения феодальной системы, поскольку светлый цвет кожи всегда говорил о том, что человек не выполняет тяжелую работу и, следовательно, принадлежит к высшим слоям общества, в отличие от загорелых крестьян и ремесленников. Именно поэтому цвет кожи символизировал социальное разделение. То же самое можно сказать и о других отличиях во внешности. Например, полная фигура являлась признаком богатства и изобилия пищи в доме ее обладателя, а также считалась привлекательной, что отличается от господствующих сегодня стандартов красоты.

Как полагал японский писатель Ихара Сайкаку, живший в XVII веке, красивый человек обладает темными волосами и светлой кожей, а темная кожа и волосы с рыжиной — признак уродливости. Как известно, иногда под воздействием солнечного света цвет волос меняется и выглядит рыжеватым.

В настоящее время эти факторы, когда-то способствовавшие расслоению, исчезли, и мы уже не можем определить принадлежность человека к низшему классу, судя по очень загорелому цвету кожи из-за долгого пребывания на солнце. Тем не менее предпочтения людей относительно цвета кожи по-прежнему определяют наши представления о красоте. Как мы указали ранее, корни этого явления восходят ко временам рабовладельчества и классового неравенства.

Колониальная эпоха

Один из простейших примеров, который можно привести для объяснения роли колониализма в распространении расистских взглядов в обществе, которые контролировались в те или иные исторические периоды, это Руанда. Когда немцы оккупировали эту страну в 1898 году, они считали, что народность тутси более близка к европейцам, так как для его представителей были характерны тонкие носы и более светлый оттенок кожи по сравнению с народом хуту. Как следствие, они поддерживали тутси и гарантировали им власть над хуту. Когда Бельгия оккупировала Руанду в 1916 году, она продолжала следовать немецкому подходу, и это привело к появлению в обществе предвзятого отношения к тем, кто отличался широким носом и более темной кожей. Эта и другие причины способствовали началу гражданской войны, унесшей жизни сотни тысяч человек.

С другой стороны, по мнению некоторых, колонизаторы не несут полную ответственность за появление дискриминации, основанной на цвете кожи, в захваченных странах. Доказательством тому служат приведенные выше примеры, указывающие на роль рабства и феодального устройства в появлении и укоренении расизма в обществах. Когда же пришли колонизаторы и начали распространять идеи расового превосходства над колонизированными народами, эти идеи слились со старыми убеждениями и породили новую систему ценностей, которая связывала воедино внешность колонизатора, цвет его кожи, с одной стороны, и богатство, власть и красоту — с другой.

Свидетельством тому является постепенное изменение некоторых стандартов красоты, которые преобладали на местном уровне перед колониальной эпохой. Если раньше красивым считался обладатель черных волос, то теперь важнейшим признаком красоты считались светлые волосы, а также голубые глаза вместо темных.

Постепенно колонизированные народы включили в этот список другие черты европейской внешности, включая форму носа, овал лица и гладкие волосы. В связи с этим хочется сказать, довольно прискорбно, что большинство народов все еще сохранило подобные убеждения и практикует расовую дискриминацию, не видя в этом пережитков колониализма. В то же время есть и другое мнение, согласно которому предпочтение светлой коже — это естественное явление, характерное для нашей человеческой природы.

СМИ и продвижение европейских стандартов красоты

Средства массовой информации играют важную роль в формировании стереотипов в сфере красоты и продвижении именно европейских стандартов, поскольку косметические компании, Голливуд и знаменитости мирового уровня — все они из Соединенных Штатов и имеют европейское этническое происхождение.

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Долгое время на обложках журналов, в рекламе, фильмах и сериалах мы видели стройных белокурых девушек, пока в обществе не возникли группы, борющиеся за расширение стандартов красоты в средствах массовой информации. Но даже если они одерживают успехи и все чаще в бьюти-индустрии мы видим новые, неевропейские лица, можно заметить, как они подвергаются некоторым "улучшениям", приближающим их идеалу европейской красоты. Это осветление кожи, выпрямление волос или ношение цветных контактных линз. По мнению активистов феминистского движения, все вышеперечисленные факторы, сохранявшиеся на протяжении многих лет, привели к появлению целых поколений людей, поддерживающих и закрепляющих подобные стереотипы, включая самих женщин.

Опасность для здоровья и общества

Прибыль осветляющих кожу бьюти-отраслей оценивается в десятки миллиардов долларов в год, и их товары широко распространены по всему миру, особенно в странах с темнокожим населением, таких как Индия и Нигерия. В то же время использование этой продукции сопряжено с большими рисками для организма, такими как заражение крови и угроза развития рака. Многие страны, включая Руанду, Гану, Австралию и Японию, покупают эти товары, и рыночный спрос на них не снижается.

Что касается Johnson & Johnson, материнской компании самых известных брендов, продающих отбеливающие средства для кожи, таких как Neutrogena и Clean & Clear, недавно она объявила о своем решении вывести эти продукты с азиатского и ближневосточного рынков. Стоит отметить, что эти продукты не продавались в Соединенных Штатах с самого начала, поскольку были запрещены.

Люди ищут способы сделать свою кожу светлее — даже если это может нанести ущерб их физическому здоровью — чтобы иметь больше возможностей, в том числе в области трудоустройства и личных отношений.

Опасность расовой дискриминации может достигать очень высокого уровня. Так, согласно результатам американского исследования, дискриминация по цвету кожи играет роль даже в правоприменительной сфере. Как свидетельствуют статистические данные, темнокожие преступники приговариваются к смертной казни и пожизненному заключению намного чаще, чем белые преступники.

Что касается арабских исследований этого вопроса, то их на сегодняшний день нет, хотя в арабском обществе наблюдаются другие проявления расизма. Например, обладатель светлой кожи имеет больше возможностей на рынке труда, у него больше шансов на брак и в целом качество его жизни выше.

С другой стороны, нельзя не отметить, что новому поколению нелегко унаследовать эти эстетические представления и на уровне организаций гражданского общества и отдельных лиц все чаще звучат голоса, требующие положить конец всем видам дискриминации и расизма и избавиться от пережитков прошлого, связанных с колониализмом и рабством.

Хазар Наджар

Перевод ИноСМИ.