Пять генов, которые усиливают риск смерти от коронавируса

Иллюстрация, созданная Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывает ультраструктурную морфологию, продемонстрированную новым коронавирусом 2019 года wikipedia.org

Специалисты из Эдинбургского университета выяснили, наличие каких генов усиливает риск летального исхода от коронавируса.

Об этом пишет Al Ahram.

Обнаружены пять генов, повышающие риск смерти от коронавирусной инфекции.

Специалисты из Эдинбургского университета сделали открытие, изучив ДНК 2700 пациентов в 208 отделениях интенсивной терапии в Великобритании.

В исследование были включены наиболее тяжелые случаи COVID-19: 22% исследованных пациентов умерли, при этом 74% не могли дышать самостоятельно и нуждались в искусственной вентиляции легких.

Генетическую информацию этих пациентов сравнили с образцами, предоставленными проектом "100 тысяч геномов". Выяснилось, что пять генов определяют тяжесть развития COVID-19.

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По словам исследователей, знание того, какие гены способствуют тяжелому развитию коронавирусной инфекции, поможет ученым определить уже существующие лекарства, которые могут помочь в лечении COVID-19.

Гены были проанализированы по всему геному. В итоге исследователи обнаружили два гена на 19-ой хромосоме (TYK2 и DPP9) и еще один на 21-ой хромосоме – IFNAR2.

CCR2 – это ген, расположенный на 4-ой хромосоме, а OAS1 – на 12-ой хромосоме.

Важность этого исследования заключается в том, что оно определяет конкретные гены, которые играют роль в заболевании коронавирусом, и, следовательно, делает их мишенями для потенциальных методов лечения.

Выявленные гены участвуют в двух процессах – противовирусном иммунитете и воспалении легких.

Перевод: ИноСМИ