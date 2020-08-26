Пять аргументов относительно влияния повышения минимальной заработной платы на экономику Украины

За последующие 12 календарных месяцев размер минимальной заработной платы вырастет почти на 38%, до 6 500 грн sharij.net

Верховной Радой Украины принято решение о повышении минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн, с января 2021 года – до 6 тыс. грн и с июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн. Как это отразится на экономике страны?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Люди не должны получать меньше реального прожиточного минимума. Бедность среди работающего населения больше не должна проявляться. По моему убеждению, это решение Верховной Рады Украины по представлению президента Украины является обоснованным и отвечает современным потребностям отечественной экономики и государственных финансов. Данный шаг будет способствовать решению ряда структурных диспропорций экономики и стимулировать развитие внутреннего рынка. Как бы не кричала сегодняшняя оппозиция о вредности повышения минимальной заработной платы – став реальной властью, она бы делала именно это – повышала минимальную заработную плату. И так было, есть и будет.

Да, есть много вопросов, которые придется решать поэтапно, в том числе и оптимизация налоговой нагрузки.

Что реально принесет повышение минималки? Приведу несколько аргументов.

1. Выравнивание диспропорций в оплате труда.

Если в 2016 году соотношение минимальной и средней заработной платы в экономике составило лишь 30%, то в 2017 году после повышения МЗП с 1600 грн до 3200 грн оно возросло до 45%. В 2019 году это соотношение снизилось до уровня менее 40%, и запланированное повышение МЗП в сентябре позволит восстановить его до 45%. Для сравнения – соотношение минимальной и средней заработной платы на уровне 45-55% придерживается в большинстве странах Восточной, Центральной и Южной Европы (Хорватия, Польша, Румыния, Чехия, Албания, Венгрия, Словакия) и стран Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония).

Неадекватность уровня доходов минимальным стандартам жизни – основная причина сокращения сбережений населения. Повышение минималки, как фактора, определяющего значительную часть доходов населения, по сути направлено на исправление этого дисбаланса.

Если сравнить потребительские расходы населения на 1 жителя в сопоставимых долларах США по ППС в Украине и других странах Восточной Европы, то окажется, что в национальной экономике они втрое ниже, чем в Польше, вдвое ниже, чем в Болгарии, в 1,5 раза ниже, чем в Грузии или Армении. Ниже чем в Украине - только в Молдове. И при этом более 60% потребительских расходов украинцев – еда, напитки и жилищно-коммунальные услуги.

2. Развитие внутреннего рынка.

Увеличение доходов граждан Украины позволяет увеличить потребление товаров и услуг (доля потребительских расходов в структуре совокупных расходов домохозяйств стабильно превышает 90%), что, в свою очередь, будет стимулировать увеличение инвестиций в расширение производства как отечественными, так и зарубежными стратегическими инвесторами.

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Разговоры об опережающем росте зарплаты нужно вести с позиций восстановления здоровых пропорций перераспределения ВВП по категориям доходов. Лишь после их восстановления можно говорить об индексах производительности труда и ее оплаты.

Уровень потребления на 1 жителя в Украине в сопоставимых ценах ППС в 2-3 раза ниже, чем в Восточной Европе.

3. Детенизация экономики

Почти треть штатных работников в Украине по всем видам экономической деятельности получает заработную плату, близкую к минимальному значению. При этом, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство – в 1,5-2 раза выше. Поскольку именно из фонда оплаты труда платится налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, очевидно, что выплата низкой официальной заработной платы позволяет работодателю минимизировать налоговую нагрузку на фонд заработной платы. Не возражая против необходимости усовершенствования налоговой системы, в том числе путем отмены ограничений на размер заработной платы, с которой выплачивается ЕСВ, на мой взгляд, шаг в направлении повышения минимальной заработной платы будет способствовать выводу части фонда оплаты труда из тени и повышению доходов государственного бюджета.

4. Повышение уровня жизни граждан Украины

По паритету покупательной способности (ППС), то есть по объему товаров и услуг, которые может приобрести гражданин Украины с учетом уровня цен, который получает среднюю заработную плату, Украина вдвое уступает другим странам Европы, учитывая то, что в 2019 году и в 1 квартале 2020 года впервые в истории независимости Украины сбережения населения приобрели отрицательное значение, государственная политика, направленная на повышение уровня доходов граждан, не только оправдана, но и необходима.

5. Повышение минимальной заработной платы не приведет к непомерным бюджетным расходам.

Повышение минималки в 2020 г. полностью компенсируется экономией на процентных расходах в связи с более прочным (чем планировался) обменным курсом гривни. Текущий уровень выполнения плана по доходам бюджета (июль – 108%, июнь 111%), позволяет ожидать, что по итогам года доходы бюджета в целом будут выполнены.

Богдан Данилишин