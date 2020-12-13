Путин сделал то, что народ Украины должен был сделать давно – наложил индивидуальные санкции на "слуг"

Владимир Путин AP Photo

Оригинал на странице Facebook Михаила Чаплыги

Путин сделал то, что народ Украины должен был сделать давно. Взял и наложил на "слуг" санкции. Индивидуально.

Сеть взорвалась воплями "Слуг"... Одни по простоте душевной организации на почве дегенерации, пытаются из этого делать пиар - им простительно, а другие искренне обижены и возмущаются - мол, а нас то за что?

Многие в Слугах считали, что если они будут соответствовать предвыборным обещаниям Зеленского и вести прагматичную линию внутри Слуг, то их минует чаша сия.

Не миновала. Не потому, что они не правы или мало прогнулись... Да хоть попку выгни кошкой - не поможет.

Просто нельзя быть "против" и при этом быть частью "противного". Видишь, что фракция заселена соросятней и транснационалами? Видишь, что Зеленский просто кукла глупая в руках проходимцев? Выйди из фракции и положи мандат.

Это у нас на ТВ ты можешь петлять и повествовать о том, какой ты правильный или правильная внутри все тех же Слуг... Как виноват КМУ и Президент, а ты такой или такая чистая...

Так не работает. Точнее работает только на ТВ. А в прагматичном мире - нет.

Ты либо горячий, либо холодный, но не ТЕПЛЫЙ! Кстати "теплый" в словацком сленге означает ЛГБТ.

При всех за и против, но Украинцам уже давно нужно было сделать со Слугами то, что с ними сделал Путин... за нас.

Мы терпим отмазки и лицемерие... слушаем правильные речи и толерируем их дальнейшее пребывание в среде критикуемых ими со-Слуг...

А не должны.

Разве мы не понимаем, что главное для любого из них - сохранить свою сраку во власти и нести правильную чушь, чтобы еще раз там окопаться, но уже на руинах Слуг?

Понимаем... И принимаем...

А Путин не принял. И сделал так, как должен был значительно ранее сделать каждый Украинец.

Будь Женщиной или Мужчиной - не легитимизируй собой болото Слуг. Не согласен - выйди. Не вышел - отвечай.

Все просто.

Аминь.

Михаил Чаплыга