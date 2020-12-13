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Путин сделал то, что народ Украины должен был сделать давно – наложил индивидуальные санкции на "слуг"

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга

Политолог

Владимир Путин AP Photo

Оригинал на странице Facebook Михаила Чаплыги 

Путин сделал то, что народ Украины должен был сделать давно. Взял и наложил на "слуг" санкции. Индивидуально.

Сеть взорвалась воплями "Слуг"... Одни по простоте душевной организации на почве дегенерации, пытаются из этого делать пиар - им простительно, а другие искренне обижены и возмущаются - мол, а нас то за что?

Многие в Слугах считали, что если они будут соответствовать предвыборным обещаниям Зеленского и вести прагматичную линию внутри Слуг, то их минует чаша сия.

Не миновала. Не потому, что они не правы или мало прогнулись... Да хоть попку выгни кошкой - не поможет.

Просто нельзя быть "против" и при этом быть частью "противного". Видишь, что фракция заселена соросятней и транснационалами? Видишь, что Зеленский просто кукла глупая в руках проходимцев? Выйди из фракции и положи мандат.

Это у нас на ТВ ты можешь петлять и повествовать о том, какой ты правильный или правильная внутри все тех же Слуг... Как виноват КМУ и Президент, а ты такой или такая чистая...

Так не работает. Точнее работает только на ТВ. А в прагматичном мире - нет.

Ты либо горячий, либо холодный, но не ТЕПЛЫЙ! Кстати "теплый" в словацком сленге означает ЛГБТ.

При всех за и против, но Украинцам уже давно нужно было сделать со Слугами то, что с ними сделал Путин... за нас.

Мы терпим отмазки и лицемерие... слушаем правильные речи и толерируем их дальнейшее пребывание в среде критикуемых ими со-Слуг...

А не должны.

Разве мы не понимаем, что главное для любого из них - сохранить свою сраку во власти и нести правильную чушь, чтобы еще раз там окопаться, но уже на руинах Слуг?

Понимаем... И принимаем...

А Путин не принял. И сделал так, как должен был значительно ранее сделать каждый Украинец.

Будь Женщиной или Мужчиной - не легитимизируй собой болото Слуг. Не согласен - выйди. Не вышел - отвечай.

Все просто.

Аминь.

Михаил Чаплыга

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