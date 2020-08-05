Провал безопасности на железнодорожном транспорте: Кто должен нести ответственность

Заместитель Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка Фото из открытых источников

В последнее время почти каждый инцидент или трагический случай – это яркий сигнал, что в правоохранительной системе что-то идет не так. Но все чаще – это маркер тотального разрушения структуры и функционала Национальной полиции. Не исключением стал и инцидент с избиением женщины и покушением на ее изнасилование в поезде "Мариуполь-Киев".

Общество в очередной раз заставили увидеть опасность на транспорте и несостоятельность ни Нацполиции, ни собственно самой УЗ ее обеспечить.

Напомню хронологию, что этому предшествовало.

Еще в 2015 году Укрзализныця решительно заявила, что отказывается от практики сопровождения нарядами милиции пассажирских поездов. Вроде бы эта практика лишняя и экономически себя не оправдала. Тогда было заявлено дословно: "В случае необходимости пассажир может обратиться к начальнику поезда или проводнику с требованием навести порядок". А такие же "решительные" реформаторы МВД тогда даже не задумались возникнет ли проблема с безопасностью пассажиров в поездах.

Позже (в 2019 году) после многочисленных, в том числе и трагических, инцидентов на железнодорожном транспорте, в УЗ опомнились и заявили, что "имеют очень негативную тенденцию по всем фронтам: увеличение количества краж, тяжелую ситуацию с обеспечением безопасности, хищением инфраструктуры". Хотя Укрзализныця вроде бы на словах и увеличила количество своей охраны на основных объектах, но теперь тратит значительно больше средств на частные охранные структуры.

Ради хайпа и саморекламы (как оказалось впоследствии) руководство УЗ заявляло, что призовет Правительство обратиться к этому вопросу и вроде бы вместе с Минфинфраструктуры планировали ввести сервисную службу Нацполицию еще в 2019 году.

Но воз и сейчас там. Как и большинство обещаний действующей власти и ее чиновников. Такое впечатление, что руководство Национальной полиции вообще игнорирует данную проблему и мало ее комментирует.

Итак, сегодня начальник поезда или проводники являются по закону единственными лицами, к которым пассажир украинского поезда может обратиться в случае возникновения проблем после отправления и до ближайшей станции. Для обеспечения общественного порядка в случае необходимости начальник поезда с помощью радиосвязи имеет возможность вызвать наряд полиции. Но, на практике не всегда есть обратная связь. Потому что не все вокзалы расположены в крупных населенных пунктах, а наличие полиции в каком-то селе, где есть станция – очень сомнительное. Поэтому ехать полиции приходится по меньшей мере из районного центра. Соответственно на практике так случается, что вызовы полицией часто игнорируются.

Согласно ст. 224 Кодекса Украины об административных правонарушениях, начальники пассажирских поездов наделены правом от имени органов железнодорожного транспорта рассматривать дела о некоторых правонарушениях. В частности речь идет о: безбилетном проезде, провозе ручной клади, превышающей установленную норму, нарушении правил пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушении правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, нарушении правил перевозки опасных веществ и предметов, нарушении правил пожарной безопасности.

Оформление административных нарушений в поездах осуществляется за протоколами установленной формы. Но опять же – на практике эти уполномоченные лица не очень и спешат выписывать админпротоколы. Более того, как продемонстрировал вышеупомянутый инцидент с покушением на изнасилование женщины - начальники пассажирских поездов особо и не пытаются вмешиваться, когда что-то случается. Или из-за равнодушия и страха или (как в случае с насильником) из-за того, что пассажиры едут без билетов.

Глобально, ситуация выглядит таким образом:

1.Нацполиция говорит, что это задача УЗ найти деньги на услуги полиции и частных охранных структур. При этом (по словам представителей УЗ полиция требует 250 млн грн в год), но правоохранители должны сопровождать поезда бесплатно, поскольку пассажиры платят с билетов два миллиарда гривен в госбюджет ежегодно только налога на добавленную стоимость.

2. УЗ говорит, что денег не имеет ни на Нацполицию, ни на частную охрану в поездах.

Понятно, что этот инцидент продемонстрировал целую кучу проблем. Это и разрушенная структура Нацполиции, ее бессистемное "псевдореформирование" и отсутствие контроля государства за финансированием этого правоохранительного органа. Это и перманентный хаос, который творится на ГП "Укрзализныця", которую также разграбили и разрушать с приходом иностранных "варягов" и всевозможных "общественных активистов" в ее руководство.

Ситуация требует совместных усилий и совместной ответственности УЗ и Нацполиции за безопасность пассажиров на железнодорожном транспорте. Как это, кстати, происходит в большинстве цивилизованных стран мира. И "помирить" их должно Правительство – четко определив источники и порядок софинансирования охраны пассажирских поездов и объектов ж.д. инфраструктуры. Иначе, углубление хаоса-неизбежно. И предел потери контроля государством "монополии на насилие" очень уж близка. А все выше указанное - это лишь очередное тому подтверждение.