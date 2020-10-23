О неэффективных карантинных ограничениях и стремительном росте больных COVID-19

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

На прошлой неделе наше правительство изменило критерии для карантинных зон. До того в красных зонах было всего два района. Теперь стало 68. В Kyiv School of Economics сделали моделирование: как эти изменения повлияют на наш прогноз распространения COVID-19 до конца года. Оказалось - никак.

Об этом пишет Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

Возможная максимальная нагрузка на больницы сдвинулась всего на неделю вперед в ноябре. Общий прогноз по смертности не изменился. Следовательно, если нынешние ограничения будут и дальше - с распространением ковида все будет так же.

Почему так?

С самими ограничениями проблем нет. Даже наоборот - если посмотреть на список в постановлении Кабмина, то ограничения едва ли не самые жесткие в Европе. Закрыть школы, полностью закрыть рестораны, прекратить работу транспорта - такого нет даже в Чехии, где ситуация сейчас наихудшая.

Но есть две проблемы.

Во-первых, ограничения внедряют поздно - когда район или город уже страдают от последствий вспышки инфекции. Система зонирования реагирует на количество случаев на 100 тысяч населения и заполненность коек. В начале вспышки и одно, и второе будет низким. А когда будет высоким - уже поздно сдерживать вспышку, надо бороться с последствиями. Так было, например, в Харьковской области, где вспышка началась еще в августе, а город Харьков попал в красную зону только на прошлой неделе.

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Во-вторых, из длинного списка на бумаге до реальности доходят лишь единичные ограничения. В том же Харькове - эпицентре вспышки на сегодня - решили закрыть развлекательные зоны ТРЦ и отправили детей на каникулы, но по факту не ограничивали работу транспорта, спортзалов и далее проводят массовые мероприятия.

Как так получается? Потому что действует норма, что ограничения определяют совместно правительство и местные власти. Правительство написало весь перечень - местные власти выбрали, что считают нужным.

Что делать.

Изменить индикаторы для цветных зон. Ограничения должны вступать в действие там, где начинается вспышка, а не там, где она уже давно разгуливает. Например, за последнюю неделю очень быстрый рост случаев начался в Кировоградской области. Но койки там пока не заполнены и активных больных мало. Но если бездействовать, то через неделю-две они обязательно будут.

Определить комплекс ограничений, которые, возможно, будут не такие "драконовские" (транспорт, бизнес, школы), но будут действовать. Они должны вступать в действие автоматически, когда город или район достигает соответствующего эпидемического показателя. От "согласования" с местными властями или других методов ручного внедрения зон следует отказаться.

Есть еще проблема соблюдения ограничений.

Ситуация для правительства осложняется тем, что люди не готовы соблюдать жесткие ограничения. Ситуация очень отличается от весны. Наши коллеги из Kyiv School of Economics и VoxUkraine опубликовали исследование, которое показывает: люди сегодня гораздо больше боятся остаться без работы и дохода, чем заболеть ковидом. Весной было наоборот.

Поэтому выборочные ограничения, введенные поздно, среди населения, которое не готово их соблюдать, не дадут никакого эффекта на мощную волну распространения инфекции, которая разгорается сейчас в Украине.

А как делает Европа.

Только за прошедшую неделю 11 крупных стран внедрили новые карантинные ограничения. В каждой стране они отличаются. Но есть много общего.

Большинство сделали ограничения по количеству контактов, с которыми может общаться человек. В некоторых странах это только один человек. Соответственно, серьезно ограничили массовые собрания - не только концерты, но и свадьбы, похороны, посещение религиозных учреждений. Также существенно ограничили работу баров (но не ресторанов).

Интересно, что почти или вовсе не ограничили: школы, детсады, работу бизнеса, работу общественного транспорта. Даже в Ирландии, где карантин наиболее жесткий на этот день.

Европейские страны максимально стремятся избежать локдауна весеннего образца, но внедряют проактивные и комплексные ограничения. Украине следует делать так же, чтобы не реагировать потом на тяжелые последствия.

Павел Ковтонюк