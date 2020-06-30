Призрак Первой мировой войны в Ливии, или Ас-Сиси против Эрдогана

Один из главных вопросов, который многие задают в связи с последними событиями вокруг Ливии - произойдёт ли там египетско-турецкое столкновение?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Да, с одной стороны, можно предполагать, что Абдель Фаттах Ас-Сиси, выступая на западной границе, в окружении генералов и племенных старейшин, тупо блефовал, рассуждая о вероятности интервенции в Ливию на стороне Халифы Хафтара.

"Любимый диктатор" Трампа действительно частенько играет роль альфа-самца и мачо, стараясь убедить всех вокруг, что он способен на использование грубой силы и что он не генерал дрожащий, а фараоново право имеет.

Но, имея за спиной ослабевающую экономику, ограниченные финансовые ресурсы, нерешённый конфликт с исламистами на Синае, провальные переговоры с Эфиопией по дамбе "Возрождение" на Ниле, Ас-Сиси пытается избежать прямого конфликта, способного расшатать и без того натянутую внутреннюю повестку.

Однако с другой стороны, не стоит недооценивать его заявления.

Ситуация в Ливии имеет прямое отношение к безопасности Египта, в особенности его западных границ. Учитывая бравые, агрессивные и воинствующие крики протурецких триполитанских сил о том, что они "дойдут до пирамид", в Каире не хотят дожидаться распространения турецкого влияния аж до своего порога.

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Кроме того, вопрос Ливии - это деньги. Конкретные энергетические проекты, которые Египет намеревался реализовать совместно с Израилем, Грецией и Кипром, если бы не турецкое вторжение в Ливию, заблокировавшее возможность построить газопровод EastMed в Европу.

А теперь, если Эрдоган возьмёт Сирт и пробьётся к нефтяным терминалам на северо-востоке, это ещё больше усилит давление на Египет и доминирование Турции в геоэнергетических раскладах региона.

Египтяне не для того вкладывали миллиарды долларов в бурение газовых скважин и строительство платформ LNG в Дамиетте и Идку, чтобы теперь смотреть на то, как Турция разгребает богатства Восточного Средиземноморья на пару с Триполи, а их делает аутсайдерами.

Ну и последнее - финансирование. По слухам, Эмираты готовы профинансировать потенциальную военную операцию Египта в Ливии, и даже накинуть сверху пару-тройку ярдов долларов. Это уже, как говорится, совершенно другой разговор, и египетский генералитет может серьёзно рассмотреть данный вариант.

К тому же, давайте так.

В случае наступления протурецких сил на восток Ливии, им будет сложнее, чем Египту. Они столкнутся с теми же логистическими проблемами, с которыми столкнулся Хафтар в Триполи, и которые недооценил. Поэтому Египет будет однозначно иметь преимущество перед наступающими триполитанскими силами, а не наоборот.

Да и воевать до последнего никто не собирается. Египет используют лишь для того, чтобы заставить Эрдогана сесть за стол переговоров, признав Сирт как последний рубеж обороны и провести тут окончательную линию разграничения. А дальше - будут общаться про разделение сфер влияния на базе "Каирской инициативы", что, кстати, выгодно как для Египта, так и для Турции и России.

Илия Куса