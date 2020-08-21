Признание Жвании в совершении преступлений вместе с Порошенко и Турчиновым во время Майдана

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Давид Жвания Liga.net

Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее мое видео – это открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Александрович! Я не знаю, смотрели ли вы мои предыдущие видео. Возможно, вам о них говорили, возможно – от вас скрывают информацию. Я записал уже несколько признаний в совершении преступлений вместе с Петром Порошенко, Александром Турчиновым и другими членами ОПГ. Но эти признания игнорирует член Вашей команды – генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это обращение к Вам, чтобы сказать, что такая позиция – ошибка. Не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения интересов страны и Ваших личных интересов.

Пока Венедиктова молчала, мои предостережения начали сбываться – Петр Порошенко начал раскачивать ситуацию в стране. Господин президент, Ваше ближайшее окружение уже открыто обвинили в работе на Кремль. Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам по просьбе Порошенко некоторое время их финансировал, обвиняют Вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и Вы уже не будете знать, что делать.

Петр Порошенко - мастер создания кризисов и провокаций, он лучший специалист в Украине. Я уже рассказывал, как он очень ловко режиссировал разные ситуации во время Майдана.

Ради достижения своей цели Порошенко никогда ни перед чем не останавливался. Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема.

Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться.

С этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. В январе ситуация уже очень накалилась, и их было решено убить. Для Игоря Луценко все закончилось благополучно только по той причине, что его отчим, бывший глава НБУ Стельмах, догадываясь, кто стоит за похищением, обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его – у него были какие-то свои обязательства перед Стельмахом. За Вербицкого никто не звонил – его принесли в жертву амбициям Порошенко.

Тогда же, чтобы усилить эффект, было организовано так называемое похищение Дмитрия Булатова. Однако в этом случае никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко. Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на Автомайдан. Но кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция.

Господин президент, я напоминаю Вам об этом для того, чтобы Вы поняли, с каким человеком Вы сейчас имеете дело. И чтобы Вы повлияли на генпрокурора Ирину Венедиктову, которая должна положить конец деятельности этой ОПГ.

Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в Ваше кресло.

Владимир Александрович, не ждите этого – действуйте. Я готов Вам помогать – я готов давать показания.

Давид Жвания