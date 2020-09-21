Приватизация и ее угрозы

В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли, в частности, Нафтогаз, Магистральные газопроводы Украины, Укртрансгаз, Укрнафта, Укртранснафта, Черноморнефтегаз, Укрпочта, Укрзализныця Фото из открытых источников

Условия перестройки Украины от плановой экономики, которая была при Советском Союзе, к рыночной сопровождаются рядом преобразований, которые несут определенные угрозы, если рецепт такого реформирования прописан без надлежащих рекомендаций и полного обследования. Приватизация – базовый элемент, который меняет собственника и менеджмент от государственных управленцев, которые по сути, являются чиновниками и назначаются, в том числе, политической целесообразностью, к частным владельцам, которые должны заботиться о прибыли, улучшении качества продуктов или услуг.

Обеспечение конкуренции способствует положительным факторам, дающим возможность изготавливать продукцию, учитывая запросы пользователей. Более того, такая система способствует тому, что государство отходит от роли организатора или менеджера предприятия, а занимается лишь созданием надлежащих условий.

Такая система прекрасно работает в развитых странах, где капитализм имеет свои традиции, а государственный аппарат заточен под то, чтобы защищать права предпринимателей и владельцев капитала, а также рабочих.

Украина, которая получила независимость в 1991 году, почти не имела никаких традиций рыночных взаимоотношений и должна была с нуля восстанавливать все необходимые рыночные механизмы. А это вопрос не только изменения законодательства, но и создания всех условий – судебной системы, правоохранительных органов, системы налогообложения. Наше государство ничего этого не имело, были лишь юридические формальности, де-факто, всем командовал теневой капитал. Приближенные к власти выходцы из криминалитета приватизировали крупные заводы и промышленные объекты на льготных условиях, что позволило им впоследствии формировать политическую повестку.

Сегодня, понимая последствия того, что произошло, власть дальше пытается проводить приватизацию тех объектов, которые еще остались в государственной собственности, при том, что в перечень объектов для приватизации включили и объекты стратегической инфраструктуры, что может угрожать национальной безопасности.

15 января 2020 года на заседании правительства был одобрен обновленный перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий. В то же время Кабмин разрешил частичную продажу акций ряда компаний, оставив за государством контрольный пакет (50% + 1 акция).

В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли, в частности, Нафтогаз, Магистральные газопроводы Украины, Укртрансгаз, Укрнафта, Укртранснафта, Черноморнефтегаз, Укрпочта, Укрзализныця.

Например, еще правительство Алексея Гончарука говорило о приватизации Укрзализныци. Ее должны разделить на три отдельных предприятия. Одно будет отвечать за грузовые перевозки, второе за пассажирские, а третье, по плану, должно быть государственным и заниматься инфраструктурой. Также планировали получать прибыль от инфраструктуры, которая останется государственной, вокзалы сдавать в концессию, а станции смогут перерасти в логистические центры. Железнодорожные вагоны и поезда действительно устарели морально и физически и требуют колоссальных вливаний и инвестиций, но поможет ли это сделать из украинской железной дороги современный вид транспорта? В Свободном профсоюзе железнодорожников Украины били тревогу и отмечали, что такой шаг не будет означать положительный эффект для страны. От этого могут неконтролируемо подняться цены на перевозки, к тому же в условиях военной агрессии это может нести ряд угроз для национальной безопасности Украины.

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Другой пример - АО "Укрпочта", которая является еще более интересным примером. Кроме приватизации, те, кто имеет отношение к нынешнему руководству, хотят монополизировать для "Укрпочты" отдельные направления деятельности компании, в частности доставку международных отправлений. Отдельными депутатами было инициировано внесение изменений в Закон "О почтовой связи" (в Переходные положения), изменений в Статью 233 Таможенного кодекса Украины для того, чтобы монополизировать рынок грузовых перевозок, вытеснив частные структуры. Несмотря на то, что руководитель АО "Укрпочта" Игорь Смелянский был замечен в скандалах относительно заработной платы, выше, чем у президента США Дональда Трампа, а также других скандалах. Причем Антимонопольный комитет не особо внимательно к этому относится и пока не выразил свою позицию к таким намерениям.

Приватизация, безусловно, является характерным признаком и элементом стран с развитой рыночной экономикой, но что касается стратегических предприятий – это приведет к потере контроля над объектами государственных интересов. Государство должно наложить вето на приватизацию стратегических предприятий, кроме этого, оно должно контролировать естественные монополии, контроль за которыми должен осуществляться на основе европейских стандартов по принципам открытости и общественного контроля.

Тимур Чмерук