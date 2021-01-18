Приезд Патриарха Варфоломея не принесет Украине ничего хорошего, - митрополит Антоний

Митрополит Антоний Фото из открытых источников

Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской высказался относительно приезда в Украину патриарха Константинопольского Варфоломея:

"Конечно, мы понимаем, что внутри украинского общества и его слова, и его предполагаемый приезд ничего хорошего не привнесут, потому что сам Патриарх Варфоломей, полагаю, несет личную ответственность за то, что происходило у нас, в Украине, с нашей церковью на протяжении последних лет: захват храмов, избиение священников, народа нашего, незаконная перерегистрация. То есть это такой навал лжи и действий против УПЦ. Это все беззаконие появилось, конечно, в первую очередь, потому что патриарх Варфоломей захотел самоутвердиться, и свою идею быть Папой православных начать с реализации украинского вопроса, украинского православия."

Митрополит Антоний