Президентские выборы в США: Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Сандерса
После ухода Берни Сандерса из президентской гонки Джо Байден остался единственным кандидатом от Демократической партии США. Но сможет ли он заручиться поддержкой электората Сандерса и победить на выборах?
Об этом пишет Олег Пономарь на своей странице в Facebook.
Несколько моментов в связи с тем, что Байден остался единственным кандидатом от Демократической партии на президентские выборы.
Как я писал в марте, у Сандерса нормальное и уважительное отношение к Байдену и они нормально и интенсивно общаются (при активном участии Обамы) с целью объединить усилия максимально для того, чтобы и все избиратели Сандерса проголосовали за Байдена - Vote blue - no matter who!
В ноябре именно явка будет решающим фактором (чем выше явка - тем выше шансы Байдена, так как избиратель Трампа придет на участки в любом случае). Четыре года назад некоторые избиратели Сандерса (из-за персональной антипатии к Клинтон) остались дома и Трамп победил (но даже так Клинтон набрала на 3 млн голосов больше, это американская система выборщиков сыграла свою шутку). Поэтому повторю: а) на этот раз будет сделано всё правильно, б) личных недоразумений нет, есть хорошее сотрудничество.
Трамп пытается снова вбить кол между Сандерсом и Байденом. Трамп делает всё, чтобы Сандерс был обижен на руководство Демократической партии и Трамп призывает избирателей Сандерса голосовать за Трампа.
Еще про явку
У Трампа избиратель организованный (фанатики всегда организованы). И тут появляется фактор коронавируса. Осенью, возможно, нужно будет голосовать по почте (о переносе выборов не может быть и речи). Так вот Трамп всячески препятствуют и блокирует попытки принять закон о голосовании по почте (он говорит, что это ненадежно, хотя - это ложь). Ведь он знает, что его избиратель придет и несмотря на вирус, и это его шанс. Поэтому борьба за закон о голосовании по почте будет нарастать, если опасность коронавируса до осени не уменьшится.
Далее
Кто-то в комментариях спрашивал вчера - как противостоять демонизации Байдена, которую проводят кремлевская и трамповская пропаганда (сейчас у них новая фишка - якобы проблемы Байдена со здоровьем, что есть абсолютным бредом и ложью. Байден всего на 3 года старше Трампа и его психика в миллион раз здоровее Трампа. Про моральные и профессиональные качества я даже не говорю).
Я не знаю, как этому противостоять.
Только факты, правда.
Но... Я лично с трампистами дискуссий не веду и переубеждать, аргументировать не практикую. Пришел к выводу, что когда мозги хакнуты - это практически не лечится. Но это мой опыт - каждый решает сам.
И в конце
Вчера вышел свежайший опрос (выложу в первом комментарии) - Байден опережает Трампа на 8 пунктов в президентском общенациональном рейтинге.
Хорошего дня всем.
Олег Пономарь