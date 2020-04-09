Президентские выборы в США: Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Сандерса

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-вице-президент и сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден Фото из открытых источников

После ухода Берни Сандерса из президентской гонки Джо Байден остался единственным кандидатом от Демократической партии США. Но сможет ли он заручиться поддержкой электората Сандерса и победить на выборах?

Об этом пишет Олег Пономарь на своей странице в Facebook.

Несколько моментов в связи с тем, что Байден остался единственным кандидатом от Демократической партии на президентские выборы.

Как я писал в марте, у Сандерса нормальное и уважительное отношение к Байдену и они нормально и интенсивно общаются (при активном участии Обамы) с целью объединить усилия максимально для того, чтобы и все избиратели Сандерса проголосовали за Байдена - Vote blue - no matter who!

В ноябре именно явка будет решающим фактором (чем выше явка - тем выше шансы Байдена, так как избиратель Трампа придет на участки в любом случае). Четыре года назад некоторые избиратели Сандерса (из-за персональной антипатии к Клинтон) остались дома и Трамп победил (но даже так Клинтон набрала на 3 млн голосов больше, это американская система выборщиков сыграла свою шутку). Поэтому повторю: а) на этот раз будет сделано всё правильно, б) личных недоразумений нет, есть хорошее сотрудничество.

Трамп пытается снова вбить кол между Сандерсом и Байденом. Трамп делает всё, чтобы Сандерс был обижен на руководство Демократической партии и Трамп призывает избирателей Сандерса голосовать за Трампа.

Еще про явку

У Трампа избиратель организованный (фанатики всегда организованы). И тут появляется фактор коронавируса. Осенью, возможно, нужно будет голосовать по почте (о переносе выборов не может быть и речи). Так вот Трамп всячески препятствуют и блокирует попытки принять закон о голосовании по почте (он говорит, что это ненадежно, хотя - это ложь). Ведь он знает, что его избиратель придет и несмотря на вирус, и это его шанс. Поэтому борьба за закон о голосовании по почте будет нарастать, если опасность коронавируса до осени не уменьшится.

Далее

Кто-то в комментариях спрашивал вчера - как противостоять демонизации Байдена, которую проводят кремлевская и трамповская пропаганда (сейчас у них новая фишка - якобы проблемы Байдена со здоровьем, что есть абсолютным бредом и ложью. Байден всего на 3 года старше Трампа и его психика в миллион раз здоровее Трампа. Про моральные и профессиональные качества я даже не говорю).

Я не знаю, как этому противостоять.

Только факты, правда.

Но... Я лично с трампистами дискуссий не веду и переубеждать, аргументировать не практикую. Пришел к выводу, что когда мозги хакнуты - это практически не лечится. Но это мой опыт - каждый решает сам.

И в конце

Вчера вышел свежайший опрос (выложу в первом комментарии) - Байден опережает Трампа на 8 пунктов в президентском общенациональном рейтинге.

Хорошего дня всем.

Олег Пономарь