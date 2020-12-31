Президент против главы КСУ: Конституционный кризис в Украине углубляется

Конституционный суд Украины Голос Украины

Отстранив главу КСУ Александра Тупицкого с должности своим спорным указом, президент Владимир Зеленский лишь углубляет конституционный кризис в Украине, который длится уже несколько месяцев.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил президент Владимир Зеленский, подписывая во вторник, 29 декабря, указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого с должности сроком на два месяца. В Офисе президента пояснили, что такое решение Зеленский принял после того, как получил соответствующее ходатайство Офиса генерального прокурора. Председатель КСУ фигурирует в уголовном деле, связанном с завладением активами завода в ныне неподконтрольной украинской власти части Донецкой области. Тупицкому уже объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют, в частности, ложные показания следствию и попытку подкупить свидетеля, чтобы тот отказался давать показания или говорил неправду.

Суд против президента

Отстраняя Тупицкого от должности, президент руководствовался Уголовным процессуальным кодексом (УПК) Украины. В Офисе президента ссылаются на статью 154 УПК, согласно которой должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора.

В то время, как в Конституционном суде с такой трактовкой законодательства не согласны. Положения статьи 154 УПК "не распространяются на судей Конституционного суда Украины и являются неприменимыми в отношении них", говорится в сообщении на сайте суда. В КСУ отмечают, что решение об увольнении судей может принимать исключительно сам суд "на специальном пленарном заседании". "И ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - говорят в суде. Указ Зеленского там назвали "противоправным вмешательством в деятельность судьи КСУ" и "препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность". Из-за спорного указа президента суд запланировал специальное пленарное заседание.

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Затяжной конституционный кризис

Эксперты отмечают, что из-за противостояния президента и Конституционного суда с каждым днем в Украине усиливается конституционный кризис. Он возник в конце октября после того, как КСУ своим решением отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях доходов судей, чиновников и депутатов, а также лишил части полномочий Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующие положения действующего законодательства суд признал неконституционными. Критики связывают решение КСУ, в частности, и тем, что недостоверную информацию в декларациях обнаружили у двух судей Конституционного суда: Сергея Головатого и Ирины Завгородней.

С тех пор власть пытается вернуть отмененные нормы антикоррупционной реформы с помощью новых законов. В то же время Офис генпрокурора интенсивно взялся за дело, в котором фигурирует председатель КСУ Александр Тупицкий. На днях журналисты антикоррупционного журналистского проекта "Схемы" сообщили о подробностях этого дела со ссылкой на записи якобы разговора с участием Тупицкого в рамках следственных действий, что датируется 2018 годом. Согласно им, действующий председатель КС, будучи судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, возможно, даже получил долю в этом предприятии. А уже после назначения в КСУ Тупицкий вроде пытался отговорить свидетеля от дачи показаний правоохранителям и изъявлял желание получить денежное вознаграждение за урегулирование давнего корпоративного конфликта.

В Офисе генпрокурора слитые записи прямо не комментируют, но подтверждают: Тупицкого подозревают в том, что тот "в корыстных интересах и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа". Цель - чтобы свидетель отказался от дачи показаний или предоставил ложные показания, говорят в офисе генпрокурора. Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставлял следствию ложные показания в уголовном производстве о завладении активами завода в Зугрэсе.

Президент превысил полномочия

"Президент не столько ищет выход из конституционного кризиса, сколько его углубляет. Своими публичными заявлениями о том, что КСУ принимает преступные решения, предложениями не признавать его решение и этим указом об отстранении (председателя КСУ. - Ред.) он заводит ситуацию в тупик", - считает эксперт по теории права и государства Геннадий Дубов. По его словам, в уголовном процессуальном праве действительно есть положение о том, что президент имеет право отстранять от исполнения обязанностей тех, кого назначил на должности. Однако это не касается судей, отмечает эксперт. Он отмечает, что основным предохранителем независимости КСУ является Конституция Украины.

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко считает, что выходом из конституционного кризиса может быть обвинительный приговор суда в отношении Тупицкого, который автоматически бы освобождал его от должности главы КСУ. В то время, как Геннадий Дубов убежден, что быстро расследовать дело и вынести приговор нынешнему главе КСУ невозможно и это затянется на годы. По его мнению, сейчас Конституционный суд должен обратиться в Высший совет правосудия с просьбой разобраться в ситуации и объяснить, как, не нарушая законодательства, обеспечить работу суда, учитывая уголовное производство в отношении председателя КСУ.

Что же касается спорного указа президента об отстранении судьи, то Юлия Кириченко предполагает, что вскоре в Верховной Раде найдется достаточно народных депутатов, чтобы направить в КСУ представление о признании указа президента об отстранении Александра Тупицкого неконституционным. А если такое ходатайство будет, КСУ его быстро рассмотрит и примет решение в пользу своего же председателя. Поэтому после Нового года в Украине стоит ожидать нового углубления конституционного кризиса, если судьи КСУ добровольно не уйдут в отставку, убеждена эксперт.

Лилия Ржеутская