Правовая коллизия, или Кто заложил мину под директора НАБУ Сытника

Директор НАБУ Артем Сытник img.pravda.com

Последнее решение Конституционного Суда о признании неконституционным Указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ "всколыхнуло" украинское общество. Что произошло на самом деле и можно ли подвергнуть сомнению деятельность НАБУ и его руководителя?

Об этом пишет Петр Олещук на своей странице в Facebook.

По ситуации с НАБУ и Сытником.

Сразу пошел вал "аналитики" в лучших украинских традициях. Конечно, большая часть аналитики вышла к публикации решения КС, на основе "слухов и сплетен". Конечно, было много страшной измены о том, как теперь НАБУ ликвидируют, коррупционеры разбегутся творить коррупцию по всей территории Украины, а Европа на нас обидится, оставит без помощи, отдаст нас России и лишит безвиза.

Все это, конечно, было интересно, но, как заведено в подобных случаях, не имело отношения к реальности. Снимаю шляпу перед авторами. Я так не умею.

Что же реально решил КС? Он признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника. Указ был издан в 2015 году во исполнение закона, принятого еще в 2014 году. Норма закона о НАБУ предусматривает, что президент назначает и увольняет с должности директора НАБУ.

В то же время, Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень полномочий президента, в котором нет пункта о назначении или увольнении директора НАБУ. Это и создало правовую ситуацию, последствия которой мы ощутили именно сейчас.

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Почему же президент П. Порошенко сначала подписал закон о НАБУ, содержал неконституционную норму, а потом, опираясь на эту норму, издал Указ о назначении Сытника? Он и его советники настолько не знали нормы Конституции? Отбросим это предположение сразу, потому что мы знаем, что до прихода нынешних непрофессионалов у власти были исключительно высококлассные специалисты. Так, очевидно, на это пошли сознательно? Но зачем?

Здесь вариантов может быть только два. Или Петр Алексеевич так сильно хотел лично принять участие в назначении "первого руководителя борьбы с коррупцией", что проигнорировал Конституцию ради пиара. Ну или просто так закладывалась мина под директора НАБУ (и под его независимость), чтобы в любой момент ситуацию с назначением можно было "переиграть", используя КС. Какая версия вам нравится больше - выбирайте сами. Я лично думаю, что одно другому не мешает.

Но последствия оказались вполне ожидаемыми. И мы сейчас их видим. Самое интересное, что, собственно, это назначение было лишь формальностью, потому что назначен мог быть только победитель конкурса. И кто формально его назначает - вообще не важно.

В то же время, Конституционный суд в своем решении признал неконституционным лишь указ президента как индивидуальный правовой акт, подчеркнув, что это не имеет следствием признания неправового характера деятельности конкретного директора – Сытника – на должности директора НАБУ. Его деятельность как директора с момента назначения остается вне правовых сомнений. Равно как и деятельность НАБУ. Существование НАБУ, работу НАБУ и т. д. никто неконституционными не объявлял, потому что КС об этом никто и не спрашивал.

При этом, и с Сытником не все так просто. Неконституционным признан лишь Указ. Но назначен он был по результатам конкурса, который тоже никто не отменял. Он остается вполне легитимным. Под вопросом лишь финализация конкурса - Указ президента.

Интересно, что Конституционный суд в своем решении не ответил на вопрос, может ли Сытник с момента провозглашения этого решения и дальше полноценно выполнять обязанности директора или должно быть выдано какое-то отдельное решение об исполнении обязанностей. Также Конституционный суд не сделал вывод относительно норм закона о НАБУ, которые остаются действующими и, как и раньше, предоставляют именно президенту право назначать директора НАБУ своим указом после соответствующей процедуры отбора кандидата на должность.

Так что нормы закона, из-за которых Указ был признан неконституционным, никто не отменял. Очевидно, их теперь должна изменить Верховная Рада, иначе назначение директора НАБУ в будущем будет заблокировано. Логично было бы, если бы ВР отдала прерогативу назначения директора НАБУ Кабмину, поскольку по логике и по решению Конституционного суда НАБУ относится к центральным органам исполнительной власти. Однако это не имеет уже такого значения, потому что это лишь "финализация" назначения, которому должен предшествовать конкурс.

Ну и самое главное. Суд, по большому счету, лишь умножил правовые коллизии. Его решение не означает автоматическую отставку Сытника. Что дальше? Переназначить его после внесения изменений в закон на основании старого конкурса? Но ведь он не может занимать эту должность два срока, что четко предусмотрено в законе. Уволить его? Но ведь в законе прописан исчерпывающий перечень оснований и конкретная процедура увольнения директора НАБУ, и они пока остаются вне той правовой и политической реальности, которая образовалась после соответствующего решения Конституционного суда, потому что это решение не означает, что НАБУ теперь не имеет директора.

Да, ситуация запутанная. Но повторюсь, ни НАБУ никто не отменял, ни результаты их работы, да, собственно, и Сытник не уволен. Но общая хаотичность нашей системы, конечно, возросла. И это факт. В то же время, надо вспомнить, когда, кем и зачем были заложены для этого основания.

Ну и собственно это к вопросу о том, относимся ли мы к собственной Конституции как к "бумажке" или нет.

Петр Олещук