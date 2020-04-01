Правительство слишком поздно приняло решение об обязательной обсервации украинцев, прибывших из-за границы

Украинцы, которые прибыли на специальном поезде из Москвы в Киев EPA-EFE

Президент и Кабинет министров поздно решили отправлять всех украинцев, прибывших из-за рубежа, на обязателеный карантин. Вместе с тем, многочисленные нарушения режима обсервации на местах являются попытками дискредитировать усилия властей по блокированию распространения коронавируса в Украине.

Напомню, что накануне президент Владимир Зеленский заявил о принятом решении относительно обязательной принудительной обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы. Эту информацию подтвердил и министр внутренних дел Арсен Аваков – он отметил, что такой режим применяют около 15 стран мира для недопущения распространения коронавируса.

Вместе с тем считаю такое решение крайне запоздалым, поскольку по состоянию на 29 марта в Украину из-за границы вернулись уже около 145 тысяч граждан и эти люди являются потенциальными распространителями инфекции.

Кроме того, обращаю внимание на существенные нарушения карантинного режима во время недавнего массового возвращения людей из Польши.

По данным Госпогранслужбы, 27 марта через государственную границу в Украину пешком прибыло 22,5 тысячи украинцев. Этих людей проверили на заражение коронавирусом экспресс-тестами, которые не дают стопроцентно достоверного результата. Они были без масок, стояли на границе плотно друг к другу, хотя по карантинным нормам, расстояние - 1 метр.

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Показательно, что их не отправили на принудительную обсервацию под присмотром, а просто отпустили домой под подписку о соблюдении 14-дневного карантина. Вопиющим является и еще один факт: для перевозки этих граждан задействовали 80 автобусов, которые совершили 500 рейсов. В каждом автобусе во время рейса находились около 40 человек.

Таким образом, Госпогранслужба фактически нарушила решение правительства о запрете одновременной перевозки в транспорте не более 10 пассажиров. Почему для городского общественного транспорта эта норма обязательная, а государственный орган, который должен блокировать проникновение коронавируса в Украину, фактически проигнорировал правительственные распоряжения.

Стоит заметить, что подобные карантинные мероприятия на границе, нужно было внедрять еще на начальном этапе обострения эпидемиологической ситуации в Украине, как это сделали правительства других стран. Предполагаю, что такими событиями искусственно создается образ невыполнения нашим государством взятых на себя обязательств.

Также обращаю внимание на другой странный факт – после массового пересечения границы 27 марта, на следующий день количество граждан странным образом уменьшилось. Считаю, что президент и его Офис должны официально объяснить, почему регулярно возникают подобные скандальные ситуации. И почему сначала напряжение в обществе вызвала ситуация в Новых Санжарах, а потом ситуация на границе с Польшей, когда весь мир увидел неадекватную реакцию украинской власти на угрозу распространения эпидемии.

Кроме того, много вопросов и к соблюдению режима обсервации граждан, вернувшихся из-за границы.

29 марта в аэропорт "Борисполь" прибыли рейсы из Вьетнама и Катара. Пассажиры отказались от обсервации и пытались вырваться из здания аэропорта. Утром 30 марта в аэропорту оставались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказывались от обязательного временного карантина.

Ситуация, сложившаяся в аэропорту "Борисполь" вокруг возвращения украинцев из Вьетнама, которые выламывали двери и отказывались от принудительной обсервации, свидетельствует о том, что и это распоряжение не было отработано. Или опять же, был использован механизм дискредитации принятого решения об обязательной обсервации. Не выдерживает критику и другой факт – предложенный 14-дневный карантин для украинцев оказался платным. Подобная тактика противоречит заявлениям президента Зеленского о том, что ведутся переговоры с владельцами отелей, которые готовы предоставить такие услуги и о том, что уже подготовлены 240 локаций.

В свою очередь спикер МВД Артем Шевченко отметил, что каждый, кто прибывает в Украину из-за границы, обязан пройти двухнедельную обсервацию. По его словам, в таких местах карантина будут дежурить сотрудники Нацполиции.

Но, накануне, в СМИ появляется сообщение, что из киевского отеля "Казацкий", куда поместили на обсервацию украинцев, которые прибыли 30 марта из-за рубежа, бежало несколько человек. Место обсервации в отеле "Пуща Конгресс Отель" также покинули украинцы, эвакуированные из Катара.

Опять же, возникает вопрос – кто периодически подставляет президента Зеленского? И почему раз за разом возникают подобные конфликтные ситуации?

Для интернет-издания UA.News

Дмитрий Снегирев