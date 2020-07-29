Правительство решило закатать коронавирус в асфальт

Ремонт дороги Фото из открытых источников

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Наше правительство - единственное в мире собрание "практиков с шершавыми руками", которое в прямом смысле решило закатать COVID в асфальт.

Из 66 млрд грн так называемого антикоронавирусного фонда, 35 млрд грн или больше половины было пущено "на дороги".

Еще 2,5 млрд отдали полиции (теперь известна смета "луцкого блокбастера" - на уровне крепкого голливудского середнячка).

На борьбу с безработицей направили всего 7 млрд грн (за такие деньги проблему безработицы не решить даже в одной индустриальной области страны).

На медицину, то есть по прямому целевому назначению направили 16 млрд грн (четвертую часть).

И ни копейки на дополнительные выплаты самым незащищенным слоям населения (пенсионерам, студентам) и самое главное - ни копейки на обеспечение населения бесплатными средствами индивидуальной защиты и антисептиками. А ведь это прямая обязанность государства - обеспечить граждан страны средствами индивидуальной защиты на период эпидемии и карантина.

Два млрд долл. кредита МВФ бодро закатали асфальтоукладчиками, 500 тысяч рабочих мест так и не создали.

Дороги - это идеальное средство для мегазаработка политических "элит" и еще более идеальный способ показать "дуракам" броуновское движение власти по "Большой стройке" накануне местных выборов. Авось пипл схавает...

Кстати, меморандум с МВФ составляли ушлые ребята: аудит использования средств фонда запланирован аж на 2021-й год.

К тому времени, многие фигуранты будут далече. Неспроста и досрочный выкуп украинских еврооблигаций на 800 млн долл. произвели по бумагам с датой погашения в 2021-2022 годах...

Как говорится, были времена и хуже, но вот, чтобы подлее...

Алексей Кущ