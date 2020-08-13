Правительство меняет критерии определения карантинных зон: Кто попадет в "красную зону" и почему это опасно?

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков (слева), премьер-министр Денис Шмыгаль (посередине), а также пятый президент Петр Порошенко (справа) в защитных масках и перчатках из-за коронавируса COVID- 19 на собрании лидеров фракций парламента в Киеве EPA-EFE

Правительство (снова) меняет критерии определения регионов для карантинных зон. На этот раз – к худшему. Почему?

Об этом пишет Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

Всего две недели в стране действовала действительно удачная модель для зон карантина. Она была качественная математически, позволяла действовать точечно и поощряла регионы к правильным вещам.

Теперь будет модель более грубая и менее точная. Такая, которая создает широкое поле для интерпретаций и неправильные стимулы. Давайте разберемся почему. [Внимание, текст будет немного длинный].

Минздрав объявил, что вместо четырех индикаторов в предыдущей модели, в новой будет три.

Два индикатора остаются неизменными – заполненность коек и проведенные тесты на 100 тысяч населения. Другой – один заменяет два. По форме – небольшая перемена. Но по сути – значительная.

В новой модели будут смотреть на один главный индикатор – количество новых случаев COVID на 100 тысяч населения за последние 14 дней. По данным министерства, базово она не должна превышать 40.

Посмотрите на график 1. Вот так будет видеть правительство выбранные пять областей в соответствии с этим индикатором. Вопрос к вам: какие из них просятся на карантин? Запомните ваш выбор.

Фото из открытых источников

Теперь давайте подумаем о стимулах. Что выгодно делать, чтобы показатели были лучше? Во-первых, выгодно быть большой областью (городом) - знаменатель больший.

Во-вторых - иметь меньше случаев. Каким способом? Любым. Например, проводить меньше тестов - так делала Львовская область до июня этого года.

А теперь давайте сравним, что было бы, если бы правительство не меняло модель.

В предыдущей модели главных индикаторов было два. Первый – коэффициент обнаружения, второй – динамика этого коэффициента.

Коэффициент обнаружения (positivity rate) - это отношение новых выявленных случаев к сделанным тестам. То есть, если вы провели много тестов и выявили больше случаев - показатель не будет расти. Здесь нет ничего страшного, наоборот модель говорит, что вы молодец. Ведь случаи, которые выявляют через расширенное тестирование – как правило легкие или умеренные. А вот если этот коэффициент растет - значит больных становится больше, а тестов вы делаете мало. Или же их становится больше настолько, что ваша система тестирования уже не поспевает за ними. Время бить тревогу.

На графике 2 - как правительство видело бы пять областей по этому показателю. Какие из них теперь вызывают беспокойство? Те же самые? У меня – нет. Также обратите внимание на красную кривую Одесской области. Скоро она достигнет порога.

Фото из открытых источников

Что выгодно делать, чтобы иметь этот показатель в норме? Много тестировать! Больше и больше тестов - и почти никакого шанса, что вы окажетесь на карантине.

Второй индикатор – динамика. Она сравнивает сегодняшний positivity rate с тем, который был неделю назад. Со среды до среды. Затем с четверга до четверга. И так далее. Если пять дней подряд идет превышение на 10% и более - это сразу привлекает внимание с̵̶̵а̵̶̵н̵̶̵ит̵̶̵а̵̶̵р̵̶̵ов̵̶̵ комиссии ТБ и ЧС.

Почему это важно? Представьте, что у вас поднялась температура и держится несколько дней. Ситуация неприятная, но управляемая. А если она изо дня в день растет, и так последние пять дней? Вот тут такая же логика. Вспышка - это не когда случаев много, а когда они бесконтрольно растут.

Что выгодно делать? Опять – тестировать. Причем много и стабильно.

Не правильный ли стимул для регионов? Неправильный – говорит Минздрав и меняет модель.

Посмотрим, как выглядят наши пять областей по динамике - график 3. Какие теперь беспокоят больше всего? Сравните с новой моделью и графиком 1. Львовская и Волынская, которые "просились на карантин" на первом графике - в динамике на самом деле выглядят лучше всего.

Фото из открытых источников

Что имеем в результате. В двух разных моделях на карантин, похоже, пойдут разные области. Если говорить о наших избранных – плохие новости вероятно получат Львовская область и Волынская. Хотя там ситуация стабилизировалась и динамика идет на спад.

Предыдущая модель точно нажала бы тревожную кнопку относительно Харьковской. Там сейчас действительно наибольший рост случаев в Украине. А еще на радаре держала бы Одесскую. Новая модель их, скорее всего, не заметит.

Вот так.

Поможет ли это изменение лучше реагировать на ситуацию? Нет. Вызовет ли больше понимания и доверия от регионов? На этом вопросе я лучше буду заканчивать пост.

Павел Ковтонюк