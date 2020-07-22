Правильно ли поступил Зеленский, выполнив требования террориста?

Захваченный автобус с заложниками в Луцке Юрий Мартынюк / EPA / ТАСС

Поступок Владимира Зеленского, который выполнил требования террориста, сейчас многие осуждают. Потому что не выполнять требования террориста - это азбука. Иначе завтра любой псих захватит заложников, желая о чем-то своём поговорить с президентом.

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Но понять логику Зеленского в данном конкретном случае можно.

1. Требование террориста Зеленскому было очень легко выполнить. Оно не содержало никакого криминала - отрекламировать фильм о защите животных (хотя сам по себе фильм очень жесткий). Это не сказать или сделать что-то оскорбительное и унизительное (в духе "Чёрного зеркала"), не нарушить закон, не выпустить на волю преступников, не пойти на какие-то грандиозные политические уступки. Просто записать ролик о фильме о животных, а потом его удалить.

2. После выполнения этого требования террорист пообещал отпустить людей. То есть - решить проблему. Причём повторимся, в логике президента "малой кровью".

Логику Зеленского понять можно. Но стоит задуматься - а что было бы, если б требования были куда менее выполнимыми? Готова ли наша правоохранительная система к отражению таких угроз, с учётом того, что даже с полоумным луцким террористом не могли 10 часов справиться?

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Парадоксально - с экранов нам все время говорят о "борьбе с террористами на Донбассе", а когда появился реальный террорист, то заложников смогли освободитель только после того, как президент выполнил его требования.

А сколько у нас в стране людей с нарушенной психикой и с оружием? Немало.

Вот об этом стоит прежде всего задуматься.

P.S. Конспирологические версии о том, что это все была постановка в интересах Зеленского, Авакова или ещё кого-то, пока вынесем за скобки.

Игорь Гужва