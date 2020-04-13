Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС: На Киев летят радиоактивные частицы - стронций и цезий-137

Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда ГСЧС Украины в Житомирской области, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Украине никак не удается потушить пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Радиоактивные частицы поднимаются в воздух, и возникла опасность, что с дымом от пожара в Киев попадут стронций и цезий-137, пагубно воздействующие на здоровье человека.

Об этом пишет Die Tageszeitung.

Вот уже несколько дней не прекращаются пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Из-за горения радиоактивные частицы попадают в воздух. Власть оказалась не готова к катастрофе.

С 4 апреля зона отчуждения вокруг Чернобыля охвачена огнем. Пожары бушуют на площади в 3,5 тысяч гектаров, в основном на участках, покрытых травой и подлеском. Об этом в прошлую субботу сообщил сайт Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения со ссылкой на данные Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров. Точный масштаб пожаров установить невозможно из-за задымления, цитирует сайт заявление руководительницы агентства Екатерины Павловой от 10 апреля.

По ее словам, чтобы потушить огонь, делается все, но, как оказалось, этого, к сожалению, недостаточно. "Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику", — сказала Екатерина Павлова.

Как сообщил украинский телеканал TCН, на зону уже сброшено 240 тонн воды с трех самолетов и трех вертолетов. 370 пожарных борются с пламенем в помощью сотен брандспойтов, пишет украинский еженедельник "Новое время".

Тем временем пришлось эвакуировать село Полесское: там в некоторых домах еще живут люди, несмотря на запрет. Два пропускных пункта на входе в зону закрыты. Несколько жилых домов полностью сгорели, сообщает фотограф Владимир Тарасов, который следит за ситуацией в Чернобыле на своей странице в Фейсбуке.

В особой опасности люди, участвующие в тушении пожара

В пятницу Государственный научно-технический центр радиоактивной безопасности сообщил, что вместе с дымом из Чернобыля в Киев попадет и цезий-137. Но, по сведениям телеканала ТСН, ожидаемая доза составит лишь сотую долю предельно допустимой нормы. В особой опасности из-за пожаров, как сказал Die Tageszeitung заместитель директора самой большой украинской экологической организации "Экодия" Алексей Пасюк, находятся люди, участвующие в тушении огня.

"При горении в атмосферу попадают частицы цезия и стронция, находящиеся в растениях и на поверхности земли. Если даже малые дозы этих веществ окажутся в легких или крови человека, у него на многие годы возникнут проблемы со здоровьем". По словам Пасюка, эти горячие радиоактивные частицы могут пролететь десятки километров.

По мнению Екатерины Павловой, пожар возник из-за нескольких факторов. Один из них — изменения климата. "Мы же все видели, какая у нас была зима. В таких условиях сухая трава загорается особенно легко".

Кроме того, многие намеченные противопожарные меры до сих пор не реализованы. Причиной пожара могли стать и короткие замыкания в густо покрытой проводами области вокруг печально известного реактора, а также поджоги.

"Противопожарные меры, недопущение незаконного проникновения в зону отчуждения и правильное обращение с колоссальным количеством ядерных отходов в чернобыльской зоне требуют больших денег, — объясняет Алексей Пасюк. — А у Украины их нет".

Как он сказал далее, ряд задач по устранению последствий чернобыльской катастрофы взяло на себя международное сообщество. "Но многое Украина должна сделать сама. Финансовые средства на хранение ядерных отходов были выделены, но принятого десять лет назад бюджета не хватает, потому что сегодня украинская валюта подешевела на треть", — объясняет Пасюк.

Екатерина Павлова считает важным создание эффективной противопожарной структуры в области вокруг Чернобыля. "Но на это уйдут годы. А некоторые меры нужно предпринять немедленно, ведь скоро начнется сезон жары".

Бернхард Клазен

Перевод: ИноСМИ