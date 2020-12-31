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Поздравление с Новым годом от Виктора Медведчука

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Фото из открытых источников

Дорогие друзья!

Уходящий 2020-й был годом вызовов и испытаний, которые украинцы встречали достойно – объединяясь для борьбы с пандемией, защищая свои права и интересы, давая оценку власти на местных выборах.

Мы достойно отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, почтив память наших дедов и прадедов, которые сражались за то, чтобы сберечь свою землю. Мы показали, что верим в наши ценности, готовы защищать себя, своих близких и свою страну. И это является самой верной основой для нашего процветания и счастья наших близких.

Наши личные планы и мечты неотделимы от Украины, нашей прекрасной страны, от мира в ней, ее благополучия и процветания.

Новый год – это наш самый любимый, самый добрый и светлый праздник. Его волшебство в том, что он открывает лучшее в каждом из нас, наполняет сердца надеждой и радостью. Самые заветные мечты, загаданные в новогоднюю ночь, как правило, сбываются.

Пусть счастье и взаимопонимание навсегда поселятся в наших домах. Давайте попробуем улыбаться друг другу чаще – и мир обязательно станет светлее. Давайте больше заботиться друг о друге, о нашей Родине – и мир непременно станет добрее.

Пусть наступающий 2021 год будет легким, удачным, наполненным теплом наших сердец!

С Новым годом!

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

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